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    Realme Buds Air 6 ve Air 6 Pro tanıtıldı: 50dB aktif gürültü önleme, 40 saat pil ömrü

    Realme, yeni kablosuz kulak içi kulaklıklarını tanıttı: Realme Buds Air 6 ve Buds Air 6 Pro. Her iki TWS kulaklık ta orta sınıf pazarında giderek yaygınlaşan özelliklere sahip.
    Realme Buds Air 6 & Air 6 Pro kulaklık tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme, yeni kablosuz kulaklıklar Buds Air 6 ve Buds Air 6 Pro’yu sessiz sedasız duyurdu. Her iki model de aktif gürültü engelleme (ANC), uzun pil ömrü ve yüksek kaliteli ses gibi etkileyici özelliklere sahip ve benzer tasarım sunuyor.

    Realme Buds Air 6 özellikleri ile neler sunuyor?

    Realme Buds Air 6 kulak içi kulaklık Tam Boyutta Gör
    Realme Buds Air 6, güçlü bas ve net ses için 12.4 mm dinamik sürücüye sahip. Yüksek kaliteli ses için Hi-Res sertifikasına ve LHDC 5.0'a sahip. Ek olarak, 50 desibele kadar gürültüyü filtreleyebilen ANC sunuyor. Net aramalar için, yapay zeka gürültü azaltma özelliğine sahip altı yerleşik mikrofon mevcut.

    Pil ömrü olarak, şarj kutusuyla 40 saate kadar, tek şarjla (ANC açık) 6 saate kadar çalma süresi sunuyor. Şarj kutusu hızlı şarjı destekliyor. 10 dakika şarjla 7 saate kadar müzik dinletebiliyor. Düşük gecikme moduyla (55 ms) mobil oyun için de ideal.

    Realme Buds Air 6 kulaklık, yeşil, turuncu ve mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor.

    Realme Buds Air 6 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    Realme Buds Air 6 Pro TWS kulaklık Tam Boyutta Gör
    Realme Buds Air 6 Pro, 11mm woofer, 6mm mikro düzlemsel tweeter içeren koaksiyel çift üniteli bir tasarıma sahip olmasıyla daha zengin ses sağlıyor. Aynı zamanda Hi-Res sertifikasına sahip ancak LHDC yerine LDAC codec bileşenini kullanıyor.

    50dB ANC, geniş bant gürültü azaltma, uyarlanabilir gürültü engelleme, aramalar için yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip altı mikrofon ve 55 ms düşük gecikme modu dahil olmak üzere diğer özellikler büyük ölçüde Buds Air 6 ile aynı.

    Realme Buds Air 6 Pro modeli tek şarjla biraz daha uzun pil ömrü (7.5 saat), şarj kutusuyla da 40 saat pil ömrü sunuyor. Pro modelde ayrıca daha sürükleyici dinleme deneyimi için tasarlanmış 3D uzamsal ses efektleri özelliği mevcut.

    Realme Buds Air 6 Pro, titanyum ve gümüş renkte geliyor.

    Realme Buds Air 6 ve Air 6 Pro’nun fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bir detay paylaşılmadı.

    Kaynakça https://buy.realme.com/cn/goods/581 https://buy.realme.com/cn/goods/583
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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