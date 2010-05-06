Kapaklı ve BB 6.0 işletim sistemli BlackBerry 9670 yeniden görüntülendi.

Birbirinden başarılı iş telefonu çözümleriyle karşımıza çıkan Kanadalı üretici RIM (Research in Motion)'ın kapaklı ve BlackBerry 6.0 işletim sistemli ilk modeli BlackBerry 9670 TheCellularGuru tarafından görüntülenerek yeniden gündeme geldi.

Rivayetlere göre 480x360 piksel çözünürlüğünde ekran ve 5 megapiksellik dijital kamera gibi özellikler sunacak QWERTY klavyeli telefonun ne zaman tanıtılacağı ve diğer teknik özellikleri hala belirsizliğini koruyor.