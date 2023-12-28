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    Türkiye, milli savaş uçağı KAAN’ın motoru için ABD’den ortak üretim talep etti

    Türkiye yerli savaş uçağında kullanmak üzere ABD'den F-16 motorları istiyor. Aktarılanlara göre Türkiye, KAAN’da kullanmak için F110 motorlarının yurt içinde ortak üretimini istiyor.
    Türkiye, KAAN’ın motoru için ABD’den ortak üretim talep etti Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Türkiye, F-16 savaş uçaklarında kullanılan GE Aerospace motorlarını kendi yerli savaş uçağında kullanmak amacıyla ABD'den ortak üretim izni istedi. F-16’da kullanılan F110 motorlarının yerli motorlar seri üretime girene kadar TUSAŞ’ın geliştirdiği milli savaş uçağı KAAN’da kullanılması planlanıyordu. Ancak motorlarla ilgili üretim veya tedarik gerekliliklerinin çözülmesi gerekiyor. Türkiye’nin talebi de bu pürüzleri netleştirmek üzerine yapılmış diyebiliriz.

    KAAN’ın motoru için ortak üretim talebi

    Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Türkiye, GE Aerospace’in F110 motorlarını Türkiye'de üretmek istiyor. Bilindiği üzere TUSAŞ tarafından geliştirilen 5. Nesil savaş uçağı KAAN’ın Ocak 2024’te uçması planlanıyor ve uçağın geliştirilmesinde İngiliz BAE Systems de görev alıyor.

    Türkiye, KAAN’ın motoru için ABD’den ortak üretim talep etti Tam Boyutta Gör
    Türkiye, yerli savaş uçağının motoru üzerinde bir süredir çalışıyor ancak bu motorların ürün haline gelmesi için önümüzde oldukça uzun bir süre var. Yetkililer yerli motor 2028’de hazır olacak dese de konunun havacılık sektörü olduğunu ve gecikme olasılığının yüksek olduğunu unutmamak gerekiyor.

    Bu bağlamda Türkiye, KAAN’da kullanılacak motorları dışardan tedarik etmek zorunda ve bu motorlar halihazırdaki prototipte de kullanılan GE’nin F110 motorları. Bu motorlar aynı zamanda F-16’larda da kullanılıyor. KAAN bu motordan iki adet kullanıyor.

    İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanması

    Türkiye, geçtiğimiz günlerde Lockheed Martin tarafından 40 yeni F-16 Block 70 uçağı ve 79 kitin satışına bağlı bir koşulla İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı. Türkiye ayrıca eskiyen F-4 jetlerini emekliye ayırmakta gecikiyor ve bu açığı yeni F-16’lar ile kapatmak istiyor. Bununla birlikte Türkiye aynı zamanda F-16’lardan olumsuz sonuç çıkma ihtimaline karşın Avrupa’dan Eurofighter jetleri de satın almak istiyor.

    Türkiye, KAAN’ın motoru için ABD’den ortak üretim talep etti Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin uçak motorlarının ortak üretimi için İngiliz Rolls-Royce ile görüşmeler yürüttüğünü belirten yetkililer, görüşmelerin ileri bir aşamada olduğunu ancak tarafların henüz bir konsorsiyum oluşturulması konusunda anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

    Rolls-Royce'un halihazırda Türkiye'de Türk sanayi holdingi Kale Grubu ile bir ortak girişimi bulunuyor ve anlaşma sağlandığı takdirde gelecekteki motor burada üretilecek.

    Öte yandan Türkiye'nin F110 GE motorlarının ortak üretimi talebi, Haziran ayında Türkiye'nin TUSAŞ Motor Sanayii veya kısaca TEI ile GE Aerospace arasında varılan bir anlaşmayı takip ediyor. Anlaşma kapsamında TEI’nin F-16 ve F-15 savaş uçaklarını işleten çeşitli ülkeler için F110 bakım hizmetlerini yürütme lisansı genişletildi. TEI aynı zamanda F110 motorları için en büyük parça üreticilerinden birisi konumunda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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