Realme Buds Air 6 ve Air 6 Pro tanıtıldı: 50dB aktif gürültü önleme, 40 saat pil ömrü

- Realme Buds Air 6 özellikleri ile neler sunuyor?
- Realme Buds Air 6 Pro özellikleri ile neler sunuyor?
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Realme Buds Air 6 özellikleri ile neler sunuyor?
Pil ömrü olarak, şarj kutusuyla 40 saate kadar, tek şarjla (ANC açık) 6 saate kadar çalma süresi sunuyor. Şarj kutusu hızlı şarjı destekliyor. 10 dakika şarjla 7 saate kadar müzik dinletebiliyor. Düşük gecikme moduyla (55 ms) mobil oyun için de ideal.
Realme Buds Air 6 kulaklık, yeşil, turuncu ve mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor.
Realme Buds Air 6 Pro özellikleri ile neler sunuyor?
50dB ANC, geniş bant gürültü azaltma, uyarlanabilir gürültü engelleme, aramalar için yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip altı mikrofon ve 55 ms düşük gecikme modu dahil olmak üzere diğer özellikler büyük ölçüde Buds Air 6 ile aynı.
Realme Buds Air 6 Pro modeli tek şarjla biraz daha uzun pil ömrü (7.5 saat), şarj kutusuyla da 40 saat pil ömrü sunuyor. Pro modelde ayrıca daha sürükleyici dinleme deneyimi için tasarlanmış 3D uzamsal ses efektleri özelliği mevcut.
Realme Buds Air 6 Pro, titanyum ve gümüş renkte geliyor.
Realme Buds Air 6 ve Air 6 Pro’nun fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bir detay paylaşılmadı.Kaynakça https://buy.realme.com/cn/goods/581 https://buy.realme.com/cn/goods/583 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.