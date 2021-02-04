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    Strateji oyunu Total War: Warhammer III duyuruldu; Türkiye fiyatı açıklandı!

    Oyun dünyasının en popüler strateji oyunu serilerinden biri olan Total War'un yeni oyunu Total War: Warhammer III duyuruldu ve fiyatı açıklandı.
    04 Şubat 2021, 12:30 (1 hf.)
    4,6b
    1
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    Strateji oyunu Total War: Warhammer III duyuruldu; Türkiye fiyatı açıklandı!
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Sega'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Creative Assembly'nin yaptığı Total War serisinin yeni oyunu Total War: Warhammer III, geçtiğimiz saatlerde PC için duyuruldu ve fiyatı da açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "BioWare yıllar önce Han Solo'dan ilham alınan yeni bir Mass Effect oyunu üzerinde çalışıyormuş"

    Geçtiğimiz saatlerde duyurulan Total War: Warhammer III için ne yazık ki net bir çıkış tarihi verilmedi ancak eğer ertelenmezse bu yılın sonlarında çıkacağı açıklandı. PC için duyurulan oyun şu anda Steam'de ve Epic Games Mağazası'nda ön siparişe açık durumda. Oyun hem Steam'de hem de Epic Games'te 345,00 TL'ye satılıyor.

    Oyunun duyuru fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

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    Tanıtım Yazısı

    Dünyanın ve onun önemsiz savaşlarının çok ötesinde saf, kötücül büyünün bir boyutu vardır: Kaos Diyarı. Fani zihinler için anlaşılmaz ve korkunç bir yerdir. Güç vaatleri fısıldar ama orayı görmek, onun tarafından baştan çıkarılmak demektir. Ruhunu ona teslim etmek demektir. Ona dönüşmek demektir.

    Bağlarını koparmak ve dünyayı şeytani bir yozlaşmaya boğmak isteyen dört Yıkıcı Güç buranın hakimidir. Veba Tanrısı Nurgle, Aşırılık Lordu Slaanesh, Yol Bozan Tzeentch, Kan ve Katliam Tanrısı Khorne.

    Dünyalar arasındaki sınırda iki güçlü krallık nöbet tutar: Kislev’in yürekli savaşçıları ve Büyük Cathay İmparatorluğu. Ama her biri kendi sınavlarıyla kuşatılmış durumda. Artık her ikisinin de sınırı geçmek ve ordularını Kaos Diyarı’na göndermek için nedenleri var.

    Dünya uçurumun kenarında duruyor. En ufak hareket, dünyayı felakete sürükler.

    Ve bunu başarmak için planlar yapan biri var; yüce gücü kullanmaktan başka bir şey istemeyen kadim biri. Ancak başarılı olmak için bir şampiyona ihtiyacı olacak…

    Yaklaşan çatışma herkesi yutacak. Ya iblislerinizi fethedin Ya da onları komuta edin.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    XPerience 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sadece trailer veya gameplay izleyip de ön sipariş vermemeyi öğretti sektör bizlere çok şükür :S
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    G gecekorrr 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    GATIRCAN (k e) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Creative Assembly'nin, Valve gibi 3 takıntısı olduğunu düşünüyordum. Rome 2, Medieval 2, Shogun 2, Warhammer 2...

    Hatta Medieval 3'ü bu sebepten çıkarmadığına inanıyordum ve sıradaki oyunu Empire 2 olarak tahmin ediyordum ama Warhammer 3 duyuruldu.

    Warhammer'ın satışları iyi olmalı ki üçüncü oyunu bu kadar çabuk duyurdular. Warhammer 2'yi çok sevmiştim ama üçüncü oyun için biraz erkenmiş geldi bana. Empire 2 görmeyi tercih ederdim.
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    El Prezidente (can ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    no thx! still waiting...

    Medieval 3: Total war
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    warhammer evreni ile kendine özgü harika bir kurgusal evren oluşturdular, beğenmeyenler olabilir ancak o kadar farkli irk ve her irka ait o kadar farkli oynanış yapilari var ki 3. oyunu bırak bu evren daha çok sayıda oyuna, kitaba animasyona gebe durumdadır. Fiyatı tartışılabilir ancak evrene bo atmaya gerek yok.
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    kyhnzcn (Kayahan Özcan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sizin Allah’ınız var mı lan. Medieval III Total War yada Empire II Total War çıkana kadar kuruş vermem sizin şu ucube bilim kurgu oyunlarınıza
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Empire yada Mediavel serilerine devam etseler keşke. Grafikler o zamam için güzeldi ama AI oyun yapay zekası kötüydü
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Mr.Legend (Berkin ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 1BilimAdamı
    Aynen bence de. Bu seriden daha kaç oyun çıkartacaklar bıktım
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    PC verin bana Allah rızası için! 11 yıllık HD 5770 e talim!😘
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    Yanfo (Yavuz ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    En fahiş fiyatlı TW oyunu oldu.
    Üzüldüm açıkçası!
    Kendi adıma SEGA'nın web sayfasından kayıt oluşturdum, bu fiyat politikasının Türkiye şartlarında yanlış olduğuna dair. Lütfen siz de bir talep oluşturun aşağıdaki link üzerinden.
    SEGA Desktek
    Yanıtla +3
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    XPerience 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sadece trailer veya gameplay izleyip de ön sipariş vermemeyi öğretti sektör bizlere çok şükür :S
    Yanıtla +4
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    from softwave 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kabir krallarına selam olsun
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