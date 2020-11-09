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    Marvel dizisi WandaVision'ın çekimleri bitirildi

    Son ertelenmelerden sonra Marvel evreninin yayınlanacak ilk dizisi olan WandaVision'ın çekimleri bitirildi. Disney+'ta yayınlanacak diziden artık bir ertelenme haberi beklenmiyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
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    Marvel dizisi WandaVision'ın çekimleri bitirildi
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    Bildiğiniz gibi Marvel, Disney+'ta yayınlanacak olan diziler ile evrenini biraz daha genişletmeyi ve çeşitliliği arttırmayı hedefliyor. Bu yeni diziler arasında da ilk dizi The Falcon and The Winter Soldier olacaktı ancak ne yazık ki salgın dolayısıyla dizinin çekimleri bitirilemedi ve yayın tarihi 2021'e ertelendi. Bu durumda da yayınlanacak ilk dizi WandaVision oldu.

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    WandaVision çekimleri de salgından dolayı durdurulmuştu ancak çok kısa bir çekim süreci kalmıştı ve çekimlerin hepsi Amerika'daydı. Bu yüzden geçtiğimiz aylarda çekimlere tekrar başlandı ve sonunda geçtiğimiz gün çekimler tamamen bitirildi. Bu yüzden artık herhangi bir ertelenme haberi beklenmiyor.

    WandaVision, Aralık ayında Disney+ üzerinden yayınlanacak ancak tam yayın tarihi henüz belli değil. Dizinin oyuncu kadrosunda Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park, Teyonah Parris ve Shane Berengue bulunuyor. Dizi için yayınlanan son fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://comicbook.com/tv-shows/news/wandavision-done-filming-marvel-studios/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    49 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
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