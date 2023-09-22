Çılgınlık bitti: NFT'lerin yüzde 95’i artık değersiz olabilir

NFT çılgınlığı bitti
NFT Scan ve CoinMarketCap tarafından sağlanan verilere dayanan dappGambl tarafından hazırlanan bir rapor, araştırmacıların incelediği 73.257 NFT koleksiyonundan 69.795'inin veya yüzde 95'in biraz üzerinde bir kısmının piyasa değerinin sıfır Ether olduğunu gösterdi. Ve tahminlerine göre, neredeyse 23 milyon kişi bu değersiz varlıkları elinde tutuyor. NFT'ler, genellikle ethereum olmak üzere kripto paralara bağlı sanat eserlerinin veya koleksiyon parçalarının dijital temsilleridir ve her birinin kopyalanamayan benzersiz bir imzası bulunuyor.
2021 ve 2022'de NFT piyasası büyük bir yükseliş yaşamış ve bir noktada aylık işlem hacmi 2,8 milyar dolara ulaşmıştı. Bu süre zarfında, Bored Apes ve CryptoPunks gibi popüler koleksiyonların milyonlarca dolara satıldığına tanık olduk. Stephen Curry, Justin Bieber ve Snoop Dogg gibi ünlüler de bu furyaya katıldı. Bu çılgın yükseliş aynı zamanda bitcoin'in 70.000 dolara yakın işlem gördüğü zirve dönemine denk geldi. Bitcoin, şu sıralar 27.000 dolar civarında işlem görüyor.
Yüzde 95'i değersiz!
Araştırmacılar, "NFT piyasasının önemli bir kısmının, bu varlıkların gerçek alım satım geçmişinden çok uzak olan spekülatif ve umutlu fiyatlandırma stratejileriyle karakterize edildiği açıkça ortaya çıkıyor. Ayrıca, listelenen fiyatlar ile gerçek satışlar arasındaki bu bariz kopukluk, birçok satıcının 2021'de tanık olunan patlamaya benzer şekilde NFT ilgisinde bir daha asla gerçekleşmeyecek büyük bir artış beklediğini gösteriyor olabilir.” ifadelerini kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.