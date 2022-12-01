Tam Boyutta Gör İtalya, 2023 itibarıyla kripto para birimlerinden elde edilen sermaye kazançlarını yüzde 26 oranında vergilendirmeye başlayacak. Söz konusu vergi planı, 2023 bütçe planlamalarında yer aldı. 2.000 Euro’nun üzerindeki kazançlardan vergi alınacak.

Birçok ülke kripto para birimlerini kullanmaya başladı ve buna bir düzenleme getirmek için vergi konusunu ele almaya başladı. Son olarak 2023’ten itibaren kripto düzenlenmesini sertleştirmeye ve kripto ticareti üzerindeki vergilendirmeyi genişletmeye hazırlanıyor.

Brezilya kripto para düzenlemesini hayata geçiriyor 1 gün önce eklendi

Başbakan Giorgia Meloni hükümeti tarafından öne sürülen yasa tasarısı, vergi mükelleflerine yüzde 14 vergi ödeyerek 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren varlıkların değerini beyan etme seçeneği de sunuyor.

Ayrıca Gemini ve Nexo, ülkede Sanal Para Birimi Operatörleri olarak kaydolarak lisansları güvence altına aldı. Bunun yanında Binance, Coinbase ve Crypto.com da yılın başlarında İtalya’da faaliyet göstermek için onay aldığını açıkladı.

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İtalya, kripto paralardan yüzde 26 vergi almayı planlıyor!