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    Anlık Bildirim

    John Wick 5 için hazırlıklar başladı; Çekimlere 2025'te başlanacak

    John Wick: Chapter 4 ile birlikte final yapması beklenen John Wick serisi, en az bir film daha devam edecek. John Wick 5 için hazırlıklara başlandı. Filmin çekimlerine 2025'te başlanacak.
    John Wick 5 için hazırlıklar başladı Tam Boyutta Gör
    Son yılların en başarılı aksiyon serilerinden biri olan John Wick serisinin geçtiğimiz yıl vizyona giren John Wick: Chapter 4 ile birlikte sona ermesi planlanıyordu. Nitekim filmin finali de bu ana serinin sonuna geldiğimie işaret ediyordu. Ancak John Wick: Chapter 4 hem serinin en beğenilen filmlerinden biri oldu hem de gişede büyük başarı yakaladı. Bu da serinin yaratıcılarının 5. film üzerine düşünmeye başlamasına sebep oldu. O günden beri gündemde olan John Wick 5, artık yavaş yavaş somutlaşmaya başlıyor.

    John Wick 5'in Çekimlerine 2025'te Başlanacak

    Hollywood içinden bilgi sızdıran önemli kaynaklardan biri olan Daniel Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre John Wick 5'in hazırlıklarına başlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Richtman filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacağını söylüyor. Üstelik serinin yıldızı olan Keanu Reeves yine başrolde olacak.

    Lionsgate stüdyosu sadece ana seriyi 5. filmle devam ettirmekle kalmayacak, aynı zamanda bu franchise'ı daha da büyütecek. John Wick serisinin ilk spin-off filmi olan Ballerina, önümüzdeki yaz sinemaseverlerle buluşacak. Filmin başrolünde Ana de Armas olacak. Öte yandan bu evrende geçen bir de dizi hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ekrana gelen The Continental'ın aksine bu bir mini değil, uzun soluklu bir dizi olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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