Çin yapımı Nezha 2, Hollywood filmlerinin başaramadığını başardı

Tam Boyutta Gör Son dönemde her alanda çıtayı yükselten Çin, sinema tarafında da eskisinden çok daha büyük bir pazar hâline gelmiş durumda. Çin filmleri yurt dışında Hollywood filmleri kadar ilgi görmüyor belki ama yerelde yüksek seyirci sayılarına ulaşabiliyor. 1.4 milyarlık Çin halkının rehaf seviyesi arttıkça, filmlerin gişe rakamları da yükseliyor. Nitekim bu hafta Çin gişesinde Hollywood'da bile benzerini görmediğimiz bir başarı hikâyesi yazıldı.

Nezha, Tek Bir Pazarda 1 Milyar Dolar Hasılat Yapan İlk Film Oldu

Daha vizyona girmeden önce gişe potansiyeli konuşulmaya başlanan Nezha 2, bu beklentileri boşa çıkarmadı. Çin'de sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan bu büyük bütçeli animasyon filmi, vizyondaki 11. gününde 1 milyar dolar barajını aştı. Böylece tek bir pazarda 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan ilk film olarak tarihe geçti. Daha önce Star Wars: The Force Awakens buna yaklaşmış ama ABD gişesi 963 milyon dolarda kalmıştı. Hiçbir Hollywood filminin yapamadığını şimdi bir Çin filminin yapması Çin'in sinema dünyası için ne kadar önemli bir pazar olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

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Üstelik Nezha 2 önümüzdeki günlerde bu rekoru daha geliştirecek. Henüz 11. gününde 1 milyar barajını aşan film, şu an hâlâ salonlara çok sayıda seyirci çekiyor. Bu yüzden filmin gişe yolculuğunu tamamlamadan önce birkaç rekor daha kırması sürpriz olmaz.

2019 yapımı animasyon filmi Nezha'nın devam filmi olan Nezha 2(Çin'deki adıyla Ne Zha 2), Çin'in klasik eserlerinden Tanrıların Yaratılışı (Fengshen Yanyi)'nin bir uyarlaması. Nezha serisi, özel güçlerle doğan bir çocuğun diyarı şeytanlardan ve canavarlardan korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Filmin Türkiye'de gösterime girmesi beklenmiyor.

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