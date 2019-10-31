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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Johannesburg, Bitcoin fidye ödemesini reddetti

    Johannesburg'daki yetkililer, geçen hafta belediye sistemlerini hedef alan bilgisayar korsanlarına, fidye olarak istenen 4 Bitcoin'i ödemeyi reddetme konusunda kararlılık duyuyorlar.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Johannesburg, Bitcoin fidye ödemesini reddetti

    28 Ekim'de Johannesburg belediye meclisi resmi Twitter hesabından, saldırının fatura, mülk değerleme ve arazi bilgi sistemleri ile e-sağlık ve kütüphane hizmetlerini içeren hizmetleri etkilediğini doğruladı.

    24 Ekim’de meydana gelen olaya, 37.000 dolara yakın bir değer olan 4 Bitcoin (BTC) fidye talebi eşlik etti. Konsey Üyesi Funzela Ngobeni, yetkililerin bilgisayar korsanlarının taleplerini kabul etmeyeceğini doğruladı. Şehrin “sistemleri tam işlevselliğe kavuşturabileceğinden” emin olduğunu ve çok sayıda kritik müşteri sistemlerini çoktan kurtardıklarını belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin, kripto ve blockchain alanında savaşan süper güçler"

    Şehrin kurtarmaya çalıştığı diğer alanlar arasında, müşteri hizmetleri, su ve belediye ile ilgili sistemler var. Ayrıca, şehrin çağrı merkezi hala kullanılamaz durumda.

    Ngobeni, “Şehir, her zaman her tür ve biçimdeki kanunsuzluğa karşı bir pozisyon aldı” dedi. “Bu siber saldırı sadece şehrin sistemine yapılan bir saldırı olarak değil, aynı zamanda şehrimizin insanlarına yapılan bir saldırı olarak görülüyor.”

    Johannesburg, Bitcoin fidye ödemesini reddetti
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    CNN'den 29 Ekim tarihli bir rapora göre, saldırının ardından bilgisayar korsanları doğrudan Bitcoin ödemesi talep etmek için çalışanlara e-posta gönderdi. Ayrıca, daha ileri bir ihlal riskini azaltabilmeleri için çalışanlardan tüm sistemleri kapatmalarını istediler.

    Ülkemizde de belki kurumsal bazda değil ama bireysel olarak benzer vakalar bildirilmişti. Anlaşılan Bitcoin ve kripto paralar, hayatımızda yaygınlaştıkça, bir yandan da bu tarz olumsuz haberleri duymaya devam edeceğiz.



    https://cointelegraph.com/news/johannesburg-authorities-refuse-to-pay-hackers-bitcoin-ransom Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kuzgun_ 1 sa.
    yedekleme sistemlerinin maliyetin kaçan tüm firmalar risk altında
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    darkaura 2 sa.
    dogru karar. suclu ile pazarlik olmaz. eger olursa daha cok sucun, daha cok saldirinin onunu acar. saldirganlara verecegin parayi altyapina, IT ekibine yatirirsin, bir kere bedel odersin, sonrasinda kolay kolay bir sey yapamazlar.
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    Rachsuchtig 2 sa.
    Bakalım Türkiye'de ilk fidye istenen belediye hangisi olacak?
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    Silent Guardian 2 sa. Rachsuchtig
    İstense haberimiz olacak sanki, onu geç fidye vermeye gerek yok kimlik bilgileri elden ele dolaşıyordu bi ara
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