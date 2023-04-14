8 yıllık Jüpiter yolculuğu başladı: Avrupa, JUICE sondasını fırlattı!

Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Jüpiter'e gidiyor - ve uzaylıları bulmayı umuyor. ESA, Fransız Guyanası'ndaki uzay limanından yeni bir görevin başlangıcına imza atarak tarihinin en büyük fırlatışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün hava koşullarını nedeniyle iptal edilen JUICE görevi, bugün TSİ 15:14’te gerçekleştirildi.

JUICE fırlatıldı

JUICE veya Jupiter Icy Moons Explorer adlı görev, hem gezegenin kendisinin hem de buzlu uyduları Ganymede, Callisto ve Europa'nın gözlemlerini yapacak. Bu uyduların buzla kaplı olduğu ve yüzeylerinin altında devasa okyanusların olduğu varsayılıyor. Bu dev sıvı kütlelerinin içerisinde yaşamın barındığı düşünülüyor.

Tam Boyutta Gör JUICE bu uydulardan bazılarının 200 km yakınına kadar inecek ve elde ettiği verileri bize gönderecek. Verileri ise üzerinde bulunan Janus adlı yüksek çözünürlüklü bir optik kamera, bir spektrometre, buza nüfuz eden bir radar, bir manyetometre ve toplamda 10 alet ile toplayacak. JUICE, yaklaşık 6 ton ağırlığında ve hayli büyük bir kütleye sahip. Bu nedenle Jovian sistemine ulaşacak enerjiyi toplamak için birkaç kez diğer gök cisimlerinin yerçekimsel kuvvetinden faydalanacak. JUICE fırlatıldıktan sonra, 2031'de Jüpiter'in yörüngesine girmeden önce Venüs'ün yanı sıra Dünya'nın da yanından üç kez geçecek.

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JUICE, 2031'den 2034'e kadar Ganymede, Europa ve Callisto’yu inceleyecek. Görevinin son yılında JUICE Ganymede'nin yörüngesine girecek ancak bu son derece hassas bir manevra olacak. Ariane 5 roketiyle fırlatılan JUICE’in yolculuğu 8 yıl sürecek. Bu arada JUICE aynı zamanda NASA'nın 2024 yılında fırlatılacak Europa Clipper aracını tamamlayıcı bir görev üstlenecek. Bu iki uzay aracı farklı araçlar taşıyacak ve birlikte, Jüpiter sistemini inceleyecek.

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