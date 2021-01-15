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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kapsaisin güneş pillerinin verimliliğini artırabilir

    Bilim insanları triiyodür ( MAPbI3 ) öncülü olan metilamonyuma kilogram başına %0,1 oranında kapsaisin ekledi. Çalışmalar sonucunda verimliliğin %19.1 ila 21.88 oranında arttığı tespit edildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Kapsaisin güneş pillerinin verimliliğini artırabilir
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    Acı biberler her ne kadar yemeklerimize tat verse de biberlerin içerdiğ maddeler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Şimdi ise acı biberlerde bulunan kapsaisin adlı maddenin perovskite adlı kalsiyım titanyum oksit mineraliyle birlikte güneş pillerinin verimliliğini artırabileceği tespit edildi.

    Perovskite adlı madde kısa bir süre önce güneş pillerinin yapımında kullanılmış ve 2009 yılında güneş pillerinin verimliğini %4 oranında artıran bu madde günümüzde pillerin verimliliğini %20 oranında artırmıştı. Şimdi ise bilim insanları kapsaisin ile pillerin verimliliğinin artırılabileceğini öne sürüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Güneş pillerinin verimliliğini %30 oranında artıracak perovskite yapıları geliştirildi

    Kapsaisin

    Kapsaisin güneş pillerinin verimliliğini artırabilir

    Bilim insanları triiyodür ( MAPbI3 ) öncülü olan metilamonyuma kilogram başına %0,1 oranında kapsaisin ekledi. Yapılan çalışmalar sonucunda verimliliğin %19.1 ila 21.88 oranında arttığı tespit edilmekle birlikte kapsaisinin pervoskit yüzeylerdeki defektleri azaltarak şarj yükünü artırabildiği tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Japon araştırmacılar Brezilya'da gözlenen varyant koronavirüsü izole etmek için çalışıyor"

    Bütün bunlara ek olarak kapsaisinin güneş pillerinde kullanılması için daha birçok çalışma ve araştırma gerekiyor.

    Yeni araştırma Joule adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.cell.com/about https://www.scimex.org/newsfeed/spice-up-your-solar-panels-by-adding-a-touch-of-chili Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 21 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İnşallah. Artık gelişsin bu teknolojiler, prizlere bağımlı kalmayalım.
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