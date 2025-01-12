Jason Statham’lı A Working Man filminden ilk fragman geldi

A Working Man nedir?
A Working Man filmi çizgi roman yazarı Chuck Dixon’ın 2014 tarihli “Levon’s Trade” adlı eserinden uyarlandı. Filmin senaryosunu David Ayer ve Sylvester Stallone birlikte kaleme aldı. Statham, Ayer ve Stallone ayrıca filmde yapımcı olarak yer alıyor.
Başarılı bir özel kuvvetler gazisi olan Levon Cade'in emekli olmasının ardından başlayan sade hayatı, çalıştığı inşaatın patronunun kızının insan tacirleri tarafından kaçırılmasının ardından hayal edemeyeceği şekilde değişecektir. Filmde Jason Statham haricinde Michael Peña ve David Harbour da yer alıyor. A Working Man filmi ABD'de 28 Mart Cuma günü vizyona girecek. Türkiye vizyon tarihi henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: