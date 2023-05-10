Milli savaş uçağı KAAN, TCG Anadolu'dan kalkış ve iniş yapabilecek mi?

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak’a KAAN adı verildi. TUSAŞ, HÜRKUŞ eğitim uçağının TCG Anadolu’dan kalkış ve iniş yapabilmesi için entegrasyon çalışmalarına başladı. Peki KAAN, TCG Anadolu’dan kalkış ve iniş yapabilecek mi? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında açıklama yaptı.

KAAN, TCG Anadolu’dan kalkış ve iniş yapabilecek mi?

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa sahip. Pistin kısa olması nedeniyle KAAN, TCG Anadolu’dan kalkış ve iniş yapamayacak.

Milli savaş uçağı TUSAŞ KAAN’ın envantere giriş tarihi açıklandı 1 hf. önce eklendi

TCG Anadolu, F-35B uçaklarının kısa mesafeden kalkış ve dikine iniş özellikleri dikkate alınarak geliştirilmişti. Türkiye, F-35 programından çıkartıldığı için TCG Anadolu, SİHA gemisine dönüştürüldü. TCG Anadolu’dan Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma insansız hava araçları iniş kalkış yapabilecek. İnsansız hava araçlarına ek olarak TUSAŞ’ın insanlı hafif taarruz uçağı HÜRJET'in TCG Anadolu’dan kalkış ve iniş yapabilmesi için çalışmalara başlandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“KAAN uçağı şu anda tasarım itibarıyla bir uçak gemisine iniş kalkış yapmayacak. TCG Anadolu’ya iniş kalkış imkanı yok. Hürjet’in böyle bir opsiyona sahip olabileceği düşünüldü. Çalışmalar yapılıyor.”

Tam Boyutta Gör KAAN, beşinci nesil savaş uçağı özelliklerine sahip olacak. İlk uçuşunu 2023'ün Aralık ayında yapacak. Testlerin ve sertifikasyon çalışmalarının ardından 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi hedefleniyor.

TUSAŞ KAAN Özellikleri

Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,

Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,

Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

TUSAŞ KAAN Teknik Özellikleri

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

TUSAŞ KAAN Sistem Özellikleri

Yüksek Durumsal Farkındalık

Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü

Muharebe Hasar Tespiti

Yeni Nesil Görev Sistemleri

Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik

Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz

Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş

Kısa Dönüş Süresi

Kolay Bakım

Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği

Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği

Dahili Silah Yuvası

Supercruise Kabiliyeti

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