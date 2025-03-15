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    Captain America: Brave New World, Marvel'ın en başarısız filmlerinden biri oldu

    Gişedeki yolculuğunu artık tamamlamak üzere olan Kaptan Amerika 4 (Captain America: Brave New World), toplam hasılat rakamıyla Marvel'ın en başarısız filmlerinden biri olacak.
    Captain America: Brave New World Tam Boyutta Gör
    Marvel'ın son dönemde üst üste gelen hayal kırıklıklarına artık bir yenisini daha ekleyebiliriz. Zira yeni Kaptan Amerika filmi de gişedeki yolculuğunu beklentilerin çok altında bir hasılatla kapatmak üzere. 14 Şubat'ta gösterime giren yeni Kaptan Amerika 4 (Captain America: Brave New World), artık gişe yolculuğunun sonuna gelirken, 400 milyon dolar barajını bile zar zor aşacak gibi görünüyor.

    Captain America: Brave New World'ün toplam hasılatı bugün itibarıyla 374.5 milyon dolarda. Filmin son hafta hasılatı ise artık 10 milyon doların altına inmiş durumda ki önümüzdeki bir iki haftada bu rakam 0'a doğru inecek. Bu da filmin gişe yolculuğunu 400 milyon dolar civarında bir hasılat ile kapatacağı anlamına geliyor. Yani Captain America: Brave New World, Marvel'ın bugüne kadar en az hasılat yapan filmlerinden biri olacak.

    Captain America: Brave New World, Marvel'ı Zarara Uğrattı

    Bugüne kadar en düşük hasılat yapan MCU filmleri; The Marvels (206 milyon $), Black Widow (380 milyon $), The Eternals (402 milyon $), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (432 milyon $) ve Ant-Man and The Wasp: Quantumania (476 milyon $)'ydı. Yeni Kaptan Amerika filmi de yaklaşık 400 milyon dolarlık hasılatıyla onların yanında yerini alacak.

    Bazı kaynaklar Captain America: Brave New World'ün bütçesinin 180 milyon dolar olduğunu söylüyor olsa da bu pek gerçekçi bir miktar değil. Zira film prodüksyon aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle neredeyse iki kez çekilmek zorunda kaldı. Daha güvenilir kaynaklar bütçenin 320 milyon dolara yakın olduğunu söylüyor. Üstelik bu sadece prodüksiyon bütçesi. Buna bir de 100 milyon doların üzerinde olan tanıtım bütçesi eklenince, Captain America: Brave New World'ün Disney'e maliyeti 400 milyon doları geçiyor. Bu da filmin gişede Marvel'ı zarara uğratacağı anlamına geliyor. Çünkü 400 milyon dolarlık gişe hasılatının yaklaşık yüzde 40'ı salonlara gidiyor.

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