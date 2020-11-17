Jeff Bezos, iklim değişikliği ile mücadele için kurduğu Dünya Fonu’ndan pay alacak ilk adayları açıkladı

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Çevrimiçi perakende devi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kurduğu 10 milyar dolar bütçeli Dünya Fonu’ndan ilk payı alacak kuruluşlar belli oldu. İlk etapta 16 kuruluş toplamda 791 milyon dolarlık destek alacak.

Dört kuruluş, aslan payını alıyor

Bezos’un diğer teknoloji devlerinden farklı bir politika izlediği yöntemde CEO, iklimle mücadele konusunu kendi üzerine almak yerine bu konuda daha aktif olan kuruluşları desteklemeyi tercih ediyor. Bezos’un Şubat ayında kurduğu fonun ilk bağışı olacak faaliyette, aslan payı olarak kabul edilen 100’er milyonluk tutar toplamda 4 kuruluşa gidecek. Bu kuruluşlar; Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Doğayı Koruma (The Nature Conservancy), Doğal Kaynakları Koruma Konseyi ve Çevre Koruma Fonu olacak. Diğer 12 girişim ise geriye kalan 391 milyon doları paylaşacak.

Ünle CEO’nun “bu sadece başlangıç” dediği faaliyet kapsamında yapılan açıklamada Bezos, “Geride bıraktığımız ayları, kendilerini iklim değişikliği ile mücadeleye adamış yetenekli insanların deneyimlerinden tecrübeler edinerek geçirdim. Yaptıkları ve yapacakları konusunda ikna olduğumu belirtmek isterim. Onların bu çabalarını destekleyeceğim için oldukça heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

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Fondan 100 milyon dolarlık destek alan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), bu parayı iklime bağlı olarak değişim gösteren hava olaylarının zarar verdiği mangrovları (gelgit sonucu oluşan haliçlerde, tuzlu bataklıklarda ve çamurlu kıyılarda sık ormanlar oluşturan bazı ağaç ve çalı türlerine ve oluşturdukları ormanlar) korumak ve fosil yakıtlara bir alternatif olarak görülen deniz yosunları için yeni pazarlar oluşturmak için kullanacağını söyledi.

Bilindiği üzere Jeff Bezos, bazı Amazon çalışanları tarafından şirketin iklim değişikliğine karşı kayıtsız kaldığı ve faaliyetlerin karbon emisyonlarını yükselttiği gerekçeleriyle protesto edilmişti.

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Bezos, Dünya Fonu dışında İklim Teminatı (Climate Pledge) adlı bir programı da hayata geçirmişti. 2019 yılının Eylül ayında kurulan ve güneş ile rüzgâr enerjisi alanlarında yatırımları ön gören program kapsamında ise iki milyar dolarlık yatırım planlandığı duyurulmuştu.

Amazon, 2040 yılı itibariyle karbon ayak izini sıfırlamayı planlıyor. Şirket, bu kapsamda 100 bin adet elektrikli kargo aracı temini projesine de devam ediyor.

https://www.cnbc.com/2020/11/16/jeff-bezos-names-first-recipients-of-his-10-billion-earth-fund.html

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