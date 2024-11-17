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    Anlık Bildirim

    Marvel Zombies’in çıkış tarihi açıklandı

    Geçtiğimiz yıllarda duyurulan Marvel Zombies, geliştirme sürecinde sıkıntılar yaşasa da yakında seyircilerle buluşacak. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi geçtiğimiz günlerde açıklandı.
    What If...? | Zombi Iron-Man Tam Boyutta Gör
    Avengers: Endgame sonrası Disney+ platformunda birçok dizi yayınlayan Marvel, 2021 yılında What If...? dizisini yayınlayarak çoklu evren maceralarını genişletmişti. Sevilen dizinin “What If... Zombies?!” bölümünde seyircilere gösterilen evren ve hikaye kısa sürede popülerlik kazandı ve stüdyo, 2021 yılında bu evrende geçen bir dizi için yeşil ışık yaktı. Bir süredir geliştirme sürecinde problemler yaşayan projenin çıkış tarihi sonunda belli oldu.

    Marvel Zombies 2025 yılında yayınlanacak 

    Kasım 2021’de duyurulan Marvel Zombies dizisi geçtiğimiz yıllarda herhangi bir Disney etkinliğinde yer almadı ve projenin iptal edildiğine dair iddialar ortaya atıldı. Ancak stüdyo, geçtiğimiz günlerde proje hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara göre Marvel Zombies, 3 Ekim 2025’te Disney+ platformunda yayınlanacak. Dört bölümden oluşacak dizinin resmi özeti ise “Marvel Zombies” olarak açıklandı.

    What If... Zombies?! bölümünden bir görsel Tam Boyutta Gör
    What If…? dizisinde karşımıza çıkan zombi evreni, bu dizide daha detaylı bir şekilde karşımıza çıkacak. Awkwafina, David Harbour, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne ve Iman Vellani gibi ünlü oyuncular, karakterlerini bu dizide de seslendirecek. Todd Williams ise dizide sevilen karakter Blade’i canlandıracak. Dizinin hikayesi büyük ölçüde gizemini korusa da dizinin ana karakterinin Ms. Marvel olacağı belirtiliyor. 
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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