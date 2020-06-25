JOLED grubu Samsung’a patent davası açtı

Teknoloji dünyasında belki de en sık duyduğumuz şeylerden birisi patent davaları. Onlarca yıldır firmalar patentlerinin ihlal edildiğini öne sürerek rakip firmalara davalar açıyor ve en kötüsü bu davalar yıllarca sürüyor.

JOLED devrede

JDI, Sony ve Panasonic’in ortak OLED üretimi yapmak için 2018 yılında kurduğu JOLED ortaklığı; ilk etapta küçük boyutlu ekranlar için başladığı OLED üretimine aldığı 187 milyon dolarlık yatırım sonrasında büyük boyutlu ekranlar ile devam etmişti.

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Yaklaşık 4000 civarında ekran patentine sahip olan JOLED haliyle bir patent devi haline gelmiş durumda. JOLED; ABD mahkemelerine yaptığı başvuruda Samsung’un Galaxy akıllı telefonlarında kendisine ait patentleri izinsiz olarak kullandığını iddia ediyor.

JOLED davanın açıldığı ülke hasebiyle ABD’de satılan Galaxy telefonlarının patent ihlali yaptığını iddia ediyor. Bu ihlalin neticesinde ortaya çıkan zararların tazmini ve bahse konu telefonların satışının durdurulması da talepler arasında.

Henüz Samsung tarafından konu ile ilgili bir açıklama gelmedi ancak mahkeme iddiaları ciddiye alırsa Samsung’un en önemli pazarlarından birisi olan ABD’de Galaxy telefonların satışı yasaklanabilir.

https://www.techpowerup.com/268987/joled-files-patent-infringement-lawsuit-against-samsung

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