Kadrosunda Mads Mikkelsen ve Tom Holland'ın olduğu bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı

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Patrick Ness'in aynı isimli bilim kurgu serisinden uyarlanan Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı. Geçtiğimiz haftalarda da filmin fragmanı paylaşılmıştı.

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125 milyon dolar gibi yüksek bir bütçeye sahip olan filmin oyuncu kadrosu da ilgi çekici. Spider-Man rolü ile tanınan Tom Holland, Star Wars'un son üçlemesinin başrolü Daisy Ridley ve oyunculuğu ile kendini çoktan kanıtlamış olan Mads Mikkelsen bulunuyor filmin kadrosunda. Ayrıca Nick Jonas, Cynthia Erivo ve Kurt Sutte gibi isimler de filmde yer alıyor.

Filmin yönetmenliğini Doug Liman üstleniyor. Senaristliğini ise Patrick Ness ve Christopher Ford üstleniyor.

Chaos Walking, kadınların olmadığı ve tüm canlıların birbirlerinin düşüncülerini duyabildiği distopik bir gezegende geçiyor. İlk başta 22 Ocak 2021 olarak açıklanan filmin vizyon tarihi de 5 Mart 2021 olarak değiştirildi. Bahsi geçen yeni görüntüleri aşağıda bulabilirsiniz.

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