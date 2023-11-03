Altcointurk MarketPlace kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör 2017 yılında kurulan ve Türkiye’nin en eski kripto para topluluklarından biri olan Altcointurk, NFT ödül mağazasını hayata geçirdi. Altcointurk MarketPlace adı verilen mağaza sayesinde Altcointurk topluluğunun etkinliklerinden elde edilen İyilik Puanı ($İP) adı verilen NFT puanlar fiziksel ödüle dönüştürülebiliyor.

Altcointurk’ün KriptoCuma etkinlikleri, fiziksel etkinlikleri ve sosyal medya hesaplarıyla etkileşime geçen kullanıcılar $İP kazanıyor. Altcointurk MarketPlace’in hayata geçirilmesi $İP’ler ile alışveriş yapılabilecek. Böylece topluluğun katkı ve desteğinin ödüllendirilmesi amaçlanıyor.

Tam Boyutta Gör Altcointurk’ün etkinlikleri, önem derecesine göre (sponsorlu/sponsorsuz) farklı miktarda puan kazandırıyor. Örneğin; sponsorsuz bir KriptoCuma etkinliği 75 $İP (İyilik Puanı) değerinde NFT kazandırırken, sponsorlu bir KriptoCuma'ya katılmak 125 $İP kazanılmasını sağlıyor. Birçok yarışma, kampanya, eğitim vb. etkinlikleriyle NFT puan kazanılabilecek.

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$İP puanlarını biriktiren topluluk üyeleri, bu puanları Altcointurk MarketPlace’de harcayabiliyor. Şu an için Marketplace’den hoodie, şapka, kupa, sticker seti, TradingView üyelikleri gibi ürünler satın alınabiliyor. Altcointurk, topluluğuna fayda sağlayacak birçok marka, ürün ve projeyi burada listelemeyi planlıyor. Amaçlarının sadece Web3'te kalmak değil, Web2 markalarını da bu yapıya dahil ederek Web3 adaptasyonlarını sağlamak olduğunun altını çiziyor.

Altcointurk’ten yapılan açıklamada, “Belki bir kafede indirim sağlayacak bir kupon bile bulacaksınız. Altcointurk topluluğunun bir üyesi olmanın avantajlarını her yerde yaşamanızı sağlayacak bir proje inşa ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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