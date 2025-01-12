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    Jason Statham’lı A Working Man filminden ilk fragman geldi

    Chuck Dixon’ın 2014 tarihli “Levon’s Trade” adlı eserinden uyarlanan A Working Man filmi, emekli bir özel kuvvetler gazisinin başından geçen aksiyon dolu bir macerayı anlatıyor. 
    A Working Man Tam Boyutta Gör
    Aksiyon filmlerinin yaşlanmayan yıldızı Jason Statham, 2025 yılına da fırtına gibi girmeye hazırlanıyor. 2023 yılında Meg 2: Çukur ve 2024 yılında Arı Kovanı yapımlarının ardından bu yıl da A Working Man filmi ile izleyici karşısına çıkacak. 

    A Working Man nedir?

    A Working Man filmi çizgi roman yazarı Chuck Dixon’ın 2014 tarihli “Levon’s Trade” adlı eserinden uyarlandı. Filmin senaryosunu David Ayer ve Sylvester Stallone birlikte kaleme aldı. Statham, Ayer ve Stallone ayrıca filmde yapımcı olarak yer alıyor. 

    Başarılı bir özel kuvvetler gazisi olan Levon Cade'in emekli olmasının ardından başlayan sade hayatı, çalıştığı inşaatın patronunun kızının insan tacirleri tarafından kaçırılmasının ardından hayal edemeyeceği şekilde değişecektir. Filmde Jason Statham haricinde Michael Peña ve David Harbour da yer alıyor. A Working Man filmi ABD'de 28 Mart Cuma günü vizyona girecek. Türkiye vizyon tarihi henüz bilinmiyor.

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