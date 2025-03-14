Sinemada bu hafta: Sanal Ülke, Gecenin Kıyısı, Yüzük Kardeşliği (14 Mart 2025)

- Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
- 1️⃣ Gecenin Kıyısı
- 2️⃣ Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord Of The Rings: The Fellowship of the Ring)
- 3️⃣ Balkondaki Kadınlar (The Balconettes)
- 4️⃣ Sırr Kudüs Macerası
- 5️⃣ Ayı Kardeşler: Kahramanlar Takımı (Xiong chu mo: Ban Wo Xiong Xin)
- 6️⃣ Bukalemun (Persona)
- 7️⃣ Sir-Ayet 4
- 8️⃣ ZEROBASEONE: The First Tour [Timeless World] Sinemalarda
- Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
- 1️⃣ Sanal Ülke (The Electric State)
- 2️⃣ O'Dessa
- 3️⃣ İçimizdeki Sesler (Revelations)
- 4️⃣ Tyler Perry's Duplicity
- Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
- 1️⃣ Batman Ninja vs. Yakuza League
- 2️⃣ Borderline
- 3️⃣ Son Bir Nefes (Last Breath)
- Yorumlar
Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime giriyor. Bunların başında, dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde övgü toplayan Gecenin Kıyısı geliyor. Türker Süer'in filmi, darbe gecesinde karşı karşıya gelen iki asker kardeşin hikâyesini anlatıyor. Diğer yandan Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği de bu hafta beyaz perdeye geri dönüyor. Yeniden gösterimleri büyük ilgi gören Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, geçtiğimiz yıl da sinemalarda gösterilmişti. Diğer yandan korku meraklıları ve çocuklarıyla birlikte film izlemek isteyen aileler için de bu hafta yeni filmler sinemalara geliyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:
1️⃣ Gecenin Kıyısı
- Tür: Drama
- Yönetmen: Türker Süer
- Oyuncular: Ahmet Rıfat Şungar, Berk Hakman, Mert Tümer
Sinan ve Kenan, iki kardeş subaydır. Bir gün Sinan'a, ağabeyini askeri mahkemeye götürecek ekibe komuta etme görevi verilir. Babalarının trajik ölümünün ardından yolları ayrı düşmüş olan iki kardeş, zorunlu bir yolculuğa çıkar. Yolculuğun ilk anından itibaren, iki kardeşin farklı bakış açıları çatışırken, Sinan’ın prensipleri, uzun ve sarsıcı bir gecede ağır bir sınavdan geçer. Kardeşler bir karar vermek zorundadır: Tekrar büyük bir fedakârlığa katlanmaya hazırlar mıdır?
2️⃣ Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord Of The Rings: The Fellowship of the Ring)
- Tür: Fantastik, Macera
- Yönetmen: Peter Jackson
- Oyuncular: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, Liv Tyler, Hugo Weaving, Cate Blanchett, Sean Bean, John Rhys-Davies, Sean Astin
Orklardan ölümcül bir ordu kuran karanlık lord Sauron Orta Dünya'yı bir kez daha tehdit edince, onu durdurma görevi hiç beklenmedik bir kahramana düşüyor. Neyse ki arkadaşları ve farklı ırklardan savaşçılar bu zorlu görevde onu yalnız bırakmıyor. Film, Sauron'un peşinde olduğu Tek Yüzük'ü yok etmek için zorlu bir göreve atılan Yüzük Kardeşliği'nin oluşturulmasını konu alıyor.
3️⃣ Balkondaki Kadınlar (The Balconettes)
- Tür: Komedi, Fantastik, Korku
- Yönetmen: Noémie Merlant
- Oyuncular: Souheila Yacoub, Sanda Codreanu, Noémie Merlant
Marsilya'da geçen, sıcak bir yaz gününde, komşularını gözleyen üç ev arkadaşının hikayesini anlatıyor. Bir gece, sıcak hava dalgasının etkisiyle yaşanan olaylar, beklenmedik ve kanlı bir intikam hikayesine dönüşüyor. Film, feminist bir bakış açısıyla tabuları yıkarken, aynı zamanda izleyiciye cesur ve karanlık bir masal sunuyor.
4️⃣ Sırr Kudüs Macerası
- Tür: Animasyon, Macera
- Yönetmen: Fatih Kandemir
- Seslendirme: Engin Alkan, Ozan Akbaba, Sefa Zengin, Bora Sivri
Ömer Dede, Kudüs'te yüzyıllardır açılmamış bir sırrın peşine düşer. Kadim düşmanı Ethan da aynı sırrın peşindedir ve Ömer Dede’yi adım adım takip eder. Ömer Dede’nin torunları Ali, Ayşe ve mahalleden arkadaşları Anjelika, Hasan Naci ve Süleyman ile birlikte Kudüs sokaklarında karşılarına açılan bir kapıdan girdiklerinde kendilerini gizemli ve mistik bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu yolculukta onlara Süleyman Peygamber’in yoldaşı Hüdhüd’ün torunu rehber olur. Ali, dedesinin verdiği görevi tamamlamaya çalışırken, Ayşe ise hep hayalini kurduğu masal kuşuyla tanışır.
