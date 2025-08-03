Battlefield 6 açık beta detayları belli oldu: Haritalar, modlar ve silahlar

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Tam Boyutta Gör Battlefield 6 beta, üç aşamada gerçekleşecek. Erken erişim 7-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek; EA Play üyeleri, 31 Temmuz'dan önce Battlefield Labs’e kaydolan veya Twitch ödüllerinden yararlanan herkes için geçerli olacak. 9-10 Ağustos ve 14-17 Ağustos tarihleri arasında ise herkes için iki açık beta dönemi olacak. Peki, betada hangi haritalar, oyun modları ve silahlar olacak?

Battlefield 6 betada oynanabilecek haritalar

Liberation Peak: Keskin nişancı noktalarına odaklanan dağlık arazi

Keskin nişancı noktalarına odaklanan dağlık arazi Siege of Cairo : Yakın mesafe kaosu ile uzun menzilli çatışmayı harmanlayan en iyi şehir savaşı

: Yakın mesafe kaosu ile uzun menzilli çatışmayı harmanlayan en iyi şehir savaşı Iberian Offensive: Güney Avrupa’da, geniş açık alanlar ve karma araç çatışmaları

Güney Avrupa’da, geniş açık alanlar ve karma araç çatışmaları Empire State: Gökdelenler, dar yollar ve yıkıcı çatışmalarla zarar görmüş bir New York

Battlefield 6 betadaki oyun modları

Oynucular, tek bir modu tekrar tekrar oynamak zorunda kalmayacak. Açık betada yedi moddan dördü oynanabilir olacak:

Conquest : Kontrol noktalarıyla klasik büyük ölçekli Battlefield savaşı

: Kontrol noktalarıyla klasik büyük ölçekli Battlefield savaşı Breakthrough : İki grup arasında çekişme tarzında takım tabanlı hedefler

: İki grup arasında çekişme tarzında takım tabanlı hedefler Squad Deathmatch : Sıkı takım koordinasyonuna odaklanan daha küçük ölçekli savaşlar

: Sıkı takım koordinasyonuna odaklanan daha küçük ölçekli savaşlar Domination: Daha kompakt alanlarda daha hızlı tempolu kontrol noktası çatışmaları

Battlefield 6 betada seçilebilecek silahlar

BF 6 betada birden fazla kategoride oldukça çeşitli silahlar olacak:

Taarruz tüfekleri: M417 A2, AK-205, M4A1

Makineli tüfekler: SGX, PW7A2, KTS100 MK8, L110

Keskin nişancı tüfekleri: M39 EMR, SVK-8.6

Dürbünlü tüfek: M2010 ESR

Pompalı tüfek: M87A1

Tabanca: P18

Tam sürümde kaç silah olacağına dair resmi bir açıklama yok ancak beta sürümünde yakın mesafeli çatışmalardan uzun menzilli isabetli atışlara kadar farklı oyun tarzları için birçok silah olacak.

Battlefield 6 sistem gereksinimleri açıklandı 2 gün önce eklendi

Battlefield 6 açık beta sistem gereksinimleri

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Minimum gereksinim (1080p @ 30FPS, düşük ayar)

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 Ekran kartı: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A380

Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A380 İşlemci : Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600 Bellek: 16GB RAM (Dual channel 2133mhz)

Önerilen gereksinim (Dengeli 1440p @ 60FPS yüksek ayar / Performans: 1080p @ 80FPS+ (düşük ayar)

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit

Windows 11 64-bit Ekran kartı : Nvidia RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700 XT, Intel Arc B580

: Nvidia RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700 XT, Intel Arc B580 İşlemci : Intel Core i7-10700, AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i7-10700, AMD Ryzen 7 3700X Bellek: 16GB RAM (Dual channel 3200mhz)

Desteklenen platformlara gelince, Battlefield 6 beta, Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve Steam, Epic Games Store ve EA Uygulaması üzerinden PC'de oynanabilir olacak.

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Battlefield 6 açık beta: Haritalar, modlar ve silahların listesi

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