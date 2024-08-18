John Wick 5 için hazırlıklar başladı; Çekimlere 2025'te başlanacak

John Wick 5'in Çekimlerine 2025'te Başlanacak
Hollywood içinden bilgi sızdıran önemli kaynaklardan biri olan Daniel Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre John Wick 5'in hazırlıklarına başlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Richtman filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacağını söylüyor. Üstelik serinin yıldızı olan Keanu Reeves yine başrolde olacak.
Lionsgate stüdyosu sadece ana seriyi 5. filmle devam ettirmekle kalmayacak, aynı zamanda bu franchise'ı daha da büyütecek. John Wick serisinin ilk spin-off filmi olan Ballerina, önümüzdeki yaz sinemaseverlerle buluşacak. Filmin başrolünde Ana de Armas olacak. Öte yandan bu evrende geçen bir de dizi hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ekrana gelen The Continental'ın aksine bu bir mini değil, uzun soluklu bir dizi olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.