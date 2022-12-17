Tam Boyutta Gör Kripto para birimlerinin benimsenmesi ile beraber bu alandaki çalışmaların sayısı da oldukça arttı. Özellikle kripto para birimlerine uygulanan vergi konusunda ülkeler çeşitli çalışmalar yapıyor. Son olarak Japonya, yerel kripto şirketleri için vergi gereksinimlerini hafifletmeye hazırlanıyor.

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kripto ihraç eden Japon şirketlerinin, bir satıştan kar elde etmemiş olsalar bile yüzde 30 oranında kurumlar vergisi ödemeleri gerekiyor. Bu nedenle, yerel olarak kurulmuş birçok blockchain firmasının ve yeteneğinin son birkaç yılda başka bir yerde mağaza açmayı seçtiği bildiriliyor.

Japonya’nın iktidar partisi Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) vergi komitesi bir toplantı gerçekleştirdi. Bununla beraber kripto şirketlerinin çıkardıkları token’lardan elde ettikleri kağıt kazançlar üzerinden vergi ödeme zorunluluğunu kaldıran ilk olarak Ağustos ayında masaya yatırılan bir teklifi onayladı.

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Japonya yüzde 30 kripto vergisini hafifletmeye hazırlanıyor