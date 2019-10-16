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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA'nın Ay'a göndereceği yeni astronotlar bu uzay kıyafetlerini giyecek

    Artemis programıyla Ay'a resmen geri dönmeyi hedefleyen NASA, astronotların giyeceği yeni kıyafetleri de ortaya çıkardı. Uzay ajansı, bir kadın bir de erkek astronotu 2024'te Ay'a göndermek istiyor.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    NASA'nın Ay'a göndereceği yeni astronotlar bu uzay kıyafetlerini giyecek
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    Amerikan astronotlarını Ay'a geri götürmek isteyen NASA, 2024 hedefine ulaşmak için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Artemis programıyla ilgili bugün yeni bir basın toplantısı düzenleyen uzay ajansı, Amerikalı astronotların Ay'da giyeceği yeni uzay kıyafetlerini de resmen tanıttı. 

    NASA başkanı Jim Bridenstine tarafından düzenlenen etkinlikte iki farklı uzay kıyafeti tanıtıldı. Bunlardan turuncu olanını astronotlar Orion uzay kapsülünün içerisinde giyecek. Yani hali hazırda basınçlı olan bir ortam için tasarlanmış. Mavi, beyaz ve kırmızı renkleriyle dikkat çeken diğer kıyafet ise Ay yüzeyinde kullanılacak. İri bir yapıya sahip olan bu kıyafete xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) ismi verilmiş.

    NASA'nın Ay'a göndereceği yeni astronotlar bu uzay kıyafetlerini giyecek
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    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Jim Bridenstine,"Nihai hedefimiz belli: Mars'a gidiyoruz. Ancak Mars'a gitmek için önce astronotlarımızın Ay'a geri dönmesi gerekiyor, burayı bir deney alanı olarak kullanacağız. Amerikan astronotlar 2024 yılı itibarıyla Ay'a resmen geri dönecek." ifadelerini kullandı.

    Bridenstine ayrıca yeni uzay kıyafetlerinin tüm vücut tipleriyle uyumlu olacağının altını çizdi. Bu yılın başlarında NASA bildiğiniz gibi yalnızca kadın astronotların yer alacağı bir uzay yürüyüşü planlıyordu ancak yeterli uzay kıyafeti olmaması nedeniyle bu görev iptal edilmişti. Bridenstine, geçtiğimiz dönemlerde çokça konuşulan bu duruma bir gönderme yaptı.

    NASA'nın Ay'a göndereceği yeni astronotlar bu uzay kıyafetlerini giyecek
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    Düzenlenen basın toplantısında ayrıca yeni uzay kıyafetlerinin 60'lı ve 70'li yıllarda kullanılan Apollo kıyafetlerine göre çok daha gelişmiş özelliklere sahip olduğu belirtildi. Astronotların yeni kıyafetlerle esnek bir şekilde hareket edebileceğinin altı çiziliyor. Örneğin astronotlar çok daha rahat bir şekilde dizlerini bükerek yerden cisimler alabilecek, kollarını istedikleri gibi hareket ettirebilecek ve parmaklarını da yine rahatça kullanabilecek. Apollo kıyafetleri bu konularda epey hantaldı.

    NASA son olarak, Artemis astronotlarının yeni uzay kıyafetleriyle tam sekiz saat boyunca herhangi bir ikmal gereksinimi duymadan Ay yüzeyinde araç dışında görev yapabileceğini belirtti. NASA şu anda 2023 yılına kadar kıyafetlerin yapımını tamamlamayı hedefliyor.



    https://www.theverge.com/2019/10/15/20916106/nasa-artemis-moon-space-suits-xemu Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 25 dk.
    Konuya çok uzaktan bakarsak doğruluk payı var. Dünyada telefon çerçevelerini azaltmaya çalışan mühendis sayısı eminim ki insanın soluyabileceği oksijeni olabildiğince az hacme sığdırmaya çalışan mühendis sayısından kat kat fazladır ancak mesele tam olarak böyle değil. Tam tersine seri üretime geçilmeyecek ürünleri hayata geçirmek daha kolaydır.
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    SEO19 29 dk.
    amele olan düşünsün !
    sen amele misin !?
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    Spider_hip 1 sa.
    Hala epey hantal duruyor. Fazla ihtiyaç duyulan bir ürün olmayınca gelişimi de çok yavaş oluyor. Telefon gibi herkese satabilecekleri bir şey olsa nasıl 3-5 seneye bilim kurgu filmlerindeki gibisini yaparlar.
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    Fenomenon 1 sa.
    fotoğraftaki kıyafet üzerinde muhtelemen tüm donanımlar yoktur. çünkü ayın yer çekimi çok daha az olduğundan dolayı daha fazla ekipmanı rahatlıkla taşıyabilir astronotlar. (örenğin 60kg'lık bir ekipman orada 10kg oluyor. veya 120kg orada 20kg oluyor)
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