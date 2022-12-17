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    Anlık Bildirim

    Japonya yüzde 30 kripto vergisini hafifletmeye hazırlanıyor

    Japon hükümeti, yerel finans ve teknoloji sektörlerindeki büyümeyi teşvik etmeye çalışırken yerel kripto şirketleri için vergi gereksinimlerini hafifletmeye hazırlanıyor.
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    Japonya yüzde 30 kripto vergisini hafifletmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Kripto para birimlerinin benimsenmesi ile beraber bu alandaki çalışmaların sayısı da oldukça arttı. Özellikle kripto para birimlerine uygulanan vergi konusunda ülkeler çeşitli çalışmalar yapıyor. Son olarak Japonya, yerel kripto şirketleri için vergi gereksinimlerini hafifletmeye hazırlanıyor.

    kripto ihraç eden Japon şirketlerinin, bir satıştan kar elde etmemiş olsalar bile yüzde 30 oranında kurumlar vergisi ödemeleri gerekiyor. Bu nedenle, yerel olarak kurulmuş birçok blockchain firmasının ve yeteneğinin son birkaç yılda başka bir yerde mağaza açmayı seçtiği bildiriliyor.

    Japonya’nın iktidar partisi Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) vergi komitesi bir toplantı gerçekleştirdi. Bununla beraber kripto şirketlerinin çıkardıkları token’lardan elde ettikleri kağıt kazançlar üzerinden vergi ödeme zorunluluğunu kaldıran ilk olarak Ağustos ayında masaya yatırılan bir teklifi onayladı.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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