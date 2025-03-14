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    Sinemada bu hafta: Sanal Ülke, Gecenin Kıyısı, Yüzük Kardeşliği (14 Mart 2025)

    Sinemalarda bu hafta yedi yeni film gösterime girerken, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği de beyaz perdeye dönüyor. Diğer yandan dijital platformlarda da izleyicileri yeni filmler bekliyor.

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime giriyor. Bunların başında, dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde övgü toplayan Gecenin Kıyısı geliyor. Türker Süer'in filmi, darbe gecesinde karşı karşıya gelen iki asker kardeşin hikâyesini anlatıyor. Diğer yandan Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği de bu hafta beyaz perdeye geri dönüyor. Yeniden gösterimleri büyük ilgi gören Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, geçtiğimiz yıl da sinemalarda gösterilmişti. Diğer yandan korku meraklıları ve çocuklarıyla birlikte film izlemek isteyen aileler için de bu hafta yeni filmler sinemalara geliyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

    1️⃣ Gecenin Kıyısı

    Gecenin Kıyısı Tam Boyutta Gör
    Dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde yapan Türker Süer imzalı Gecenin Kıyısı, bu hafta vizyona giriyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Türker Süer
    • Oyuncular: Ahmet Rıfat Şungar, Berk Hakman, Mert Tümer

    Sinan ve Kenan, iki kardeş subaydır. Bir gün Sinan'a, ağabeyini askeri mahkemeye götürecek ekibe komuta etme görevi verilir. Babalarının trajik ölümünün ardından yolları ayrı düşmüş olan iki kardeş, zorunlu bir yolculuğa çıkar. Yolculuğun ilk anından itibaren, iki kardeşin farklı bakış açıları çatışırken, Sinan’ın prensipleri, uzun ve sarsıcı bir gecede ağır bir sınavdan geçer. Kardeşler bir karar vermek zorundadır: Tekrar büyük bir fedakârlığa katlanmaya hazırlar mıdır?

    2️⃣ Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord Of The Rings: The Fellowship of the Ring)

    Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord Of The Rings: The Fellowship of the Ring) Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen filmleri arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, yeniden beyaz perdeye dönüyor. Üçlemenin ilk filmi bu hafta yeniden gösterime giriyor.
    • Tür: Fantastik, Macera
    • Yönetmen: Peter Jackson
    • Oyuncular: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, Liv Tyler, Hugo Weaving, Cate Blanchett, Sean Bean, John Rhys-Davies, Sean Astin

    Orklardan ölümcül bir ordu kuran karanlık lord Sauron Orta Dünya'yı bir kez daha tehdit edince, onu durdurma görevi hiç beklenmedik bir kahramana düşüyor. Neyse ki arkadaşları ve farklı ırklardan savaşçılar bu zorlu görevde onu yalnız bırakmıyor. Film, Sauron'un peşinde olduğu Tek Yüzük'ü yok etmek için zorlu bir göreve atılan Yüzük Kardeşliği'nin oluşturulmasını konu alıyor.

    3️⃣ Balkondaki Kadınlar (The Balconettes)

    Balkondaki Kadınlar (The Balconettes) Tam Boyutta Gör
    Balkondaki Kadınlar, oyuncu kimliğiyle tanınan  Noémie Merlant (Portrait of a Lady on Fire)'ın imzasını taşıyor. Merlant, cinsiyetçilik ve cinsel şiddet gibi son derece hassas bir konuyu, komediyi cesurca korku ve fanteziyle birleştirerek ele alıyor.
    • Tür: Komedi, Fantastik, Korku
    • Yönetmen: Noémie Merlant
    • Oyuncular: Souheila Yacoub, Sanda Codreanu, Noémie Merlant

    Marsilya'da geçen, sıcak bir yaz gününde, komşularını gözleyen üç ev arkadaşının hikayesini anlatıyor. Bir gece, sıcak hava dalgasının etkisiyle yaşanan olaylar, beklenmedik ve kanlı bir intikam hikayesine dönüşüyor. Film, feminist bir bakış açısıyla tabuları yıkarken, aynı zamanda izleyiciye cesur ve karanlık bir masal sunuyor.

    4️⃣ Sırr Kudüs Macerası

    Sırr Kudüs Macerası Tam Boyutta Gör
    Çocuklu aileler için bu haftanın öne çıkan yapımı yerli animasyon filmi Sırr Kudüs Macerası.
    • Tür: Animasyon, Macera
    • Yönetmen: Fatih Kandemir
    • Seslendirme: Engin Alkan, Ozan Akbaba, Sefa Zengin, Bora Sivri

    Ömer Dede, Kudüs'te yüzyıllardır açılmamış bir sırrın peşine düşer. Kadim düşmanı Ethan da aynı sırrın peşindedir ve Ömer Dede’yi adım adım takip eder. Ömer Dede’nin torunları Ali, Ayşe ve mahalleden arkadaşları Anjelika, Hasan Naci ve Süleyman ile birlikte Kudüs sokaklarında karşılarına açılan bir kapıdan girdiklerinde kendilerini gizemli ve mistik bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu yolculukta onlara Süleyman Peygamber’in yoldaşı Hüdhüd’ün torunu rehber olur. Ali, dedesinin verdiği görevi tamamlamaya çalışırken, Ayşe ise hep hayalini kurduğu masal kuşuyla tanışır.

