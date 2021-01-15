Kapsaisin güneş pillerinin verimliliğini artırabilir

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Acı biberler her ne kadar yemeklerimize tat verse de biberlerin içerdiğ maddeler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Şimdi ise acı biberlerde bulunan kapsaisin adlı maddenin perovskite adlı kalsiyım titanyum oksit mineraliyle birlikte güneş pillerinin verimliliğini artırabileceği tespit edildi.

Perovskite adlı madde kısa bir süre önce güneş pillerinin yapımında kullanılmış ve 2009 yılında güneş pillerinin verimliğini %4 oranında artıran bu madde günümüzde pillerin verimliliğini %20 oranında artırmıştı. Şimdi ise bilim insanları kapsaisin ile pillerin verimliliğinin artırılabileceğini öne sürüyor.

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Kapsaisin

Bilim insanları triiyodür ( MAPbI3 ) öncülü olan metilamonyuma kilogram başına %0,1 oranında kapsaisin ekledi. Yapılan çalışmalar sonucunda verimliliğin %19.1 ila 21.88 oranında arttığı tespit edilmekle birlikte kapsaisinin pervoskit yüzeylerdeki defektleri azaltarak şarj yükünü artırabildiği tespit edildi.

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Bütün bunlara ek olarak kapsaisinin güneş pillerinde kullanılması için daha birçok çalışma ve araştırma gerekiyor.

Yeni araştırma Joule adlı dergide yayımlandı.

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