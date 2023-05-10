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    Milli savaş uçağı KAAN, TCG Anadolu'dan kalkış ve iniş yapabilecek mi?

    TUSAŞ tarafından geliştirilen beşinci nesil savaş uçağı KAAN, TCG Anadolu gemisinden kalkış ve iniş yapabilecek mi? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında açıklama yaptı.
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    KAAN, TCG Anadolu'dan kalkış iniş yapabilecek mi? Tam Boyutta Gör

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak’a KAAN adı verildi. TUSAŞ, HÜRKUŞ eğitim uçağının TCG Anadolu’dan kalkış ve iniş yapabilmesi için entegrasyon çalışmalarına başladı. Peki KAAN, TCG Anadolu’dan kalkış ve iniş yapabilecek mi? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında açıklama yaptı.

    KAAN, TCG Anadolu’dan kalkış ve iniş yapabilecek mi?

    Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa sahip. Pistin kısa olması nedeniyle KAAN, TCG Anadolu’dan kalkış ve iniş yapamayacak.

    TCG Anadolu, F-35B uçaklarının kısa mesafeden kalkış ve dikine iniş özellikleri dikkate alınarak geliştirilmişti. Türkiye, F-35 programından çıkartıldığı için TCG Anadolu, SİHA gemisine dönüştürüldü. TCG Anadolu’dan Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma insansız hava araçları iniş kalkış yapabilecek. İnsansız hava araçlarına ek olarak TUSAŞ’ın insanlı hafif taarruz uçağı HÜRJET'in TCG Anadolu’dan kalkış ve iniş yapabilmesi için çalışmalara başlandı.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    “KAAN uçağı şu anda tasarım itibarıyla bir uçak gemisine iniş kalkış yapmayacak. TCG Anadolu’ya iniş kalkış imkanı yok. Hürjet’in böyle bir opsiyona sahip olabileceği düşünüldü. Çalışmalar yapılıyor.”

    KAAN, TCG Anadolu'dan kalkış iniş yapabilecek mi? Tam Boyutta Gör
    KAAN, beşinci nesil savaş uçağı özelliklerine sahip olacak. İlk uçuşunu 2023'ün Aralık ayında yapacak. Testlerin ve sertifikasyon çalışmalarının ardından 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi hedefleniyor.

    TUSAŞ KAAN Özellikleri

    • Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
    • Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
    • Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

    TUSAŞ KAAN Teknik Özellikleri

    • Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
    • Uzunluk: 21 m (69 ft)
    • Yükseklik: 6 m (20 ft)
    • İtki: 2 x 29.000 lb
    • Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
    • Servis Tavanı: 55.000 ft
    • Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

    TUSAŞ KAAN Sistem Özellikleri

    • Yüksek Durumsal Farkındalık
    • Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü
    • Muharebe Hasar Tespiti
    • Yeni Nesil Görev Sistemleri
    • Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik
    • Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
    • Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş
    • Kısa Dönüş Süresi
    • Kolay Bakım
    • Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği
    • Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği
    • Dahili Silah Yuvası
    • Supercruise Kabiliyeti
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 5 dakika önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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