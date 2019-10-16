NASA'nın Ay'a göndereceği yeni astronotlar bu uzay kıyafetlerini giyecek

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Amerikan astronotlarını Ay'a geri götürmek isteyen NASA, 2024 hedefine ulaşmak için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Artemis programıyla ilgili bugün yeni bir basın toplantısı düzenleyen uzay ajansı, Amerikalı astronotların Ay'da giyeceği yeni uzay kıyafetlerini de resmen tanıttı.

NASA başkanı Jim Bridenstine tarafından düzenlenen etkinlikte iki farklı uzay kıyafeti tanıtıldı. Bunlardan turuncu olanını astronotlar Orion uzay kapsülünün içerisinde giyecek. Yani hali hazırda basınçlı olan bir ortam için tasarlanmış. Mavi, beyaz ve kırmızı renkleriyle dikkat çeken diğer kıyafet ise Ay yüzeyinde kullanılacak. İri bir yapıya sahip olan bu kıyafete xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) ismi verilmiş.

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Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Jim Bridenstine,"Nihai hedefimiz belli: Mars'a gidiyoruz. Ancak Mars'a gitmek için önce astronotlarımızın Ay'a geri dönmesi gerekiyor, burayı bir deney alanı olarak kullanacağız. Amerikan astronotlar 2024 yılı itibarıyla Ay'a resmen geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Bridenstine ayrıca yeni uzay kıyafetlerinin tüm vücut tipleriyle uyumlu olacağının altını çizdi. Bu yılın başlarında NASA bildiğiniz gibi yalnızca kadın astronotların yer alacağı bir uzay yürüyüşü planlıyordu ancak yeterli uzay kıyafeti olmaması nedeniyle bu görev iptal edilmişti. Bridenstine, geçtiğimiz dönemlerde çokça konuşulan bu duruma bir gönderme yaptı.

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Düzenlenen basın toplantısında ayrıca yeni uzay kıyafetlerinin 60'lı ve 70'li yıllarda kullanılan Apollo kıyafetlerine göre çok daha gelişmiş özelliklere sahip olduğu belirtildi. Astronotların yeni kıyafetlerle esnek bir şekilde hareket edebileceğinin altı çiziliyor. Örneğin astronotlar çok daha rahat bir şekilde dizlerini bükerek yerden cisimler alabilecek, kollarını istedikleri gibi hareket ettirebilecek ve parmaklarını da yine rahatça kullanabilecek. Apollo kıyafetleri bu konularda epey hantaldı.

NASA son olarak, Artemis astronotlarının yeni uzay kıyafetleriyle tam sekiz saat boyunca herhangi bir ikmal gereksinimi duymadan Ay yüzeyinde araç dışında görev yapabileceğini belirtti. NASA şu anda 2023 yılına kadar kıyafetlerin yapımını tamamlamayı hedefliyor.

https://www.theverge.com/2019/10/15/20916106/nasa-artemis-moon-space-suits-xemu