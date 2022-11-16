Tesla Semi teslimatları 1 Aralık'ta başlıyor: Üretim versiyonu da tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Tesla ilk elektrikli tırının teslimatları için 1 Aralık tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğini doğruladı. Şirket yeni ürün ve seri üretim araçlarını tanıtmak için düzenli etkinlikler gerçekleştiriyordu ancak pandemiden sonra bunları rafa kaldırdı.

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Tesla bunun yerine yıllık "batarya günü" ve "yapay zeka günü" gibi etkinlikler düzenledi. Şirket CEO'su Elon Musk daha önceki bir açıklamasında Tesla'nın üretimi artırmaya odaklandığı için bir süre yeni otomobil tanıtmayacağını söylemişti.

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Üretim versiyonu birkaç kez ertelendi

Elektrikli otomobil üreticisi 1 Aralık'taki etkinlikte Tesla Semi'nin teslimatlarını başlatacak ve aracın üretim versiyonunu gözler önüne çıkaracak. Elektrikli tır ilk olarak 2017 yılında tanıtılmış ve üretim versiyonu birkaç kez ertelenmişti.

Tesla geçtiğimiz yaz üretim versiyonu için küçük bir güncelleme sundu. Ancak şirketin önümüzdeki günlerde düzenleyeceği etkinlikte fiyatlandırma ve teknik özellik detayları da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı paylaşması bekleniyor.

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Tesla Semi teslimatları 1 Aralık'ta başlıyor