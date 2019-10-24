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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlara devam eden Amazon, üç yeni proje daha duyurdu

    Karbon ayak izini sıfırlamakta kararlı görünen Amazon, bu alana yaptığı üç yeni yatırımın duyurusunu yaptı. Şirket, ABD ve İskoçya'da kuracağı üç yeni tesiste güneş ve rüzgâr enerjisi üretecek.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlara devam eden Amazon, üç yeni proje daha duyurdu
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    Karbon ayak izini düşürmekte kararlı olan Amazon, Çarşamba günü yaptığı duyuruda yenilenebilir kaynaklar kapsamında yapmayı planladığı üç yeni yatırım hakkında bilgiler verdi.

    Şirketin CEO’su Jeff Bezos’un geçtiğimiz ay duyurduğu İklim Teminatı (Climate Pledge) programı dâhilinde yapılacak yatırımlar güneş ve rüzgâr enerjisi alanlarında hayat bulacak. Şirketin ABD’de yapacağı güneş enerjisi yatırımları toplamda 215 MW, İskoçya’da kurulacak rüzgâr çiftliği ise 50 MW yenilenebilir enerji sağlayacak. Üç projenin de 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.

    Sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlara devam eden Amazon, üç yeni proje daha duyurdu
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    Amazon’un karbon ayak izini sıfırlayacağı yıl olarak belirlenen 2040 yılına kadar geçecek süreçte faaliyet gösterecek söz konusu yatırımların, şirketin bu iddiasının arkasında olduğunun da bir göstergesi olduğu ifade ediliyor. Gelecek planları ile ilgili bir web sitesi de bulunan şirketin, sürdürülebilirlik planları ise bazı çalışanlar tarafından samimi bulunmuyor.

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    Amazon Çalışanları Çevre Adaleti için Devrede platformu üyeleri, şirketin 2040 yılı planlarını çok gerçekçi bulmuyor. Zira Amazon’un gaz ve petrol şirketleri ile olan yakın ilişkileri ve Jeff Bezos’un bunlarla olan yakınlığını gizlememesi söz konusu grubun eleştirdiği konuların başında geliyor.

    Sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlara devam eden Amazon, üç yeni proje daha duyurdu
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    Ancak sayılara bakıldığında Amazon’un yenilenebilir kaynaklara yaptığı yatırımların çok da yetersiz olmadığı görülüyor. Bunlar arasında; toplam 1600 MW kapasiteli 18 proje ve şirketin depolarına kurduğu 98 MW kapasiteli çatı üstü güneş paneli yatırımları geliyor. Şirketin ayrıca Shipment Zero adını verdiği ve kargolama yöntemlerinin %50’sinin sıfır emisyona üreteceği bir proje üzerinde çalıştığı da biliniyor.

    Geçtiğimiz aylarda şirket, tüm bu gelişmelere ek olarak; 100 milyon dolarlık ağaçlandırma ve 100.000 adet elektrikli kargo aracı temini projelerinin de duyurusunu yapmıştı.



    https://www.cnet.com/news/amazon-announces-three-more-renewable-energy-projects/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    V2 1 gün
    Geçen haber vardı Amazon deposunda eski bir çalışan çalışırken vefat ediyor diğer çalışanlari zorla çalıştırmaya devam ediyorlar. Bu şirketler öyle duyarlı vs görünüyorda çoğu yalan dolan özellikle Amazon.
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    interwap 1 gün
    İşçileri için ne gibi bir çalışması var acaba?
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