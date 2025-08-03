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    Battlefield 6 açık beta detayları belli oldu: Haritalar, modlar ve silahlar

    Battlefield 6 açık betası 9-10 Ağustos ve 14-17 Ağustos tarihlerinde olacak. DICE, Battlefield 6 betada hangi haritaların ve modların oynanabileceğini paylaştı. 

    battlefield 6 açık beta haritalar silahlar oyun modları Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6 beta, üç aşamada gerçekleşecek. Erken erişim 7-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek; EA Play üyeleri, 31 Temmuz'dan önce Battlefield Labs’e kaydolan veya Twitch ödüllerinden yararlanan herkes için geçerli olacak. 9-10 Ağustos ve 14-17 Ağustos tarihleri arasında ise herkes için iki açık beta dönemi olacak. Peki, betada hangi haritalar, oyun modları ve silahlar olacak?

    Battlefield 6 betada oynanabilecek haritalar

    Battlefield 6 haritaları Tam Boyutta Gör
    Oyuncular, çeşitli ortamlar ve stratejik fırsatlar sunan dokuz haritadan dördünü deneyimleyecek:
    • Liberation Peak: Keskin nişancı noktalarına odaklanan dağlık arazi
    • Siege of Cairo: Yakın mesafe kaosu ile uzun menzilli çatışmayı harmanlayan en iyi şehir savaşı
    • Iberian Offensive: Güney Avrupa’da, geniş açık alanlar ve karma araç çatışmaları
    • Empire State: Gökdelenler, dar yollar ve yıkıcı çatışmalarla zarar görmüş bir New York

    Battlefield 6 betadaki oyun modları

    Oynucular, tek bir modu tekrar tekrar oynamak zorunda kalmayacak. Açık betada yedi moddan dördü oynanabilir olacak:

    • Conquest: Kontrol noktalarıyla klasik büyük ölçekli Battlefield savaşı
    • Breakthrough: İki grup arasında çekişme tarzında takım tabanlı hedefler
    • Squad Deathmatch: Sıkı takım koordinasyonuna odaklanan daha küçük ölçekli savaşlar
    • Domination: Daha kompakt alanlarda daha hızlı tempolu kontrol noktası çatışmaları

    Battlefield 6 betada seçilebilecek silahlar

    BF 6 betada birden fazla kategoride oldukça çeşitli silahlar olacak:

    • Taarruz tüfekleri: M417 A2, AK-205, M4A1
    • Makineli tüfekler: SGX, PW7A2, KTS100 MK8, L110
    • Keskin nişancı tüfekleri: M39 EMR, SVK-8.6
    • Dürbünlü tüfek: M2010 ESR
    • Pompalı tüfek: M87A1
    • Tabanca: P18

    Tam sürümde kaç silah olacağına dair resmi bir açıklama yok ancak beta sürümünde yakın mesafeli çatışmalardan uzun menzilli isabetli atışlara kadar farklı oyun tarzları için birçok silah olacak.

    Battlefield 6 açık beta sistem gereksinimleri

    Battlefield 6 open beta sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör

    Minimum gereksinim (1080p @ 30FPS, düşük ayar)

    • İşletim sistemi: Windows 10
    • Ekran kartı: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A380
    • İşlemci: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600
    • Bellek: 16GB RAM (Dual channel 2133mhz)

    Önerilen gereksinim (Dengeli 1440p @ 60FPS yüksek ayar / Performans: 1080p @ 80FPS+ (düşük ayar)

    • İşletim sistemi: Windows 11 64-bit
    • Ekran kartı: Nvidia RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700 XT, Intel Arc B580
    • İşlemci: Intel Core i7-10700, AMD Ryzen 7 3700X
    • Bellek: 16GB RAM (Dual channel 3200mhz)

    Desteklenen platformlara gelince, Battlefield 6 beta, Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve Steam, Epic Games Store ve EA Uygulaması üzerinden PC'de oynanabilir olacak.

    Kaynakça https://www.gamingamigos.com/post/battlefield-6-open-beta-details https://help.ea.com/en/articles/battlefield/battlefield-6/pc-requirements/
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