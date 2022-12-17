Japonya yüzde 30 kripto vergisini hafifletmeye hazırlanıyor

kripto ihraç eden Japon şirketlerinin, bir satıştan kar elde etmemiş olsalar bile yüzde 30 oranında kurumlar vergisi ödemeleri gerekiyor. Bu nedenle, yerel olarak kurulmuş birçok blockchain firmasının ve yeteneğinin son birkaç yılda başka bir yerde mağaza açmayı seçtiği bildiriliyor.
Japonya’nın iktidar partisi Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) vergi komitesi bir toplantı gerçekleştirdi. Bununla beraber kripto şirketlerinin çıkardıkları token’lardan elde ettikleri kağıt kazançlar üzerinden vergi ödeme zorunluluğunu kaldıran ilk olarak Ağustos ayında masaya yatırılan bir teklifi onayladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...