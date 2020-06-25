Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    JOLED grubu Samsung’a patent davası açtı

    JDI, Sony ve Panasonic’in kurduğu JOLED ortaklığı Galaxy akıllı telefonlarında kullanılan OLED ekranların kendi patentlerini ihlal ettiği iddiasıyla dava açtı.
    1 sa.
    427
    16
    2
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    JOLED grubu Samsung’a patent davası açtı

    Teknoloji dünyasında belki de en sık duyduğumuz şeylerden birisi patent davaları. Onlarca yıldır firmalar patentlerinin ihlal edildiğini öne sürerek rakip firmalara davalar açıyor ve en kötüsü bu davalar yıllarca sürüyor.

    JOLED devrede

    JDI, Sony ve Panasonic’in ortak OLED üretimi yapmak için 2018 yılında kurduğu JOLED ortaklığı; ilk etapta küçük boyutlu ekranlar için başladığı OLED üretimine aldığı 187 milyon dolarlık yatırım sonrasında büyük boyutlu ekranlar ile devam etmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung rakibi Huawei’ye yonga üretecek ancak bir şartla!

    Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

    Yaklaşık 4000 civarında ekran patentine sahip olan JOLED haliyle bir patent devi haline gelmiş durumda. JOLED; ABD mahkemelerine yaptığı başvuruda Samsung’un Galaxy akıllı telefonlarında kendisine ait patentleri izinsiz olarak kullandığını iddia ediyor.

    JOLED davanın açıldığı ülke hasebiyle ABD’de satılan Galaxy telefonlarının patent ihlali yaptığını iddia ediyor. Bu ihlalin neticesinde ortaya çıkan zararların tazmini ve bahse konu telefonların satışının durdurulması da talepler arasında.

    Henüz Samsung tarafından konu ile ilgili bir açıklama gelmedi ancak mahkeme iddiaları ciddiye alırsa Samsung’un en önemli pazarlarından birisi olan ABD’de Galaxy telefonların satışı yasaklanabilir.



    https://www.techpowerup.com/268987/joled-files-patent-infringement-lawsuit-against-samsung Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 (Hakan ) 47 dk.
    amoled paneller 2010 dan itibaren galaxy s ile yoğun kullanılmaya başladı ama 2018 de kurulan firma patent davası açıyor.. ilginç
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    blackzeros 38 dk. khytr89
    sony, panasonic ve diger japon firmalarının patentlerine sahipse dava edebilir muhtemelen.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 48 dk. Olympus markası Japan Industrial Partners altında faaliyet gösterecek 1 sa. Yeni Hyundai i10 N Line, İzmit'te üretim bandına çıktı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN JOLED grubu Samsung’a patent davası açtı Sonraki Safari 14 ile web sitelerine Face ID ve Touch ID ile giriş başlıyor 3 sa. ARM işlemcili Mac’lerde Windows 10 on ARM kullanılamayabilir 4 sa. UKOME, İBB'nin Uber benzeri taksi projesini kabul etmedi 4 sa. Raja Koduri GPU’larını paylaştı: Avuç içi büyüklüğünde dev GPU 5 sa. Türkiye'nin yeni kamikaze drone'u Alpagu, göreve hazırlanıyor 6 sa. Galaxy Watch 3 resmi basın görseliyle karşımızda: Klasik saatleri aratmıyor 6 sa. MEB'in ilkokul tatil kitapları e-kitap formatında yayınlandı 7 sa. Fosil kazılarında Drone dönemi başlıyor 8 sa. Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 8 sa. Masaj yapan ve hoparlör barındıran oyuncu koltuğu ile tanışın 9 sa. Apple yönetim sistemleri geliştiren Fleetsmith firmasını satın aldı 10 sa. iOS 14 beta vs. iOS 13.5.1 hız karşılaştırması 20 sa. PS Store'da iki yeni kampanya başladı: İşte dikkat çekenler 21 sa. Unity, yüzlerce saatlik 'premium ders videolarını' kalıcı olarak ücretsiz yaptı 21 sa. Acer Predator X25 oyuncu monitörü tazeleme hızı ile şaşırtıyor 22 sa. macOS Big Sur ile tahmini kullanım süresi özelliği geri geliyor 22 sa. AMD tam gaz devam | Daha hızlı Ryzen işlemciler 22 sa. Havalimanlarına koronavirüs test merkezi açılıyor 23 sa. Vaka sayısında yüksek artış (24 Haziran) 23 sa. Eski PlayStation başkanı: AAA oyunlar kısalmalı, ya da fiyatları artmalı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi