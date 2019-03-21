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John Wick 3: Parabellum'un yeni fragmanı yayınlandı

John Wick: Chapter 3 - Parabellum filminin aksiyon dolu ikinci fragmanı yayınlandı. Serinin merakla beklenen yeni filmi önümüzdeki mayıs ayında vizyona girecek.
2 ay
6,3b
1
28
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Keanu Reeves'in sevilen aksiyon filmi serisi John Wick üçüncü filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Yapımcı stüdyo Lionsgate, filmin vizyon tarihine artık iki aydan daha az bir süre kalmışken merakla beklenen ikinci fragmanı da resmen yayınladı. İşte John Wick: Chapter 3 - Parabellum'dan yeni görüntüler:


John Wick: Chapter 2'nin bıraktığı yerden devam eden yeni filmde, kahramanımız John Wick peşindeki tehlikeli suikastçilerle mücadele edecek. Hatırlayacağınız gibi önceki filmin sonunda yeraltı dünyasının en büyük suç örgütlerinden oluşan High Table isimli konsey, John Wick'in başına tam 14 milyon dolarlık ödül koymuş ve derhal öldürülmesi yönünde emir çıkarmıştı.

Peşindeki suikastçilere karşı tamamıyla yalnız olan John Wick, yardım için ünlü aktris Halle Berry'nin canlandırdığı Sofia karakterine gidiyor. Fragmandaki görüntülerden Sofia ve John'un geçmişte bazı problemler yaşadığını anlıyoruz. Ancak her şeye rağmen ikili birlikte çalışıp yeraltı örgütüne karşı zorlu bir mücadele içerisine girecek.
John Wick: Chapter 3'ü önceki filmlerden tanıdığımız Chad Stahelski yönetecek. Filmin senarist koltuğunda da yine Derek Kolstad oturuyor. Filmde Keanu Reeves-Halle Berry ikilisine; Ian McShane, Lawrence Fishburne, Jason Mantzoukas, Hiroyuki Sanada ve Ruby Rose gibi isimler eşlik edecek.

Samuray kılıçları, ninjalar, saldırı köpekleri ve atlarıyla yine bizleri aksiyona doyuracak gibi görünen John Wick: Chapter 3 - Parabellum, 16 Mayıs'ta vizyona girecek.
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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Guns, alot of guns....
Matrix filmine bir gönderme bence. Çok hoşuma gitti...
2 Yanıt Yanıtla +21
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joven 2 ay
Keanue Reeves Matrix ve Jhon Wick serisi ile
müthiş bir performans ve oyunculuk sergiliyor
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OverClocK1ng 2 ay bluedevil866
Sen de kaskossun, ben de kaskosum, Mark Dacascos.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Adoring 1 ay
Bunun diziside gider efsane olur
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MDV 1 ay
fragmanin son kisminda cok aadamin sordugu sorunun cevabi verilmis
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denizmir02 1 ay
Cüneyt Arkın filmlerinin yerini hiç bir film dolduramaz.
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merhamet62 1 ay
ilk filmi izlediğim de devam filmleri gelmesi lazım , dizi bile olabilir demiştim dizisi de gelecekmiş. kendine has bir evreni olan film, sanki bir çizgi roman gibi yakında oda çıkar
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obili 1 ay
Saf aksiyon. Her tülü gideri var.
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Lefide Şakar HACPJ 1 ay yeni yorumcu
Ya bu adam çok yaşlandı yüzü hala aynı ama sekerek yürüyor bunu bi benmi fark ediyorum ya... o koşmaya çalışırken ben acı çekiyorum ay
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kayamtky 1 ay
Seviyorum John Wick serisini.Tüm seri de dövüş sahneleri her biri sanat eseri gibi.
Düşünüyorum da, Bruce Lee günümüz de yaşasaydı ve john Wick de Keanu ile birlikte oynasaydı, hayal etmesi bile güzel..
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huseyincarnege 1 ay
sırf Keanu Reeves var diye serederim gene :)
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AirSupport 2 ay
Geliyor
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001ATB 2 ay
Film efsane geliyor
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