John Cena'nın başrolünde olduğu The Suicide Squad'ın spin-off dizisi Peacemaker'ın çekimleri başlamak üzere

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DC evreninin önemli çizgi roman serilerinden biri olan Suicide Squad'ın ilk filmi 2016 yılında yayınlanmıştı ancak ne yazık ki pek sevilen bir film olmamıştı. Şu sıralar da ikinci film için çalışmalar devam ediyor ancak ikinci film direkt olarak bir devam filmi olmayacak. Neredeyse tüm karakterleri değişmiş bir ekip karşımıza çıkacak ve seriyi yeniden başlatacak.

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Bu yeni karakterlerden biri de John Cena'nın canlandırdığı Peacemaker karakteri. Filmin yönetmenliğini yapan James Gunn da geçtiğimiz aylarda Peacemaker karakteri için spin-off bir dizi duyurmuştu. Şimdi de çekimlerin 2021 Ocak ayında Kanada'da başlayacağını açıkladı. Hatta James Gunn'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre Xbox, kendisine oldukça güzel bir hediye de göndermiş. Dizinin çekimleri başlamadan önceki iki haftalık zorunlu karantinadaki vaktini nasıl geçireceğini de öğrenmiş olduk bu şekilde.

Peacemaker dizisinin ana odağı sizlerin de anlayabilecği gibi Peacemaker karakteri ancak dizide diğer Suicide Squad karakterlerinin de görünmesi bekleniyor. Yayın tarihi ve diğer oyuncuları henüz belli olmayan dizi 8 bölümden oluşacak ve HBO Max'te yayınlanacak.

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