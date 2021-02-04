Strateji oyunu Total War: Warhammer III duyuruldu; Türkiye fiyatı açıklandı!

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Yayıncılığını Sega'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Creative Assembly'nin yaptığı Total War serisinin yeni oyunu Total War: Warhammer III, geçtiğimiz saatlerde PC için duyuruldu ve fiyatı da açıklandı.

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Geçtiğimiz saatlerde duyurulan Total War: Warhammer III için ne yazık ki net bir çıkış tarihi verilmedi ancak eğer ertelenmezse bu yılın sonlarında çıkacağı açıklandı. PC için duyurulan oyun şu anda Steam'de ve Epic Games Mağazası'nda ön siparişe açık durumda. Oyun hem Steam'de hem de Epic Games'te 345,00 TL'ye satılıyor.

Oyunun duyuru fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

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Tanıtım Yazısı

Dünyanın ve onun önemsiz savaşlarının çok ötesinde saf, kötücül büyünün bir boyutu vardır: Kaos Diyarı. Fani zihinler için anlaşılmaz ve korkunç bir yerdir. Güç vaatleri fısıldar ama orayı görmek, onun tarafından baştan çıkarılmak demektir. Ruhunu ona teslim etmek demektir. Ona dönüşmek demektir.

Bağlarını koparmak ve dünyayı şeytani bir yozlaşmaya boğmak isteyen dört Yıkıcı Güç buranın hakimidir. Veba Tanrısı Nurgle, Aşırılık Lordu Slaanesh, Yol Bozan Tzeentch, Kan ve Katliam Tanrısı Khorne.

Dünyalar arasındaki sınırda iki güçlü krallık nöbet tutar: Kislev’in yürekli savaşçıları ve Büyük Cathay İmparatorluğu. Ama her biri kendi sınavlarıyla kuşatılmış durumda. Artık her ikisinin de sınırı geçmek ve ordularını Kaos Diyarı’na göndermek için nedenleri var.

Dünya uçurumun kenarında duruyor. En ufak hareket, dünyayı felakete sürükler.

Ve bunu başarmak için planlar yapan biri var; yüce gücü kullanmaktan başka bir şey istemeyen kadim biri. Ancak başarılı olmak için bir şampiyona ihtiyacı olacak…

Yaklaşan çatışma herkesi yutacak. Ya iblislerinizi fethedin Ya da onları komuta edin.

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