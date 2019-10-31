Johannesburg, Bitcoin fidye ödemesini reddetti

28 Ekim'de Johannesburg belediye meclisi resmi Twitter hesabından, saldırının fatura, mülk değerleme ve arazi bilgi sistemleri ile e-sağlık ve kütüphane hizmetlerini içeren hizmetleri etkilediğini doğruladı.

24 Ekim’de meydana gelen olaya, 37.000 dolara yakın bir değer olan 4 Bitcoin (BTC) fidye talebi eşlik etti. Konsey Üyesi Funzela Ngobeni, yetkililerin bilgisayar korsanlarının taleplerini kabul etmeyeceğini doğruladı. Şehrin “sistemleri tam işlevselliğe kavuşturabileceğinden” emin olduğunu ve çok sayıda kritik müşteri sistemlerini çoktan kurtardıklarını belirtti.

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Şehrin kurtarmaya çalıştığı diğer alanlar arasında, müşteri hizmetleri, su ve belediye ile ilgili sistemler var. Ayrıca, şehrin çağrı merkezi hala kullanılamaz durumda.

Ngobeni, “Şehir, her zaman her tür ve biçimdeki kanunsuzluğa karşı bir pozisyon aldı” dedi. “Bu siber saldırı sadece şehrin sistemine yapılan bir saldırı olarak değil, aynı zamanda şehrimizin insanlarına yapılan bir saldırı olarak görülüyor.”

Tam Boyutta Gör

CNN'den 29 Ekim tarihli bir rapora göre, saldırının ardından bilgisayar korsanları doğrudan Bitcoin ödemesi talep etmek için çalışanlara e-posta gönderdi. Ayrıca, daha ileri bir ihlal riskini azaltabilmeleri için çalışanlardan tüm sistemleri kapatmalarını istediler.

Ülkemizde de belki kurumsal bazda değil ama bireysel olarak benzer vakalar bildirilmişti. Anlaşılan Bitcoin ve kripto paralar, hayatımızda yaygınlaştıkça, bir yandan da bu tarz olumsuz haberleri duymaya devam edeceğiz.

https://cointelegraph.com/news/johannesburg-authorities-refuse-to-pay-hackers-bitcoin-ransom