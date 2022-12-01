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    Anlık Bildirim

    İtalya kripto paralardan yüzde 26 vergi almayı planlıyor

    İtalya'nın 2023 bütçe planlamasına göre 2023'te kripto paralardan vergi alınması planlanıyor. Kazanın yüzde 26'sı kadar vergi kesilecek.                               
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    İtalya, kripto paralardan yüzde 26 vergi almayı planlıyor! Tam Boyutta Gör
    İtalya, 2023 itibarıyla kripto para birimlerinden elde edilen sermaye kazançlarını yüzde 26 oranında vergilendirmeye başlayacak. Söz konusu vergi planı, 2023 bütçe planlamalarında yer aldı. 2.000 Euro’nun üzerindeki kazançlardan vergi alınacak.

    Birçok ülke kripto para birimlerini kullanmaya başladı ve buna bir düzenleme getirmek için vergi konusunu ele almaya başladı. Son olarak 2023’ten itibaren kripto düzenlenmesini sertleştirmeye ve kripto ticareti üzerindeki vergilendirmeyi genişletmeye hazırlanıyor.

    Başbakan Giorgia Meloni hükümeti tarafından öne sürülen yasa tasarısı, vergi mükelleflerine yüzde 14 vergi ödeyerek 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren varlıkların değerini beyan etme seçeneği de sunuyor. 

    Ayrıca Gemini ve Nexo, ülkede Sanal Para Birimi Operatörleri olarak kaydolarak lisansları güvence altına aldı. Bunun yanında Binance, Coinbase ve Crypto.com da yılın başlarında İtalya’da faaliyet göstermek için onay aldığını açıkladı.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 7 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 9 saat önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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