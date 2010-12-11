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K1NGP1N, 3DMark Vantage'da dünya rekoru kırdı; 75K aşılmak üzere!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Finlandiya merkezli yazılım üreticisi Futuremark, yeni test uygulaması 3DMark 11'i geçtiğimiz günlerde kullanıma sunsa da hız aşırtmacıların mevcut diğer çözümlere olan ilgisi uzunca bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Günler, haftalar ve hatta aylar süren çalışmayla profesyonelleştikleri test uygulamasını kolay kolay terk etmek istemeyen hız aşırtma uzmanları, bir yandan 3DMark 11 ile ısınma turları atmaya başlarken, öte taraftan yeni dünya rekorları için 3DMark Vantage testlerine de devam ediyorlar. İşte o uzmanların dünya çapında ün yapan temsilcilerinden birisi olan K1NGP1N, 3DMark Vantage'da yeni bir rekora imza atarak 75 bin puan sınırına dayandı ve en yakın rakibine önemli bir fark attı.

Çalışmalarını donanım üreticisi EVGA'nın desteği ile sürdüren K1NGP1N, yeni dünya rekorunu GeForce GTX 580'nin dört tanesini kullanarak elde etti. EVGA'nın çift işlemcili özel anakartı Classified SR-2 üzerinde, Intel'in Xeon 5680 işlemcisinin çiftini kullanarak 3DMark Vantage'da 74741 performance puanına ulaşarak bir önceki rekora yaklaşık 2 bin puan fark atmayı başardı. Sıvı Azot kullanılarak 1100MHz GPU ve 4720MHz bellek hızlarında çalışan dört adet GeForce GTX 580 ve yine Sıvı Azot kullanılarak 5600MHz'e çıkartılan iki adet Xeon 5680 işlemcisinin kullanıldığı sisteme bellek olarak G.Skill üretimi DDR3 kitler eşlik etti. K1NGP1N'in yeni rekoruyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.


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DH Misafiri 8 yıl
G skill ramlerle mi XD
sağlam sistem sağlam performans :P
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dodomoco 8 yıl
580lerin core clock biraz düşük geldi zaten evga ftw su soğutmayla 1 ghzde stabil azotla daha iyisi olurdu
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Dovahkiin 8 yıl
hwbot.org/...

Hadi benden size olsun link.

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ContEmpor4ry 8 yıl
Çift işlemci takılan anakart mı var ? demeden adamlar neler neler yapıyor birde benim anlamadıgım 3DMark Vantageda kırmışsın 3Dmark11 de niye test etmiyorsun ?
( Büyük ihtimalle etmişlerdirde 5970x2 altında kalmşlardır.. :) )
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trooper27 8 yıl
çift xeon işlemci artık bu iş oc dan çıktı imkana bakıyor artık
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Glitz 8 yıl

trooper27

çift xeon işlemci artık bu iş oc dan çıktı imkana bakıyor artık

Hemde baya bir imkan gerekli :)
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Tolgá 8 yıl
O hızlarda gpulara cpulara azot ile hükmetmek zor iş profesyonel olmak lazım
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
o kadar ımkanı banada verseler 80k yaparım,baksana evga gibi bir dev arkasında adamın :D
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ozkan_tpc 8 yıl
Bu adam gerçekten başarılı. Üstüne pek fazla tanımıyorum.
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Kavil 8 yıl
yuh yaa biz daha 20 k larda dolanalım.D
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K0rkunc 8 yıl
ADamı neredeyse kötüleceksiniz arkadaşlar yiğidi öldürün hakkını yemeyin o sonsor bende olsa bende kırarım tarzı konuşuyorsunuz ama ona sponsor oluyorlarsa sebebi var
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