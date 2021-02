Jeff Bezos'un yerine gelecek olan Amazon CEO'su, oyun yapmaya devam edeceklerini söyledi

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük şirketleridnen biri olan Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos, CEO'luk görevinden istifa edeceğini ve Yönetim Kurulu Başkanı olacağını söylemişti. Jeff Bezos'un yerine gelecek olan isim de şu anda Amazon Web Services'in CEO'su olan Andy Jassy.

Bildiğiniz gibi Amazon, birkaç yıldır oyun sektöründe de bulunuyor ancak henüz işler istedikleri gibi gitmiyor. Bir oyunları iptal edildi, bir oyunları çıkışının ardından pazardan çekildi. Şu an geliştirilen de iki oyunları bulunuyor: New World ve Lord of The Rings Online. Yılda 500 milyon dolar yalnızca oyun bölümü için para harcayan Amazon, ne yazık ki hala istediği başarıyı yakalayan bir oyuna sahip değil.

Jeff Bezos'un ayrılmasının ardından da şirketin bu yöndeki kararları ne olacak merak ediliyordu. Şirketin yeni CEO'su olacak isim Andy Jassy'nin geçtiğimiz günlerde personele attığı mail ile şirketin bu konudaki kararını öğrenmiş olduk. Maile göre Amazon, oyun bölümüne yatırıma devam edecek ve istedikleri başarıyı yakalayan bir oyun için çalışmaya devam edecekler.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan rapora göre oyun bölümünde birçok sorun bulunuyor. Özellikle kadın çalışanların rahat olmadığı, bölümün başındaki ismin bu konuda deneyimli olmadığı ve kullanılan oyun motorunun çok zorlayıcı olduğu yazılmıştı.

