John Wick 5 için hazırlıklar başladı; Çekimlere 2025'te başlanacak

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı aksiyon serilerinden biri olan John Wick serisinin geçtiğimiz yıl vizyona giren John Wick: Chapter 4 ile birlikte sona ermesi planlanıyordu. Nitekim filmin finali de bu ana serinin sonuna geldiğimie işaret ediyordu. Ancak John Wick: Chapter 4 hem serinin en beğenilen filmlerinden biri oldu hem de gişede büyük başarı yakaladı. Bu da serinin yaratıcılarının 5. film üzerine düşünmeye başlamasına sebep oldu. O günden beri gündemde olan John Wick 5, artık yavaş yavaş somutlaşmaya başlıyor.

John Wick 5'in Çekimlerine 2025'te Başlanacak

Hollywood içinden bilgi sızdıran önemli kaynaklardan biri olan Daniel Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre John Wick 5'in hazırlıklarına başlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Richtman filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacağını söylüyor. Üstelik serinin yıldızı olan Keanu Reeves yine başrolde olacak.

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Lionsgate stüdyosu sadece ana seriyi 5. filmle devam ettirmekle kalmayacak, aynı zamanda bu franchise'ı daha da büyütecek. John Wick serisinin ilk spin-off filmi olan Ballerina, önümüzdeki yaz sinemaseverlerle buluşacak. Filmin başrolünde Ana de Armas olacak. Öte yandan bu evrende geçen bir de dizi hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ekrana gelen The Continental'ın aksine bu bir mini değil, uzun soluklu bir dizi olacak.

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