    5️⃣ Ayı Kardeşler: Kahramanlar Takımı (Xiong chu mo: Ban Wo Xiong Xin)

    Ayı Kardeşler: Kahramanlar Takımı (Xiong chu mo: Ban Wo Xiong Xin) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren bir diğer animasyon film de Çin yapımı Ayı Kardeşler: Kahramanlar Takımı.
    • Tür: Animasyon, Macera
    • Yönetmen: Heqi Shao, Lin Yongchang

    Çocuklarına düşkün bir anne ayı, çıkan bir yangın sırasında ortadan kaybolur. Aradan geçen yılların ardından ağaç kesici Vick, Briar ve Bramble’ı Robot Araştırma Enstitüsü'ne ziyarete götürür. Üçlü oradayken, Briar ve Bramble annesiyle ilgili bir ipucuna rastlar. Buldukları ipucunun peşine düşen Briar ve Bramble, annelerinin kaybolmasıyla ilgili gerçeklere adım adım yaklaşırlar.

    6️⃣ Bukalemun (Persona)

    Bukalemun (Persona) Tam Boyutta Gör
    Düşük bütçeli aksiyon filmi Persona, bu hafta ülkemizde gösterime giren bir diğer film.
    • Tür: Gerilim, Suç
    • Yönetmen: Wade F. Jackson
    • Oyuncular: Laird Akeo, Dafne Rotolo, Christoph Pieczynski 

    Genç, yakışıklı bir adam, cazibeli ve gizemli bir kadının ağına düşer. Kadının onu farklı kimliklere büründürmesiyle başlayan tehlikeli oyun, adamı yalanlar ve suçlarla dolu bir dünyaya sürükler. Artık hayatta kalmak için tek çaresi, içine çekildiği bu karmaşık komplonun perde arkasını aralamak ve kendi kaderini değiştirmektir.

    7️⃣ Sir-Ayet 4

    Sir-Ayet 4 Tam Boyutta Gör
    Gökhan Arı'nın yönettiği Sir-Ayet 4, cinli korku filmlerimizin son örneği.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Gökhan Arı
    • Oyuncular: Elif Fatma Baysal, Zeynep Betül Şahin, Taner Şahin 

    Murat’ ın, hasta annesi için verdiği bakıcı aranıyor iş ilanını gören Selma iş başvurusu için Murat ile görüşmeye gider olumlu geçen görüşmenin ardından Selma bakıcı olarak büyük ve ürkütücü bu evde işe başlar. Selma’ nın çalışmaya başladığı kasabada, yıllar önce yaşanmış paranormal olayları araştıran gazeteci gençlerin ulaştığı bazı bilgilerin Murat’ ı işaret etmesi ile başlayan maceramız oldukça gizemli ve korkunç bir şekilde gelişmeye başlar.

    8️⃣ ZEROBASEONE: The First Tour [Timeless World] Sinemalarda

    ZEROBASEONE: The First Tour [Timeless World] Sinemalarda Tam Boyutta Gör
    Son dönemde üst üste gelen konser filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.
    • Tür: Konser Filmi
    • Yönetmen: Yoondong Oh, Hamin Kim

    "ZEROBASEONE: The First Tour [Timeless World] Sinemalarda", ünlü müzik grubu ZEROBASEONE'ın geçtiğimiz yılın sonunda gerçekleştirdiği turu gözler önüne seriyor.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Netflix'in 2025 programındaki en dikkat çekici filmlerden biri olan Sanal Ülke (The Electric State) bu hafta izleyici ile buluşuyor. Millie Bobby Brown ile Chris Pratt'in başrollerini paylaştığı Sanal Ülke, Netflix'in bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi olma özelliğini taşıyor. Diğer yandan Amazon Prime Video'da da bu hafta yeni bir film izleyici ile buluşuyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

    1️⃣ Sanal Ülke (The Electric State)

    The Electric State Tam Boyutta Gör
    The Electric State, Avengers: Infinity War ve Endgame ile tanınan Russo Kardeşler'in imzasını taşıyor.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Macera
    • Yönetmen: Russo Kardeşler
    • Oyuncular: Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Woody Harrelson, Ke Huy Quan
    • Yayın Tarihi: 14 Mart
    • Platform: Netflix

    The Electric State, retro fütüristik tasarımlarıyla tanınan İsveçli sanatçı Simon Stålenhag'in aynı adlı eserinden uyarlandı. Birbirinden tuhaf tasarımlı robotların insanlarla birlikte yaşadığı alternatif bir gerçeklikte geçen bilim kurgu filmi, küçük kardeşini bulmak için Amerika'nın batısı boyunca uzanan bir maceraya atılan genç bir kadına odaklanıyor. Bu yolculukta ona robot arkadaşı da eşlik ediyor.

