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    Justin Sun’a dava şoku, Bitcoin fiyatı darbe aldı

    Kripto para piyasasındaki başı boşluğun kontrol altına alınması gerektiğine inanan ABD Menkul Kıymetler Komisyonu, kara para aklama iddiası ile Justin Sun’a dava açtı.
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    Justin Sun Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde iflasın eşiğindeki Creditte Suisse bankası için sosyal medya üzerinden satın alım teklifi yapan kimilerine göre kripto para dünyasının şımarık çocuğu Justin Sun’a cevap gecikmedi.

    Tron ekosistemine şok

    ABD Menkul Kıymetler Komisyonu yaptığı açıklamada Justin Sun’ kaydedilmemiş menkul kıymetleri satmaya çalışması ve kara para aklaması nedeniyle dava açıldığını bildirdi. Dava konusu TRX ve BTT kripto paraları.

    Diğer taraftan 2018 yılında Justin Sun’ın 600 bin TRX satarak kara para akladığı iddia ediliyor. Yine bu davada Akon, Soulja Boy, Mahone, Jake Paul, Lindsey Lohan gibi ünlülerin reklam yüzü olması da soruşturma konusu olmuş. Ünlü isimlerin Tron ekosistemine ilgisi var gibi gösterilip yatırımcının aldatıldığı ifade ediliyor.

    Justin Sun ise iddiaların asılsız olduğunu ve düzenleyici kuruluşlar ile şeffaf bir kripto para piyasası oluşturmak için birlikte çalıştıklarını duyurdu. Diğer taraftan reklam yüzü ünlülerin 400 bin dolar tazminat karşılığı Komisyon ile anlaştıkları belirtiliyor. Bu haber ile birlikte FED sonrasında güçlü durmaya çalışan Bitcoin bir anda 28600$ seviyesinden 26600$ seviyelerine kadar düştü.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 4 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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