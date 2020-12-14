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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kafa Topu 2’nin yapımcısı Masomo'dan yeni oyun: Basketball Arena

    Kafa Topu 2'nin yapımcısı Masomo bu sefer basketbol oyunu ile karşımıza çıktı. Basketball Arena ismindeki oyun tüm dünyada yayınladı. Oyun hakkında bilmeniz gereken önemli detaylar haberimizde.
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    Mobil Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Kafa Topu 1-2 oyunlarıyla büyük ses getiren ve Miniclip tarafından satın alınarak dünyaya açılan Türk oyun şirketi Masomo’nun yeni oyunu Basketball Arena yayınlandı. Basketball Arena, global pazarda başarı yakalamayı hedefliyor.

     

    Basketball Arena, Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak yayınlandı. Firmanın ilk basketbol oyunu Basketball Arena, oynanış açısından Kafa Topu 2’den farklı dinamiklere sahip. Oyunda maçlar 1v1 online olarak oynanıyor. Rakibin potasına basket atmaya çalışırken kendi potamıza atılan basketleri bloklayarak engellemeye çalışıyoruz. Maçları kazandıkça takımı, oyuncuları ve koçu geliştirerek güçleniyoruz.

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    Masomo’nun yeni oyunu Basketball Arena oyunculara neler sunuyor?

    • Birebir online rekabet
    • Basketbol heyecanını yaşatan oyun içi kontrol dinamikleri
    • Sokak liginden başlayıp seviye yükseldikçe bir üst lige çıkma imkanı
    • Basketbol efsanelerinin karakterleri (Mamba, The King...)
    • Müsabaka esnasında oyuncu değişimi
    • Müsabaka esnasında kullanılabilecek süper güçler
    • Kademeler halinde 4 oyunculu takımlar oluşturma
    • Oyuncu geliştirme ve özelleştirme
    • Oyuncu ve takımın gelişimini hızlandıran için takım koçu seçimi
    • İstatistiklere göre takım yönetim sistemi
    • Günlük ve haftalık giriş ödülleri
    • Standart, nadir, destansı ve efsanevi sandıklar
    • Ödüllü etkinlikler
    • Battle Pass

    Tıpkı Kafa Topu’nda olduğu gibi Basketball Arena’da da müsabaka içerisinde özel güçler kullanabiliyoruz. Yenilik olarak yorulma özelliği eklenmiş. Bu nedenle oyuncuları sık sık dinlendirmek ve enerji seviyelerini göz önünde bulundurarak taktik düşünmek gerekiyor. Maç yapmasanız bile ‘Takımım’ ekranından oyuncu geliştirmelerini ve değişikliklerini gerçekleştirebiliyor, çeşitli istatistikler ile takımınızın durumunu gözlemleyebiliyoruz.

    Hedef bu kez en az 250 milyon indirme

    Kafa Topu 2’nin yapımcısı Masomo'dan yeni oyun: Basketball Arena
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    Masomo, Basketball Areana’nın en az 250 milyon indirmeye ulaşmasını hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda 4 aydır açık beta sürecinde olan Basketball Arena, yapılan iyileştirmeler sonucunda kullanıcılara yepyeni ve akıcı bir oynanış sistemi sunuyor. Eşsiz bir kullanıcı deneyimi yaşatmayı amaçlayan oyun, takım koçu, karakter geliştirme, battle pass gibi özelliklerle oyuncunun yaşadığı rekabet ve heyecan hissini, sadece maç sırasında değil aynı zamanda oyunun her anında sürdürmeyi hedefliyor.

    Masomo’nun yeni oyunu Basketball Arena’yı aşağıdaki bağlantılardan iOS ve Android’e indirip oyuna başlayabilirsiniz:

    Basketbol Arena Basketbol Arena Basketbol Arena Basketbol Arena MASOMO LIMITED Oyunlar Ücretsiz 203.6 MB

    Basketbol Arena Basketbol Arena Basketbol Arena Basketbol Arena Masomo Gaming Spor Ücretsiz 145M



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dün destek amacıyla indirdim, oyunu bir açtım çok kaliteli. Maçlar acayip çekişmeli geçiyor. En son bir maçı 21-20 kaybettim ama inanılmaz akıcı ve zevkli bir mücadele var. Animasyonlar ve grafikler çok güzel.

    Yalnız oyun her şeyi para söğüşleme üzerine kurmuş bu da çok göze batıyor. pay to win diye tabir edilen sınıftan bir oyun. En azından birkaç hafta insanlar oyunun tadını çıkarsın, ilerleyen seviyelerde güçlenmek isteyen sandık falan satın alır zaten. İlk maçtan sonra 8 liraya kutu satıyor dakka bir gol bir. Bir bakıyorsun karşına çıkan rakibin hayvan gibi güçlü oyuncuları var, şimdiden basmış parayı almış, seni ezip geçiyor.

    Neyse, sonuç olarak Türk geliştiricilerin yapmış olmasından gurur duydum.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sürekli paraya bağlama olayı da sıkıyor bir süre sonra.
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Neden sattınız nedeeeeeeeeennnnn
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Koca kafalar basketbolu hatırlayan tayfadan kaldı mı? :)
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