John Wick evreni genişliyor: Anime serisi duyuruldu

Keanu Reeves tarafından canlandırılan John Wick, geçtiğimiz yıllarda popülerliğini arttırdı ve seri, popüler kültürün önemli bir yapımı haline gelmeyi başardı. 2014’te çıkan ilk filmden bu yana birçok devam filmine ve yan projelere kavuşan seri, yakında anime medyasına giriş yapacak.

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John Wick’in animesi duyuruldu

John Wick filmlerinin yönetmeni Chad Stahelski, Discourse Podcast yayını sırasında John Wick’in animesini duyurdu. Stahelski, yayının devamı Japon animelerine olan sevgisinden bahsetti ve bu medya ile daha dikkat çekici hikayeler anlatabileceklerini belirtti.

John Wick’in animesi Stahelski tarafından doğrulansa da Lionsgate konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz haftalarda The Continental dizisi ile genişleyen evren, önümüzdeki yıllarda Ballerina ve Chapter 5 gibi filmler ile daha da büyüyecek. Bakalım John Wick evreninde geçecek anime nasıl bir hikâye anlatacak?

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