    2️⃣ O'Dessa

    O'Dessa Tam Boyutta Gör
    Bu hafta yeni filmiyle izleyici karşısına çıkacak bir diğer Stranger Things oyuncusu da Sadie Sink. Sink'in başrolünü üstlendiği O'Dessa, "post-apokaliptik bir rock operası" olarak tanımlanıyor
    • Tür: Müzikal, Drama
    • Yönetmen: Geremy Jasper
    • Oyuncular: Sadie Sink, Murray Bartlett, Regina Hall, Kelvin Harrison Jr.
    • Yayın Tarihi: 20 Mart
    • Platform: Hulu

    Taşrada büyüyen O'Dessa, değerli bir aile yadigarını kurtarmak için arayış içindedir. Bu arayış sırasında tuhaf ve tehlikeli bir şehre gider ve orada gerçek aşkıyla karşılaşır. Genç kız, onun ruhunu kurtarmak için yazgının gücüne karşı zorlu bir sınav vermek zorunda kalacaktır.

    3️⃣ İçimizdeki Sesler (Revelations)

    İçimizdeki Sesler (Revelations) Tam Boyutta Gör
    Netflix'in Güney Kore yapımı orijinal filmi İçimizdeki Sesler, suç ve gizem türlerini harmanlıyor.
    • Tür: Suç, Gizem, Drama
    • Yönetmen: Yeon Sang-ho
    • Oyuncular: Ryu Jun-yeol, Shin Hyun-bin, Shin Min-jae, Han Ji-hyun
    • Yayın Tarihi: 21 Mart
    • Platform: Netflix

    İnançları doğrultusunda hareket eden bir papaz ve gaipten sesler duyan bir dedektif, bir kayıp vakasının peşine düşer. Papaz, ilahi bir vahiyle oğlunu kaçıran suçlunun kimliğinin kendisine bildirildiğine ikna olunca, intikam peşine düşer.

    4️⃣ Tyler Perry's Duplicity

    Tyler Perry's Duplicity Tam Boyutta Gör
    Duplicity, Afro-Amerikan izleyiciye hitap eden yapımlarıyla büyük başarı yakalayan Tyler Perry'nin imzasını taşıyor.
    • Tür: Drama, Gizem
    • Yönetmen: Tyler Perry
    • Oyuncular: Kat Graham, Meagan Tandy, Tyler Lepley
    • Yayın Tarihi: 20 Mart
    • Platform: Amazon Prime Video

    Marley güçlü bir avukattır. En yakın arkadaşı Fela'nın kocası vurulunca, şimdiye kadarki en kişisel davasıyla karşı karşıya kalır. Eski bir polis olan erkek arkadaşının da yardımıyla gerçekte ne olduğunu araştırmaya başlaması, Marley'yi yalanlar ve ihanetle dolu bir labirentin içine çeker.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Batman Ninja vs. Yakuza League

    Batman Ninja vs. Yakuza League Tam Boyutta Gör
    DC çizgi-romanlarından uyarlanan animasyon filmlere bu ay bir yenisi daha eklenecek. Anime türündeki Batman Ninja vs. Yakuza League, bu hafta Google Play ve iTunes gibi öde-izle platformlarında yayınlanacak.
    • Tür: Anime
    • Yönetmen: Junpei Mizusaki, Shinji Takagi
    • Yayın Tarihi: 18 Mart

    2018 yapımı Batman Ninja'nın devam filmi olan Batman Ninja vs. Yakuza League'de, Gotham şehri bir kez daha yakuza benzeri bir suç örgütünün eline düşüyor. Batman'in bu kez Justice League'den esinlenen Yakuza League ile mücadele etmesi gerekiyor.

    2️⃣ Borderline

    Borderline Tam Boyutta Gör
    Bu hafta doğrudan dijitale gelecek bir diğer film de psikolojik gerilim türündeki Borderline olacak.
    • Tür: Psikolojik Gerilim
    • Yönetmen: Jimmy Warden
    • Oyuncular: Samara Weaving, Eric Dane, Ray Nicholson, Alba Baptista
    • Yayın Tarihi: 14 Mart

    Bir koruma, 1990'ların Los Angeles'ında meşhur bir pop yıldızı ile onun sporcu erkek arkadaşını ısrarcı bir sapıktan korumak zorunda kalır. Ancak bu görev beklediğinden daha zor çıkacaktır.

    3️⃣ Son Bir Nefes (Last Breath)

    Son Bir Nefes (Last Breath) Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Woody Harrelson'ın başrolünü üstlendiği Last Breath, nefes kesen gerçek bir hikâyeyi perdeye taşıyor.
    • Tür: Gerilim, Aksiyon
    • Yönetmen: Alex Parkinson
    • Oyuncular: Woody Harrelson, Finn Cole, Simu Liu, Cliff Curtis
    • Yayın Tarihi: 18 Mart

    İzleyicilere gerilim dolu dakikalar yaşatacak film, yüzlerce metre derinlikte okyanusun dibinde mahsur kalan ekip arkadaşını kurtarmak için öfkeli doğa koşullarına karşı savaşan deneyimli bir derin deniz dalgıcını konu alıyor.

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