K1NGP1N, 3DMark Vantage'da dünya rekoru kırdı; 75K aşılmak üzere!

Finlandiya merkezli yazılım üreticisi Futuremark, yeni test uygulaması 3DMark 11'i geçtiğimiz günlerde kullanıma sunsa da hız aşırtmacıların mevcut diğer çözümlere olan ilgisi uzunca bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Günler, haftalar ve hatta aylar süren çalışmayla profesyonelleştikleri test uygulamasını kolay kolay terk etmek istemeyen hız aşırtma uzmanları, bir yandan 3DMark 11 ile ısınma turları atmaya başlarken, öte taraftan yeni dünya rekorları için 3DMark Vantage testlerine de devam ediyorlar. İşte o uzmanların dünya çapında ün yapan temsilcilerinden birisi olan K1NGP1N, 3DMark Vantage'da yeni bir rekora imza atarak 75 bin puan sınırına dayandı ve en yakın rakibine önemli bir fark attı.

Çalışmalarını donanım üreticisi EVGA'nın desteği ile sürdüren K1NGP1N, yeni dünya rekorunu GeForce GTX 580'nin dört tanesini kullanarak elde etti. EVGA'nın çift işlemcili özel anakartı Classified SR-2 üzerinde, Intel'in Xeon 5680 işlemcisinin çiftini kullanarak 3DMark Vantage'da 74741 performance puanına ulaşarak bir önceki rekora yaklaşık 2 bin puan fark atmayı başardı. Sıvı Azot kullanılarak 1100MHz GPU ve 4720MHz bellek hızlarında çalışan dört adet GeForce GTX 580 ve yine Sıvı Azot kullanılarak 5600MHz'e çıkartılan iki adet Xeon 5680 işlemcisinin kullanıldığı sisteme bellek olarak G.Skill üretimi DDR3 kitler eşlik etti. K1NGP1N'in yeni rekoruyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.