Sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlara devam eden Amazon, üç yeni proje daha duyurdu

Tam Boyutta Gör

Karbon ayak izini düşürmekte kararlı olan Amazon, Çarşamba günü yaptığı duyuruda yenilenebilir kaynaklar kapsamında yapmayı planladığı üç yeni yatırım hakkında bilgiler verdi.

Şirketin CEO’su Jeff Bezos’un geçtiğimiz ay duyurduğu İklim Teminatı (Climate Pledge) programı dâhilinde yapılacak yatırımlar güneş ve rüzgâr enerjisi alanlarında hayat bulacak. Şirketin ABD’de yapacağı güneş enerjisi yatırımları toplamda 215 MW, İskoçya’da kurulacak rüzgâr çiftliği ise 50 MW yenilenebilir enerji sağlayacak. Üç projenin de 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Tam Boyutta Gör

Amazon’un karbon ayak izini sıfırlayacağı yıl olarak belirlenen 2040 yılına kadar geçecek süreçte faaliyet gösterecek söz konusu yatırımların, şirketin bu iddiasının arkasında olduğunun da bir göstergesi olduğu ifade ediliyor. Gelecek planları ile ilgili bir web sitesi de bulunan şirketin, sürdürülebilirlik planları ise bazı çalışanlar tarafından samimi bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Şimdiye kadarki en uzun Star Wars filmi, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi olacak"

Amazon Çalışanları Çevre Adaleti için Devrede platformu üyeleri, şirketin 2040 yılı planlarını çok gerçekçi bulmuyor. Zira Amazon’un gaz ve petrol şirketleri ile olan yakın ilişkileri ve Jeff Bezos’un bunlarla olan yakınlığını gizlememesi söz konusu grubun eleştirdiği konuların başında geliyor.

Tam Boyutta Gör

Ancak sayılara bakıldığında Amazon’un yenilenebilir kaynaklara yaptığı yatırımların çok da yetersiz olmadığı görülüyor. Bunlar arasında; toplam 1600 MW kapasiteli 18 proje ve şirketin depolarına kurduğu 98 MW kapasiteli çatı üstü güneş paneli yatırımları geliyor. Şirketin ayrıca Shipment Zero adını verdiği ve kargolama yöntemlerinin %50’sinin sıfır emisyona üreteceği bir proje üzerinde çalıştığı da biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda şirket, tüm bu gelişmelere ek olarak; 100 milyon dolarlık ağaçlandırma ve 100.000 adet elektrikli kargo aracı temini projelerinin de duyurusunu yapmıştı.

https://www.cnet.com/news/amazon-announces-three-more-renewable-energy-projects/