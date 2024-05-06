Realme Buds Air 6 ve Air 6 Pro tanıtıldı: 50dB aktif gürültü önleme, 40 saat pil ömrü

Tam Boyutta Gör Realme, yeni kablosuz kulaklıklar Buds Air 6 ve Buds Air 6 Pro’yu sessiz sedasız duyurdu. Her iki model de aktif gürültü engelleme (ANC), uzun pil ömrü ve yüksek kaliteli ses gibi etkileyici özelliklere sahip ve benzer tasarım sunuyor.

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Realme Buds Air 6 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme Buds Air 6, güçlü bas ve net ses için 12.4 mm dinamik sürücüye sahip. Yüksek kaliteli ses için Hi-Res sertifikasına ve LHDC 5.0'a sahip. Ek olarak, 50 desibele kadar gürültüyü filtreleyebilen ANC sunuyor. Net aramalar için, yapay zeka gürültü azaltma özelliğine sahip altı yerleşik mikrofon mevcut.

Pil ömrü olarak, şarj kutusuyla 40 saate kadar, tek şarjla (ANC açık) 6 saate kadar çalma süresi sunuyor. Şarj kutusu hızlı şarjı destekliyor. 10 dakika şarjla 7 saate kadar müzik dinletebiliyor. Düşük gecikme moduyla (55 ms) mobil oyun için de ideal.

Realme Buds Air 6 kulaklık, yeşil, turuncu ve mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor.

Realme Buds Air 6 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme Buds Air 6 Pro, 11mm woofer, 6mm mikro düzlemsel tweeter içeren koaksiyel çift üniteli bir tasarıma sahip olmasıyla daha zengin ses sağlıyor. Aynı zamanda Hi-Res sertifikasına sahip ancak LHDC yerine LDAC codec bileşenini kullanıyor.

50dB ANC, geniş bant gürültü azaltma, uyarlanabilir gürültü engelleme, aramalar için yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip altı mikrofon ve 55 ms düşük gecikme modu dahil olmak üzere diğer özellikler büyük ölçüde Buds Air 6 ile aynı.

Realme Buds Air 6 Pro modeli tek şarjla biraz daha uzun pil ömrü (7.5 saat), şarj kutusuyla da 40 saat pil ömrü sunuyor. Pro modelde ayrıca daha sürükleyici dinleme deneyimi için tasarlanmış 3D uzamsal ses efektleri özelliği mevcut.

Realme Buds Air 6 Pro, titanyum ve gümüş renkte geliyor.

Realme Buds Air 6 ve Air 6 Pro’nun fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bir detay paylaşılmadı.

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Realme Buds Air 6 ve Air 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri