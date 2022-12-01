İtalya kripto paralardan yüzde 26 vergi almayı planlıyor

Birçok ülke kripto para birimlerini kullanmaya başladı ve buna bir düzenleme getirmek için vergi konusunu ele almaya başladı. Son olarak 2023’ten itibaren kripto düzenlenmesini sertleştirmeye ve kripto ticareti üzerindeki vergilendirmeyi genişletmeye hazırlanıyor.
Başbakan Giorgia Meloni hükümeti tarafından öne sürülen yasa tasarısı, vergi mükelleflerine yüzde 14 vergi ödeyerek 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren varlıkların değerini beyan etme seçeneği de sunuyor.
Ayrıca Gemini ve Nexo, ülkede Sanal Para Birimi Operatörleri olarak kaydolarak lisansları güvence altına aldı. Bunun yanında Binance, Coinbase ve Crypto.com da yılın başlarında İtalya’da faaliyet göstermek için onay aldığını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam