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    Anlık Bildirim

    Çılgınlık bitti: NFT'lerin yüzde 95’i artık değersiz olabilir

    Nitelikli Fikri Tapu veya daha bilindik ismiyle NFT’ler için artık yolun sonuna gelinmiş gibi görünüyor. Yapılan yeni araştırma, NFT'lerin yüzde 95’i artık değersiz olduğunu ortaya koydu.
    Çılgınlık bitti: NFT'lerin yüzde 95’i artık değersiz olabilir Tam Boyutta Gör
    NFT, (Nitelikli Fikri Tapu - non-fungible token) herhangi bir dijital dosyanın benzersiz olduğunu onaylayan, blok zinciri adı verilen dijital defterde depolanan bir veri birimi olsa da görünüşe görü bu birimin değeri sıfıra yaklaşıyor. NFT'ler öldü mü? demek için belki biraz erken ancak binlerce koleksiyonun fiyatını inceleyen yeni bir çalışma, cevabın "evet" olduğunu gösteriyor gibi görünüyor.

    NFT çılgınlığı bitti

    NFT Scan ve CoinMarketCap tarafından sağlanan verilere dayanan dappGambl tarafından hazırlanan bir rapor, araştırmacıların incelediği 73.257 NFT koleksiyonundan 69.795'inin veya yüzde 95'in biraz üzerinde bir kısmının piyasa değerinin sıfır Ether olduğunu gösterdi. Ve tahminlerine göre, neredeyse 23 milyon kişi bu değersiz varlıkları elinde tutuyor. NFT'ler, genellikle ethereum olmak üzere kripto paralara bağlı sanat eserlerinin veya koleksiyon parçalarının dijital temsilleridir ve her birinin kopyalanamayan benzersiz bir imzası bulunuyor.

    2021 ve 2022'de NFT piyasası büyük bir yükseliş yaşamış ve bir noktada aylık işlem hacmi 2,8 milyar dolara ulaşmıştı. Bu süre zarfında, Bored Apes ve CryptoPunks gibi popüler koleksiyonların milyonlarca dolara satıldığına tanık olduk. Stephen Curry, Justin Bieber ve Snoop Dogg gibi ünlüler de bu furyaya katıldı. Bu çılgın yükseliş aynı zamanda bitcoin'in 70.000 dolara yakın işlem gördüğü zirve dönemine denk geldi. Bitcoin, şu sıralar 27.000 dolar civarında işlem görüyor.

    Yüzde 95'i değersiz!

    Çılgınlık bitti: NFT'lerin yüzde 95’i artık değersiz olabilir Tam Boyutta Gör
    dappGambl'ın çalışması, tüm NFT koleksiyonlarının yüzde 79'unun şu anda satılmadığını ve talep üzerindeki arz fazlasının, coşkuyu canlandırmak için hiçbir şey yapmayan bir alıcı piyasası yarattığını gösteriyor. Daha düşük değerli, daha az önemli projeler filtrelense bile, çoğu koleksiyon bugün çok az değere sahip. Piyasa değerine göre ilk 8.850 koleksiyonun yüzde 18'i değersiz ve yüzde 41'inin fiyatı 5 ila 100 dolar arasında. Ve yüzde 1'den daha azı 6.000 doların üzerinde bir fiyat etiketine sahip.

    Araştırmacılar, "NFT piyasasının önemli bir kısmının, bu varlıkların gerçek alım satım geçmişinden çok uzak olan spekülatif ve umutlu fiyatlandırma stratejileriyle karakterize edildiği açıkça ortaya çıkıyor. Ayrıca, listelenen fiyatlar ile gerçek satışlar arasındaki bu bariz kopukluk, birçok satıcının 2021'de tanık olunan patlamaya benzer şekilde NFT ilgisinde bir daha asla gerçekleşmeyecek büyük bir artış beklediğini gösteriyor olabilir.” ifadelerini kullanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 22 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 22 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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