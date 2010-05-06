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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kapaklı ve BB 6.0 işletim sistemli BlackBerry 9670 yeniden görüntülendi.

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19b
1
12
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Birbirinden başarılı iş telefonu çözümleriyle karşımıza çıkan Kanadalı üretici RIM (Research in Motion)'ın kapaklı ve BlackBerry 6.0 işletim sistemli ilk modeli BlackBerry 9670 TheCellularGuru tarafından görüntülenerek yeniden gündeme geldi.

Rivayetlere göre 480x360 piksel çözünürlüğünde ekran ve 5 megapiksellik dijital kamera gibi özellikler sunacak QWERTY klavyeli telefonun ne zaman tanıtılacağı ve diğer teknik özellikleri hala belirsizliğini koruyor.

Kapaklı ve BB 6.0 işletim sistemli BlackBerry 9670 yeniden görüntülendi.
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Kapaklı ve BB 6.0 işletim sistemli BlackBerry 9670 yeniden görüntülendi.
Tam Boyutta Gör
Kapaklı ve BB 6.0 işletim sistemli BlackBerry 9670 yeniden görüntülendi.
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liiliith 8 yıl
uzun zamandır bu telefonu bekliyorum tr gelecekmi bilgisi olan bana cevap atsın...
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Eesti 8 yıl
Motorola U9'un çakması gibi dursa da hoş olmuş fakat blackberry diyince aklıma direk 8520,9300,9700,9780 tipinde klasik modeller geliyo onlar daha güzel bence
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DH Misafiri 9 yıl
bu kadar kötü bir tasarım olamazdı ya bu ne yahu iiğğhhh. kamplumbağa gibi duruyor.
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__Nikolaus__ 8 yıl
kapaklı modeller hep daha cok ılgımı cekmıstır tr ye gelırmı acaba
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DH Misafiri 9 yıl
Cihazda gereksizce boş olan okadar cok bırakmışlarki,ebatlar haliyle uzamış,tasarım sıfır...
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DH Misafiri 9 yıl
Kocaman birşey olmuş,sonuçca mobil cihaz abrtmanın anlamı yok...elimizde plazma gibi bu nere girer 3.inçten fazlası başa bela...
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koxp94 9 yıl
itici ama daha kullanışlı ve güzel
yani cebe değil masanın üstünde durması için alınır
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Batuist 9 yıl
aslında çok mantıklı bir hareket olmuş.. daha geniş bir ekran ve daha ergonomik bir klavye tasarımı mümkün böylece...
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ceycey11 9 yıl
gözüm kapasız olanlara alışkın olduğundan mı ne tasarımı hoşuma gitmedi
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