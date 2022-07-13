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    Anlık Bildirim

    Kanadalı emlak şirketinden kripto para adımı

    Birçok şirket, kripto para birimlerini ödemelerde kabul etmeye başladı. Bu kez Kanadalı gayrimenkul şirketi Ray Junior Courtemanche, ödemelerde kripto paraları kabul edeceğini açıkladı.
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    Kanadalı emlak şirketi Courtemanche, kripto para kabul edecek
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    Kripto para birimleri birçok alanda kullanılmaya başlandı. Son olarak Kanadalı emlak şirketi Ray Junior Courtemanche kripto para ödemelerini kabul edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre şirket, artan talep üzerine işlemler için kripto para birimlerini kabul edecek. 

    Böylece Courtemanche, kripto ödemelerini entegre ettiği için artık Bitcoin ile Kanada’da bir apartman dairesi satın satabilecek.

    Bunun yanında Courtemanche, kripto para birimlerini bir ödeme seçeneği olarak entegre etmenin doğru zamanının geldiğinin de altını çizdi.

    Courtemanche konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yapıldı:

    “Giderek daha fazla insan kripto para birimine yöneliyor. Ben sadece kriptoyu kabul edebilmek için basit ve etkili bir yol bekliyordum”

    Ayrıca Courtemanche, kripto ödemelerinin güvenli ve güvenilir işlemler gibi avantajlardan bahsederek geleneksel ödeme seçeneklerine kıyasla ek avantajlar sağladığını da vurguladı.

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