2050 yılında karbon nötr olmayı hedefleyen İngiltere, uzaydan güneş enerjisi elde etmeyi planlıyor

Tam Boyutta Gör Karbon salınımını sıfırlamak adına ciddi yatırımlar yapan ve aynı zamanda somut adımlar atan İngiltere, yenilenebilir enerji alanında gözünü uzaya dikti. Ülke, uzay merkezli güneş enerjisi (space-based solar power-SBSP) sistemleri için bir çalışma başlattığını duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Yeni nesil perovskit teknolojisi, iç ortam aydınlatmasıyla verimli enerji üretimine göz kırpıyor"

İlginizi Çekebilir

Yeni nesil perovskit teknolojisi, iç ortam aydınlatmasıyla verimli enerji üretimine göz kırpıyor

Örneklerini ancak bilim kurgu romanları ya da filmlerinde görmeye alıştığımız olası yöntem, en basit haliyle güneşten gelen ışığı toplayan bir yörünge uydusunun bunu yüksek frekanslı radyo dalgalarına çevirerek dünyadaki alıcılara yönlendirmesi prensibine dayanıyor. Enerji nakil hatlarına bağlı bu alıcılar söz konusu radyo algılarını ise elektrik enerjisine çeviriyor. Fikir olarak ilk kez Isaac Asimov’un 1941 yılında çıkan kısa hikâyesi Neden’de (Reason) ortaya atılan yöntem, konunun uzmanlarına göre birçok zorluğu olsa da günümüz şartlarında hayata geçirilebilecek bir alternatif olarak görülüyor.

Güneş enerjisi sektörünün baş döndüren bir hızda gelişme kaydettiği ve ticari uzay uçuşlarının artık neredeyse sıradan bir hal aldığı günümüzde ekonomik olarak uygulanabilir olabileceği düşünülen yöntemle ilgili konuşan İngiliz Uzay Ajansı Müdürü Dr Graham Turnock, “Güneş, uzayda hiçbir zaman batmıyor. Dolayısıyla uzay merkezli bir güneş enerjisi sistemi, yaz kış demeden Dünya’nın herhangi bir yerine yenilenebilir enerji tedarik etme imkânına sahip. Söz konusu fikir onlarca yıldır var ancak her zaman da onlarca yıl uzağımızda kaldı” ifadelerini kullandı.

Ülkenin gündemine aldığı konu kapsamında yürütülecek çalışmayı görevini Frazer-Nash adlı danışmanlık şirketinin aldığı belirtiliyor. Şirket, projenin mühendislik ve ekonomik yönden karşılaşabileceği zorlukları ve sistemin hayata geçirilmesi durumunda potansiyel müşterilere uygun fiyattan enerji satılıp satılamayacağını irdeleyecek. Sistemin uzaya gönderilmesi ve bunun uzayda inşasına yönelik karşılaşılacak teknik sorunlar, akla gelen ilk zorlukları oluşturuyor.

Frazer-Nash’in Uzay Ticareti Müdürü Martin Soltau, bu konuda yaptığı açıklamada “Ekonomimizi karbon nötr hale getirmek bizler için hayati bir öneme sahip. Ülke için temiz, ucuz, güvenli ve güvenilir enerji sağlayacak yöntemleri bulmak zorundayız. SBSP, İngiltere’nin enerji üretimine büyük katkılar sunabilir. Eğer yöntemi uygulanabilir ve ucuz hale getirebilirsek faydalarını saymakla bitiremeyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

https://www.nsenergybusiness.com/news/space-based-solar-power-uk/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.