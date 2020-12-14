Kafa Topu 2’nin yapımcısı Masomo'dan yeni oyun: Basketball Arena

Kafa Topu 1-2 oyunlarıyla büyük ses getiren ve Miniclip tarafından satın alınarak dünyaya açılan Türk oyun şirketi Masomo’nun yeni oyunu Basketball Arena yayınlandı. Basketball Arena, global pazarda başarı yakalamayı hedefliyor.

Basketball Arena, Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak yayınlandı. Firmanın ilk basketbol oyunu Basketball Arena, oynanış açısından Kafa Topu 2’den farklı dinamiklere sahip. Oyunda maçlar 1v1 online olarak oynanıyor. Rakibin potasına basket atmaya çalışırken kendi potamıza atılan basketleri bloklayarak engellemeye çalışıyoruz. Maçları kazandıkça takımı, oyuncuları ve koçu geliştirerek güçleniyoruz.

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Masomo’nun yeni oyunu Basketball Arena oyunculara neler sunuyor?

Birebir online rekabet

Basketbol heyecanını yaşatan oyun içi kontrol dinamikleri

Sokak liginden başlayıp seviye yükseldikçe bir üst lige çıkma imkanı

Basketbol efsanelerinin karakterleri (Mamba, The King...)

Müsabaka esnasında oyuncu değişimi

Müsabaka esnasında kullanılabilecek süper güçler

Kademeler halinde 4 oyunculu takımlar oluşturma

Oyuncu geliştirme ve özelleştirme

Oyuncu ve takımın gelişimini hızlandıran için takım koçu seçimi

İstatistiklere göre takım yönetim sistemi

Günlük ve haftalık giriş ödülleri

Standart, nadir, destansı ve efsanevi sandıklar

Ödüllü etkinlikler

Battle Pass

Tıpkı Kafa Topu’nda olduğu gibi Basketball Arena’da da müsabaka içerisinde özel güçler kullanabiliyoruz. Yenilik olarak yorulma özelliği eklenmiş. Bu nedenle oyuncuları sık sık dinlendirmek ve enerji seviyelerini göz önünde bulundurarak taktik düşünmek gerekiyor. Maç yapmasanız bile ‘Takımım’ ekranından oyuncu geliştirmelerini ve değişikliklerini gerçekleştirebiliyor, çeşitli istatistikler ile takımınızın durumunu gözlemleyebiliyoruz.

Hedef bu kez en az 250 milyon indirme

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Masomo, Basketball Areana’nın en az 250 milyon indirmeye ulaşmasını hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda 4 aydır açık beta sürecinde olan Basketball Arena, yapılan iyileştirmeler sonucunda kullanıcılara yepyeni ve akıcı bir oynanış sistemi sunuyor. Eşsiz bir kullanıcı deneyimi yaşatmayı amaçlayan oyun, takım koçu, karakter geliştirme, battle pass gibi özelliklerle oyuncunun yaşadığı rekabet ve heyecan hissini, sadece maç sırasında değil aynı zamanda oyunun her anında sürdürmeyi hedefliyor.

Masomo’nun yeni oyunu Basketball Arena’yı aşağıdaki bağlantılardan iOS ve Android’e indirip oyuna başlayabilirsiniz:

Basketbol Arena MASOMO LIMITED Oyunlar Ücretsiz 203.6 MB

Basketbol Arena Masomo Gaming Spor Ücretsiz 145M

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