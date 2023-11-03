Altcointurk MarketPlace kullanıma sunuldu

Altcointurk’ün KriptoCuma etkinlikleri, fiziksel etkinlikleri ve sosyal medya hesaplarıyla etkileşime geçen kullanıcılar $İP kazanıyor. Altcointurk MarketPlace’in hayata geçirilmesi $İP’ler ile alışveriş yapılabilecek. Böylece topluluğun katkı ve desteğinin ödüllendirilmesi amaçlanıyor.
$İP puanlarını biriktiren topluluk üyeleri, bu puanları Altcointurk MarketPlace’de harcayabiliyor. Şu an için Marketplace’den hoodie, şapka, kupa, sticker seti, TradingView üyelikleri gibi ürünler satın alınabiliyor. Altcointurk, topluluğuna fayda sağlayacak birçok marka, ürün ve projeyi burada listelemeyi planlıyor. Amaçlarının sadece Web3'te kalmak değil, Web2 markalarını da bu yapıya dahil ederek Web3 adaptasyonlarını sağlamak olduğunun altını çiziyor.
Altcointurk’ten yapılan açıklamada, “Belki bir kafede indirim sağlayacak bir kupon bile bulacaksınız. Altcointurk topluluğunun bir üyesi olmanın avantajlarını her yerde yaşamanızı sağlayacak bir proje inşa ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.