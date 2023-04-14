8 yıllık Jüpiter yolculuğu başladı: Avrupa, JUICE sondasını fırlattı!

JUICE veya Jupiter Icy Moons Explorer adlı görev, hem gezegenin kendisinin hem de buzlu uyduları Ganymede, Callisto ve Europa'nın gözlemlerini yapacak. Bu uyduların buzla kaplı olduğu ve yüzeylerinin altında devasa okyanusların olduğu varsayılıyor. Bu dev sıvı kütlelerinin içerisinde yaşamın barındığı düşünülüyor.
JUICE, 2031'den 2034'e kadar Ganymede, Europa ve Callisto’yu inceleyecek. Görevinin son yılında JUICE Ganymede'nin yörüngesine girecek ancak bu son derece hassas bir manevra olacak. Ariane 5 roketiyle fırlatılan JUICE’in yolculuğu 8 yıl sürecek. Bu arada JUICE aynı zamanda NASA'nın 2024 yılında fırlatılacak Europa Clipper aracını tamamlayıcı bir görev üstlenecek. Bu iki uzay aracı farklı araçlar taşıyacak ve birlikte, Jüpiter sistemini inceleyecek.
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