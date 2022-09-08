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    Jeep, elektrikli SUV modelleri Recon, Wagoneer S ve Avenger'ı duyurdu

    Bu üç model arasında özellikle Avrupa için hazırlanan 2023 Jeep Avenger üretime daha yakın. Renegade'in altında konumlandırılacak kompakt model ve diğerlerinin özellikleri haberimizde:
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    Jeep, elektrikli modelleri Recon, Wagoneer S ve Avenger'ı duyurdu
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    2023 Jeep Avenger

    Jeep bugün elektrifikasyon planları doğrultusunda önemli bir eşik atladı ve üç yeni elektrikli SUV modelinin duyurusunu yaptı. Aralarında Avrupa'da satılacak elektrikli Jeep Avenger modelinin de bulunduğu araçlar 2025'e kadar piyasaya sürülmüş olacak.

    Jeep Recon

    Henüz modeller hakkında çok detay verilmemiş olsa da yazımıza yeni Jeep Recon ile başlayalım. Kendisi Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak ilk elektrikli Jeep SUV olacak. Recon, tasarımından da anlaşılacağı üzere ikonik Wrangler'ın DNA'sını elektrikli araç dünyasına aktarmak üzere tasarlandı.

    Bu noktada Jeep'in 4x4 ruhunu araziye yansıtacak olan yeni Jeep Recon, Selec-Terrain çekiş yönetim sistemi, elektronik diferansiyel kilidi, gövde altı koruması, çeki kancaları, büyük arazi lastikleri, çıkarılabilen kapı ve camlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Stellantis'in STLA Large platformu üzerine inşa edilecek araç 2024'te ABD'de üretime girecek ve Avrupa'da da satılacak.

    Jeep, elektrikli modelleri Recon, Wagoneer S ve Avenger'ı duyurdu
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    2024 Jeep Recon

    Jeep Wagoneer S

    Jeep'in ikinci elektrikli SUV modeli, Kuzey Amerika'da satılan Wagoneer ailesini genişletiyor. Wagoneer S kod adıyla duyurulan modeli teknik açıdan henüz bir konsept olarak görebiliriz. Tek şarjla 650 kilometreye kadar menzil, 600 hp güç ve 3.5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi, bu model için hedeflenen özellikler arasında.

    Sunduğu güçten de anlayabileceğiniz üzere dört tekerlekten çekiş özelliğinin standart olacağı elektrikli SUV, ince farları, aydınlatılmış ikonik panjuru, krom detaylarla süslü hava girişleri, çift renkli büyük jantları, mavi fren kaliperleri, cam tavanı ve sportif arka kanadıyla oldukça lüks ve dinamik bir görüntü çiziyor.

    Recon gibi STLA Large platformunu kullanacak olan model 2024'te ABD'de üretim bandına çıkacak. Bu model için rezervasyonlar önümüzdeki yılın başında başlayacak. Wagoneer S'i de Kuzey Amerika pazarının yanı sıra Avrupa pazarında da göreceğiz.

    Jeep, elektrikli modelleri Recon, Wagoneer S ve Avenger'ı duyurdu
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    2024 Jeep Wagoneer S

    Jeep Avenger

    Avrupa'nın yanı sıra Japonya ve Güney Kore gibi pazarlarda da satışa sunulacak olan Jeep Avenger, diğer iki modele kıyasla üretime daha yakın. Zira son aylarda aracın kamuflajlı prototipleri yollarda test edilirken pek çok kez görüntülendi. Kompakt bir araç olan Avenger, Jeep ürün gamında Renegade'in altında konumlandırılacak ve Polonya'da üretilecek.

    2023 Jeep Avenger'ın teknik özellikleri henüz belli değil ancak hedeflenen menzilin 400 kilometre olduğunu biliyoruz. Ayrıca yerden yükseklik, yaklaşma ve uzaklaşma açıları olarak segmentinde fark yaratacağı söyleniyor. Moderni, teknolojijk ve geniş bir yaşam alanı da bahsi geçen özellikler arasında.

    Jeep Avenger, 17 Ekim'de Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak. O tarihte elektrikli SUV ile ilgili daha fazla detay öğrenmeyi umuyoruz. Aynı tarihte rezervasyona açılacak olan modelin satışa sunulması 2023'ün başlarını bulacak.

    Jeep, 2030 yılına kadar Amerika'daki satışlarının yarısının, Avrupa'daki satışlarının ise tamamının elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. 

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 6 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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