John Wick evreni genişliyor: Anime serisi duyuruldu

John Wick’in animesi duyuruldu
John Wick filmlerinin yönetmeni Chad Stahelski, Discourse Podcast yayını sırasında John Wick’in animesini duyurdu. Stahelski, yayının devamı Japon animelerine olan sevgisinden bahsetti ve bu medya ile daha dikkat çekici hikayeler anlatabileceklerini belirtti.
John Wick’in animesi Stahelski tarafından doğrulansa da Lionsgate konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz haftalarda The Continental dizisi ile genişleyen evren, önümüzdeki yıllarda Ballerina ve Chapter 5 gibi filmler ile daha da büyüyecek. Bakalım John Wick evreninde geçecek anime nasıl bir hikâye anlatacak?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.