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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2050 yılında karbon nötr olmayı hedefleyen İngiltere, uzaydan güneş enerjisi elde etmeyi planlıyor

    2050 yılı karbon nötr hedeflerini oldukça ciddiye alan İngiltere, şimdi de gözünü uzaya dikti. Ülke, uzaya gönderilecek uydular aracılığıyla güneş enerjisi elde etme yöntemlerini araştırıyor.
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    Alternatif Enerji
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    Gökhan G.
    Editör
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    2050 yılında karbon nötr olmayı hedefleyen İngiltere, uzaydan güneş enerjisi elde etmeyi planlıyor
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    Karbon salınımını sıfırlamak adına ciddi yatırımlar yapan ve aynı zamanda somut adımlar atan İngiltere, yenilenebilir enerji alanında gözünü uzaya dikti. Ülke, uzay merkezli güneş enerjisi (space-based solar power-SBSP) sistemleri için bir çalışma başlattığını duyurdu.

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    Örneklerini ancak bilim kurgu romanları ya da filmlerinde görmeye alıştığımız olası yöntem, en basit haliyle güneşten gelen ışığı toplayan bir yörünge uydusunun bunu yüksek frekanslı radyo dalgalarına çevirerek dünyadaki alıcılara yönlendirmesi prensibine dayanıyor. Enerji nakil hatlarına bağlı bu alıcılar söz konusu radyo algılarını ise elektrik enerjisine çeviriyor. Fikir olarak ilk kez Isaac Asimov’un 1941 yılında çıkan kısa hikâyesi Neden’de (Reason) ortaya atılan yöntem, konunun uzmanlarına göre birçok zorluğu olsa da günümüz şartlarında hayata geçirilebilecek bir alternatif olarak görülüyor.

    2050 yılında karbon nötr olmayı hedefleyen İngiltere, uzaydan güneş enerjisi elde etmeyi planlıyor

    Güneş enerjisi sektörünün baş döndüren bir hızda gelişme kaydettiği ve ticari uzay uçuşlarının artık neredeyse sıradan bir hal aldığı günümüzde ekonomik olarak uygulanabilir olabileceği düşünülen yöntemle ilgili konuşan İngiliz Uzay Ajansı Müdürü Dr Graham Turnock, “Güneş, uzayda hiçbir zaman batmıyor. Dolayısıyla uzay merkezli bir güneş enerjisi sistemi, yaz kış demeden Dünya’nın herhangi bir yerine yenilenebilir enerji tedarik etme imkânına sahip. Söz konusu fikir onlarca yıldır var ancak her zaman da onlarca yıl uzağımızda kaldı” ifadelerini kullandı.

    Ülkenin gündemine aldığı konu kapsamında yürütülecek çalışmayı görevini Frazer-Nash adlı danışmanlık şirketinin aldığı belirtiliyor. Şirket, projenin mühendislik ve ekonomik yönden karşılaşabileceği zorlukları ve sistemin hayata geçirilmesi durumunda potansiyel müşterilere uygun fiyattan enerji satılıp satılamayacağını irdeleyecek. Sistemin uzaya gönderilmesi ve bunun uzayda inşasına yönelik karşılaşılacak teknik sorunlar, akla gelen ilk zorlukları oluşturuyor.

    Frazer-Nash’in Uzay Ticareti Müdürü Martin Soltau, bu konuda yaptığı açıklamada “Ekonomimizi karbon nötr hale getirmek bizler için hayati bir öneme sahip. Ülke için temiz, ucuz, güvenli ve güvenilir enerji sağlayacak yöntemleri bulmak zorundayız. SBSP, İngiltere’nin enerji üretimine büyük katkılar sunabilir. Eğer yöntemi uygulanabilir ve ucuz hale getirebilirsek faydalarını saymakla bitiremeyeceğimizi düşünüyorum” dedi.



    https://www.nsenergybusiness.com/news/space-based-solar-power-uk/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    20 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    kuruwa (hasan uçar) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Teslanın kablosuz elektirik projesini yok etmeseydiniz günümüzde hatta yıllar önce bu projeyi kullanmaya başlardınız bu yetmez şu anda bile tertemiz hava soluyor olurduk.
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    hollowman_ (N. b.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok çok pahalı bir sistem olur bu. Bu karbon nötr olma söylemlerinin altını doldurmak için bu işlere pek ciddi ilgisi olmayan insanların ilk bakışta anlayamayacağı hikayeler satıyor devletler ama her iş ekonomisiyle döner. Milyon dolarlık fırtlatma maliyetleriyle, milyon dolarlık teçhizatları uzaya fırlatıp, daha yöntemi geliştirilmemiş olan radyo dalgası ile dünyaya enerji aktarmak inanılmaz pahalı, şu yüzyılda astarı yüzünden pahalıya gelecek bir iş. Belki gelecek yüzyılda bu işler ucuzladığında insanlık bunu yapilir. tabi o zamanda dünya üzerinde füzyon enerjisi gibi alternatifler geliştirilmiş olacak.
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    arion (Onur Torun) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlerisi için güzel adımlar, inşallah diğer ülkelerden de bu adımları görebiliriz.
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    Yanfo (Yavuz ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neyse, biz de yağmur duasına çıkalım!
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