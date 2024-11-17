Marvel Zombies’in çıkış tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Avengers: Endgame sonrası Disney+ platformunda birçok dizi yayınlayan Marvel, 2021 yılında What If...? dizisini yayınlayarak çoklu evren maceralarını genişletmişti. Sevilen dizinin “What If... Zombies?!” bölümünde seyircilere gösterilen evren ve hikaye kısa sürede popülerlik kazandı ve stüdyo, 2021 yılında bu evrende geçen bir dizi için yeşil ışık yaktı. Bir süredir geliştirme sürecinde problemler yaşayan projenin çıkış tarihi sonunda belli oldu.

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Marvel Zombies 2025 yılında yayınlanacak

Kasım 2021’de duyurulan Marvel Zombies dizisi geçtiğimiz yıllarda herhangi bir Disney etkinliğinde yer almadı ve projenin iptal edildiğine dair iddialar ortaya atıldı. Ancak stüdyo, geçtiğimiz günlerde proje hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara göre Marvel Zombies, 3 Ekim 2025’te Disney+ platformunda yayınlanacak. Dört bölümden oluşacak dizinin resmi özeti ise “Marvel Zombies” olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör What If…? dizisinde karşımıza çıkan zombi evreni, bu dizide daha detaylı bir şekilde karşımıza çıkacak. Awkwafina, David Harbour, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne ve Iman Vellani gibi ünlü oyuncular, karakterlerini bu dizide de seslendirecek. Todd Williams ise dizide sevilen karakter Blade’i canlandıracak. Dizinin hikayesi büyük ölçüde gizemini korusa da dizinin ana karakterinin Ms. Marvel olacağı belirtiliyor.

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