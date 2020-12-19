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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kadrosunda Mads Mikkelsen ve Tom Holland'ın olduğu bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı

    Geçtiğimiz haftalarda fragmanı paylaşılan popüler bilim kurgu romanından uyarlanan film Chaos Walking'ten yeni bir klip ve görseller paylaşıldı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Kadrosunda Mads Mikkelsen ve Tom Holland'ın olduğu bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı
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    Patrick Ness'in aynı isimli bilim kurgu serisinden uyarlanan Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı. Geçtiğimiz haftalarda da filmin fragmanı paylaşılmıştı.

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    125 milyon dolar gibi yüksek bir bütçeye sahip olan filmin oyuncu kadrosu da ilgi çekici. Spider-Man rolü ile tanınan Tom Holland, Star Wars'un son üçlemesinin başrolü Daisy Ridley ve oyunculuğu ile kendini çoktan kanıtlamış olan Mads Mikkelsen bulunuyor filmin kadrosunda. Ayrıca Nick Jonas, Cynthia Erivo ve Kurt Sutte gibi isimler de filmde yer alıyor.

    Filmin yönetmenliğini Doug Liman üstleniyor. Senaristliğini ise Patrick Ness ve Christopher Ford üstleniyor.

    Chaos Walking, kadınların olmadığı ve tüm canlıların birbirlerinin düşüncülerini duyabildiği distopik bir gezegende geçiyor. İlk başta 22 Ocak 2021 olarak açıklanan filmin vizyon tarihi de 5 Mart 2021 olarak değiştirildi. Bahsi geçen yeni görüntüleri aşağıda bulabilirsiniz.

    Kadrosunda Mads Mikkelsen ve Tom Holland'ın olduğu bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör
    Kadrosunda Mads Mikkelsen ve Tom Holland'ın olduğu bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör
    Kadrosunda Mads Mikkelsen ve Tom Holland'ın olduğu bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör
    Kadrosunda Mads Mikkelsen ve Tom Holland'ın olduğu bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ablayı büyük ihtimalle parçalayacaklar, nasıl parçalarlar sizin hayal gücünüze bırakıyorum...
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    Liquist 2 gün ( Mesaj Silindi )
    https://www.youtube.com/watch?t=4&amp;v=wBgPeOB_Bm4&amp;feature=youtu.be
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    tahir40 (Tahir ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Konu: Abazan planete bir hatun düşer...
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    DigitalKral (Serkan TÜKENMEZ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kadınların olmadığı bir gezegen'de bu kadar erkek toprakta mı yetişiyor?
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    ?Roovu (Umut Caglar) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    mads mikkelsen var ise izlenir.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kadınların olmadığı bir gezegene bir kadın düşmüş resimlerden göründüğü kadarıyla. Şimdden geçmiş olsun ablaya..
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    masonwilliams 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Pek çok detaya sahip olan film izleyicileri kendine çekiyor, mükemmel oyuncu kadrosu filmi daha çekici kılıyor. shell shockers unblocked
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