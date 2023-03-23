Justin Sun’a dava şoku, Bitcoin fiyatı darbe aldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde iflasın eşiğindeki Creditte Suisse bankası için sosyal medya üzerinden satın alım teklifi yapan kimilerine göre kripto para dünyasının şımarık çocuğu Justin Sun’a cevap gecikmedi.

Tron ekosistemine şok

ABD Menkul Kıymetler Komisyonu yaptığı açıklamada Justin Sun’ kaydedilmemiş menkul kıymetleri satmaya çalışması ve kara para aklaması nedeniyle dava açıldığını bildirdi. Dava konusu TRX ve BTT kripto paraları.

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Diğer taraftan 2018 yılında Justin Sun’ın 600 bin TRX satarak kara para akladığı iddia ediliyor. Yine bu davada Akon, Soulja Boy, Mahone, Jake Paul, Lindsey Lohan gibi ünlülerin reklam yüzü olması da soruşturma konusu olmuş. Ünlü isimlerin Tron ekosistemine ilgisi var gibi gösterilip yatırımcının aldatıldığı ifade ediliyor.

Justin Sun ise iddiaların asılsız olduğunu ve düzenleyici kuruluşlar ile şeffaf bir kripto para piyasası oluşturmak için birlikte çalıştıklarını duyurdu. Diğer taraftan reklam yüzü ünlülerin 400 bin dolar tazminat karşılığı Komisyon ile anlaştıkları belirtiliyor. Bu haber ile birlikte FED sonrasında güçlü durmaya çalışan Bitcoin bir anda 28600$ seviyesinden 26600$ seviyelerine kadar düştü.

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Justin Sun’a kara para aklama davası