Justin Sun’a dava şoku, Bitcoin fiyatı darbe aldı

Tron ekosistemine şok
ABD Menkul Kıymetler Komisyonu yaptığı açıklamada Justin Sun’ kaydedilmemiş menkul kıymetleri satmaya çalışması ve kara para aklaması nedeniyle dava açıldığını bildirdi. Dava konusu TRX ve BTT kripto paraları.
Diğer taraftan 2018 yılında Justin Sun’ın 600 bin TRX satarak kara para akladığı iddia ediliyor. Yine bu davada Akon, Soulja Boy, Mahone, Jake Paul, Lindsey Lohan gibi ünlülerin reklam yüzü olması da soruşturma konusu olmuş. Ünlü isimlerin Tron ekosistemine ilgisi var gibi gösterilip yatırımcının aldatıldığı ifade ediliyor.
Justin Sun ise iddiaların asılsız olduğunu ve düzenleyici kuruluşlar ile şeffaf bir kripto para piyasası oluşturmak için birlikte çalıştıklarını duyurdu. Diğer taraftan reklam yüzü ünlülerin 400 bin dolar tazminat karşılığı Komisyon ile anlaştıkları belirtiliyor. Bu haber ile birlikte FED sonrasında güçlü durmaya çalışan Bitcoin bir anda 28600$ seviyesinden 26600$ seviyelerine kadar düştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)