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    Jeff Bezos'un yerine gelecek olan Amazon CEO'su, oyun yapmaya devam edeceklerini söyledi

    Geçtiğimiz gün Amazon'daki CEO görevinden istifa edeceğini söyleyen Jeff Bezos'un yerine gelecek olan Andy Jassy, Amazon'un oyun geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.
    04 Şubat 2021, 23:00 (1 hf.)
    1,5b
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Jeff Bezos'un yerine gelecek olan Amazon CEO'su, oyun yapmaya devam edeceklerini söyledi
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    Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük şirketleridnen biri olan Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos, CEO'luk görevinden istifa edeceğini ve Yönetim Kurulu Başkanı olacağını söylemişti. Jeff Bezos'un yerine gelecek olan isim de şu anda Amazon Web Services'in CEO'su olan Andy Jassy.

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    Bildiğiniz gibi Amazon, birkaç yıldır oyun sektöründe de bulunuyor ancak henüz işler istedikleri gibi gitmiyor. Bir oyunları iptal edildi, bir oyunları çıkışının ardından pazardan çekildi. Şu an geliştirilen de iki oyunları bulunuyor: New World ve Lord of The Rings Online. Yılda 500 milyon dolar yalnızca oyun bölümü için para harcayan Amazon, ne yazık ki hala istediği başarıyı yakalayan bir oyuna sahip değil.

    Jeff Bezos'un ayrılmasının ardından da şirketin bu yöndeki kararları ne olacak merak ediliyordu. Şirketin yeni CEO'su olacak isim Andy Jassy'nin geçtiğimiz günlerde personele attığı mail ile şirketin bu konudaki kararını öğrenmiş olduk. Maile göre Amazon, oyun bölümüne yatırıma devam edecek ve istedikleri başarıyı yakalayan bir oyun için çalışmaya devam edecekler.

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan rapora göre oyun bölümünde birçok sorun bulunuyor. Özellikle kadın çalışanların rahat olmadığı, bölümün başındaki ismin bu konuda deneyimli olmadığı ve kullanılan oyun motorunun çok zorlayıcı olduğu yazılmıştı.



    https://www.pcgamer.com/amazons-next-ceo-says-theyre-going-to-keep-trying-to-make-a-hit-game/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    vamp (b .) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kadın çalışanların rahat olmadığı raporunu da habere de paylaşabilir misiniz? Neymiş sorunları.?
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    N nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haberdeki cinsiyetcilige bak Özellikle kadın çalışanların rahat olmadığı. emphasize ettiği yetmiyor gibi KADIN CALISANLAR bold ile yaziliyor. Ne fark eder birader kadin erkek olmasi? Erkek olunca daha iyi mi kod yazıyor? Peki siz ne zaman haber yazmayi ogreneceksiniz? Eğer bilerek yapmadıysanız kendinizden utanıp bir linguistic dersi alın. Bu nedir ya koca donanımhaberin geldiği hale bak. Makalede böyle bir şey bile yok.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    broodofqueen (Gökhan Koç) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) nuksws_99
    Hocam, üzgünüm ama cümle içinde "emphasize etmek" gibi aşırı zorlama yarı Türkçe yarı İngilizce bir kelime kullanıp sonra da "linguistic" ders al demek çok efsane olmuş.
    Haddim değil kusura bakma ama, anlaşılır olabilmek açısından en azından Türkçe'de karşılığı olan kelimelerin yerine başka kelimeler kullanmasak daha iyi olmaz mı.
    Bunu sırf dil bilgisi dersi almayı tavsiye ettiğin için yazdım, bana biraz ironik geldiği için. Haddimi aştıysam kusura bakma.
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