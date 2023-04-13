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    Kalyon Holding yerli rüzgar türbinleri için tarih verdi

    Kalyon Holding'in yüzde 70 yerlilikle üreteceği yerli rüzgar türbinleri iki yıl sonra kurulacak. Türbinlerin ana motor şanzımanını ASELSAN geliştirecek.         
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    Kalyon Holding yerli rüzgar türbinleri için tarih verdi Tam Boyutta Gör
    Güneş panellerini yüzde 85 yerlilik ile üreten Kalyon Holding’in yerli rüzgar türbini projesi için yeni açıklama yapıldı. Yerli rüzgar türbinlerinin kurulumuna iki yıl sonra başlanacak.

    Kalyon Holding ve ASELSAN yerli rüzgar türbini projesi için ön anlaşmayı yaptı. Önümüzdeki günlerde anlaşmanın imzalanması ve projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

    Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Artık yerli güneş paneli gibi yerli rüzgar türbinimiz de olacak. Yüzde 70 yerlilikle rüzgar türbini üretmeyi hedefliyoruz. Bunun için Ankara, İzmir ve İstanbul'da fabrika kuracağız. İki yıl sonra ilk türbinleri kurmayı planlıyoruz. Tüm ekipmanları Türkiye’de yapacağız. Çeşitli yerlerde fabrika kuracağız. Şanzımanı, türbin kanadı, direği hepsi farklı yerlerde üretilecek. Aselsan ile ana motor şanzıman noktasında anlaşmamız var. Diğer tüm kısımları kendimiz yapacağız." dedi.

    Rüzgar türbininin ana motor şanzımanın helikopter şanzımanına benzediğini ve bu konuda ASELSAN’ın başarılı olduğunu belirten Kalyoncu, Alman ve Çinli firmalarla görüşüldüğünü ve sonunda ASELSAN ile anlaşıldığını söyledi. ASELSAN daha önce de Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile yerli rüzgar türbini üretimi için anlaşma yapmıştı.

    Kalyon Holding tarafından üretilecek yerli rüzgar türbinleri, Kalyon Enerji’nin dahil olduğu YEKA RES Elektrik Üretim AŞ tarafından kazanılan YEKA RES-1 bölgesin kurulacak. Edirne, Kırklareli, Eskişehir ve Sivas şehirlerine yerli türbinleri yerleştirilecek. YEKA RES-1, 1.000 MW güce sahip olacak.

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