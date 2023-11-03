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    Altcointurk MarketPlace kullanıma sunuldu

    Dünyanın ilk Bitcoin kafesini açarak adını duyuran Altcointurk, topluluk üyelerinin kazandığı NFT puanları harcayabileceği Altcointurk MarketPlace'i kullanıma sundu.
    Altcointurk MarketPlace kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    2017 yılında kurulan ve Türkiye’nin en eski kripto para topluluklarından biri olan Altcointurk, NFT ödül mağazasını hayata geçirdi. Altcointurk MarketPlace adı verilen mağaza sayesinde Altcointurk topluluğunun etkinliklerinden elde edilen İyilik Puanı ($İP) adı verilen NFT puanlar fiziksel ödüle dönüştürülebiliyor.

    Altcointurk’ün KriptoCuma etkinlikleri, fiziksel etkinlikleri ve sosyal medya hesaplarıyla etkileşime geçen kullanıcılar $İP kazanıyor. Altcointurk MarketPlace’in hayata geçirilmesi $İP’ler ile alışveriş yapılabilecek. Böylece topluluğun katkı ve desteğinin ödüllendirilmesi amaçlanıyor.

    Altcointurk MarketPlace kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Altcointurk’ün etkinlikleri, önem derecesine göre (sponsorlu/sponsorsuz) farklı miktarda puan kazandırıyor. Örneğin; sponsorsuz bir KriptoCuma etkinliği 75 $İP (İyilik Puanı) değerinde NFT kazandırırken, sponsorlu bir KriptoCuma'ya katılmak 125 $İP kazanılmasını sağlıyor. Birçok yarışma, kampanya, eğitim vb. etkinlikleriyle NFT puan kazanılabilecek.

    $İP puanlarını biriktiren topluluk üyeleri, bu puanları Altcointurk MarketPlace’de harcayabiliyor. Şu an için Marketplace’den hoodie, şapka, kupa, sticker seti, TradingView üyelikleri gibi ürünler satın alınabiliyor. Altcointurk, topluluğuna fayda sağlayacak birçok marka, ürün ve projeyi burada listelemeyi planlıyor. Amaçlarının sadece Web3'te kalmak değil, Web2 markalarını da bu yapıya dahil ederek Web3 adaptasyonlarını sağlamak olduğunun altını çiziyor.

    Altcointurk’ten yapılan açıklamada, “Belki bir kafede indirim sağlayacak bir kupon bile bulacaksınız. Altcointurk topluluğunun bir üyesi olmanın avantajlarını her yerde yaşamanızı sağlayacak bir proje inşa ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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