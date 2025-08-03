Battlefield 6 açık beta detayları belli oldu: Haritalar, modlar ve silahlar

Battlefield 6 betada oynanabilecek haritalar
- Liberation Peak: Keskin nişancı noktalarına odaklanan dağlık arazi
- Siege of Cairo: Yakın mesafe kaosu ile uzun menzilli çatışmayı harmanlayan en iyi şehir savaşı
- Iberian Offensive: Güney Avrupa’da, geniş açık alanlar ve karma araç çatışmaları
- Empire State: Gökdelenler, dar yollar ve yıkıcı çatışmalarla zarar görmüş bir New York
Battlefield 6 betadaki oyun modları
Oynucular, tek bir modu tekrar tekrar oynamak zorunda kalmayacak. Açık betada yedi moddan dördü oynanabilir olacak:
- Conquest: Kontrol noktalarıyla klasik büyük ölçekli Battlefield savaşı
- Breakthrough: İki grup arasında çekişme tarzında takım tabanlı hedefler
- Squad Deathmatch: Sıkı takım koordinasyonuna odaklanan daha küçük ölçekli savaşlar
- Domination: Daha kompakt alanlarda daha hızlı tempolu kontrol noktası çatışmaları
Battlefield 6 betada seçilebilecek silahlar
BF 6 betada birden fazla kategoride oldukça çeşitli silahlar olacak:
- Taarruz tüfekleri: M417 A2, AK-205, M4A1
- Makineli tüfekler: SGX, PW7A2, KTS100 MK8, L110
- Keskin nişancı tüfekleri: M39 EMR, SVK-8.6
- Dürbünlü tüfek: M2010 ESR
- Pompalı tüfek: M87A1
- Tabanca: P18
Tam sürümde kaç silah olacağına dair resmi bir açıklama yok ancak beta sürümünde yakın mesafeli çatışmalardan uzun menzilli isabetli atışlara kadar farklı oyun tarzları için birçok silah olacak.
Battlefield 6 açık beta sistem gereksinimleri
Minimum gereksinim (1080p @ 30FPS, düşük ayar)
- İşletim sistemi: Windows 10
- Ekran kartı: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A380
- İşlemci: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 16GB RAM (Dual channel 2133mhz)
Önerilen gereksinim (Dengeli 1440p @ 60FPS yüksek ayar / Performans: 1080p @ 80FPS+ (düşük ayar)
- İşletim sistemi: Windows 11 64-bit
- Ekran kartı: Nvidia RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700 XT, Intel Arc B580
- İşlemci: Intel Core i7-10700, AMD Ryzen 7 3700X
- Bellek: 16GB RAM (Dual channel 3200mhz)
Desteklenen platformlara gelince, Battlefield 6 beta, Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve Steam, Epic Games Store ve EA Uygulaması üzerinden PC'de oynanabilir olacak.Kaynakça https://www.gamingamigos.com/post/battlefield-6-open-beta-details https://help.ea.com/en/articles/battlefield/battlefield-6/pc-requirements/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: