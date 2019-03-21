John Wick 3: Parabellum'un yeni fragmanı yayınlandı

Keanu Reeves'in sevilen aksiyon filmi serisi John Wick üçüncü filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Yapımcı stüdyo Lionsgate, filmin vizyon tarihine artık iki aydan daha az bir süre kalmışken merakla beklenen ikinci fragmanı da resmen yayınladı. İşte John Wick: Chapter 3 - Parabellum'dan yeni görüntüler:

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John Wick: Chapter 2'nin bıraktığı yerden devam eden yeni filmde, kahramanımız John Wick peşindeki tehlikeli suikastçilerle mücadele edecek. Hatırlayacağınız gibi önceki filmin sonunda yeraltı dünyasının en büyük suç örgütlerinden oluşanisimli konsey, John Wick'in başına tam 14 milyon dolarlık ödül koymuş ve derhal öldürülmesi yönünde emir çıkarmıştı.Peşindeki suikastçilere karşı tamamıyla yalnız olan John Wick, yardım için ünlü aktris Halle Berry'nin canlandırdığı Sofia karakterine gidiyor. Fragmandaki görüntülerden Sofia ve John'un geçmişte bazı problemler yaşadığını anlıyoruz. Ancak her şeye rağmen ikili birlikte çalışıp yeraltı örgütüne karşı zorlu bir mücadele içerisine girecek.John Wick: Chapter 3'ü önceki filmlerden tanıdığımızyönetecek. Filmin senarist koltuğunda da yineoturuyor. Filmdeikilisine;vegibi isimler eşlik edecek.Samuray kılıçları, ninjalar, saldırı köpekleri ve atlarıyla yine bizleri aksiyona doyuracak gibi görünen John Wick: Chapter 3 - Parabellum,vizyona girecek.