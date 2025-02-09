Çin yapımı Nezha 2, Hollywood filmlerinin başaramadığını başardı

Nezha, Tek Bir Pazarda 1 Milyar Dolar Hasılat Yapan İlk Film Oldu
Daha vizyona girmeden önce gişe potansiyeli konuşulmaya başlanan Nezha 2, bu beklentileri boşa çıkarmadı. Çin'de sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan bu büyük bütçeli animasyon filmi, vizyondaki 11. gününde 1 milyar dolar barajını aştı. Böylece tek bir pazarda 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan ilk film olarak tarihe geçti. Daha önce Star Wars: The Force Awakens buna yaklaşmış ama ABD gişesi 963 milyon dolarda kalmıştı. Hiçbir Hollywood filminin yapamadığını şimdi bir Çin filminin yapması Çin'in sinema dünyası için ne kadar önemli bir pazar olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
Üstelik Nezha 2 önümüzdeki günlerde bu rekoru daha geliştirecek. Henüz 11. gününde 1 milyar barajını aşan film, şu an hâlâ salonlara çok sayıda seyirci çekiyor. Bu yüzden filmin gişe yolculuğunu tamamlamadan önce birkaç rekor daha kırması sürpriz olmaz.
2019 yapımı animasyon filmi Nezha'nın devam filmi olan Nezha 2(Çin'deki adıyla Ne Zha 2), Çin'in klasik eserlerinden Tanrıların Yaratılışı (Fengshen Yanyi)'nin bir uyarlaması. Nezha serisi, özel güçlerle doğan bir çocuğun diyarı şeytanlardan ve canavarlardan korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.
Filmin Türkiye'de gösterime girmesi beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.