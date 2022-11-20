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    Justin Bieber'ın 1.29 milyon dolara aldığı NFT'nin değeri 69 bin dolara düştü

    Justin Bieber'ın Ocak ayında 1.29 milyon dolar ödeyerek satın aldığı maymun NFT'si, FTX borsasının iflas etmesinin ardında kripto para piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle %95 değer kaybetti.
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    Justin Bieber'ın 1.29 milyon dolara aldığı NFT dibe çakıldı Tam Boyutta Gör

    Bu yılın başlarında NFT çılgınlığı tam da tavan yapmışken Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber çirkin bir maymun resmini satın almak için inanılmaz bir meblağ ödedi. Söz konusu NFT ünlü sanatçıya tam 1.29 milyon dolara mal oldu.

    Ancak bu görsellerin değerinin kripto para piyasasının istikrarına da bağlı olması birçok NFT koleksiyoncusu için sürpriz oldu. Hiçbirimiz uzun vadede bu dijital eserlere ne kadar güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Özellikle de en büyük kripto para borsalarından birinin iflas ettiği şu günlerde.

    Justin Bieber'ın 1.29 milyon dolara aldığı NFT dibe çakıldı Tam Boyutta Gör

    FTX'in iflasıyla çakıldı

    NFT'nin öncü projelerinden biri de Bored Ape olarak adlandırılan projeydi. Nisan ayında, koleksiyondan tek bir görsel için minimum satın alma fiyatı 429 bin dolara ulaştı. FTX'in çöküşü ve ardından diğer birçok kripto para şirketinin iflas etmesiyle Bored Ape koleksiyonu için taban fiyat 60 ila 70 bin dolara indi ve ardından düşmeye devam etti.

    Sonuç olarak, Bieber'ın sahibi olduğu #3001 numaralı maymunun değeri şu anda sadece 69 bin dolar. Bu da NFT'yi satması halinde yatırımının %95'ini kaybedeceği anlamına geliyor. Yaşananlar, serveti 200 milyon dolar olduğu tahmin edilen ünlü şarkıcının çok fazla umrunda olmayabilir. Ancak NFT rüzgarına kapılmanın ne gibi acı sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyması adına önemli.

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