5️⃣ Ayı Kardeşler: Kahramanlar Takımı (Xiong chu mo: Ban Wo Xiong Xin)
- Tür: Animasyon, Macera
- Yönetmen: Heqi Shao, Lin Yongchang
Çocuklarına düşkün bir anne ayı, çıkan bir yangın sırasında ortadan kaybolur. Aradan geçen yılların ardından ağaç kesici Vick, Briar ve Bramble’ı Robot Araştırma Enstitüsü'ne ziyarete götürür. Üçlü oradayken, Briar ve Bramble annesiyle ilgili bir ipucuna rastlar. Buldukları ipucunun peşine düşen Briar ve Bramble, annelerinin kaybolmasıyla ilgili gerçeklere adım adım yaklaşırlar.
6️⃣ Bukalemun (Persona)
- Tür: Gerilim, Suç
- Yönetmen: Wade F. Jackson
- Oyuncular: Laird Akeo, Dafne Rotolo, Christoph Pieczynski
Genç, yakışıklı bir adam, cazibeli ve gizemli bir kadının ağına düşer. Kadının onu farklı kimliklere büründürmesiyle başlayan tehlikeli oyun, adamı yalanlar ve suçlarla dolu bir dünyaya sürükler. Artık hayatta kalmak için tek çaresi, içine çekildiği bu karmaşık komplonun perde arkasını aralamak ve kendi kaderini değiştirmektir.
7️⃣ Sir-Ayet 4
- Tür: Korku
- Yönetmen: Gökhan Arı
- Oyuncular: Elif Fatma Baysal, Zeynep Betül Şahin, Taner Şahin
Murat’ ın, hasta annesi için verdiği bakıcı aranıyor iş ilanını gören Selma iş başvurusu için Murat ile görüşmeye gider olumlu geçen görüşmenin ardından Selma bakıcı olarak büyük ve ürkütücü bu evde işe başlar. Selma’ nın çalışmaya başladığı kasabada, yıllar önce yaşanmış paranormal olayları araştıran gazeteci gençlerin ulaştığı bazı bilgilerin Murat’ ı işaret etmesi ile başlayan maceramız oldukça gizemli ve korkunç bir şekilde gelişmeye başlar.
8️⃣ ZEROBASEONE: The First Tour [Timeless World] Sinemalarda
- Tür: Konser Filmi
- Yönetmen: Yoondong Oh, Hamin Kim
"ZEROBASEONE: The First Tour [Timeless World] Sinemalarda", ünlü müzik grubu ZEROBASEONE'ın geçtiğimiz yılın sonunda gerçekleştirdiği turu gözler önüne seriyor.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Netflix'in 2025 programındaki en dikkat çekici filmlerden biri olan Sanal Ülke (The Electric State) bu hafta izleyici ile buluşuyor. Millie Bobby Brown ile Chris Pratt'in başrollerini paylaştığı Sanal Ülke, Netflix'in bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi olma özelliğini taşıyor. Diğer yandan Amazon Prime Video'da da bu hafta yeni bir film izleyici ile buluşuyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:
1️⃣ Sanal Ülke (The Electric State)
- Tür: Bilim-Kurgu, Macera
- Yönetmen: Russo Kardeşler
- Oyuncular: Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Woody Harrelson, Ke Huy Quan
- Yayın Tarihi: 14 Mart
- Platform: Netflix
The Electric State, retro fütüristik tasarımlarıyla tanınan İsveçli sanatçı Simon Stålenhag'in aynı adlı eserinden uyarlandı. Birbirinden tuhaf tasarımlı robotların insanlarla birlikte yaşadığı alternatif bir gerçeklikte geçen bilim kurgu filmi, küçük kardeşini bulmak için Amerika'nın batısı boyunca uzanan bir maceraya atılan genç bir kadına odaklanıyor. Bu yolculukta ona robot arkadaşı da eşlik ediyor.
2️⃣ O'Dessa
- Tür: Müzikal, Drama
- Yönetmen: Geremy Jasper
- Oyuncular: Sadie Sink, Murray Bartlett, Regina Hall, Kelvin Harrison Jr.
- Yayın Tarihi: 20 Mart
- Platform: Hulu
Taşrada büyüyen O'Dessa, değerli bir aile yadigarını kurtarmak için arayış içindedir. Bu arayış sırasında tuhaf ve tehlikeli bir şehre gider ve orada gerçek aşkıyla karşılaşır. Genç kız, onun ruhunu kurtarmak için yazgının gücüne karşı zorlu bir sınav vermek zorunda kalacaktır.
3️⃣ İçimizdeki Sesler (Revelations)
- Tür: Suç, Gizem, Drama
- Yönetmen: Yeon Sang-ho
- Oyuncular: Ryu Jun-yeol, Shin Hyun-bin, Shin Min-jae, Han Ji-hyun
- Yayın Tarihi: 21 Mart
- Platform: Netflix
İnançları doğrultusunda hareket eden bir papaz ve gaipten sesler duyan bir dedektif, bir kayıp vakasının peşine düşer. Papaz, ilahi bir vahiyle oğlunu kaçıran suçlunun kimliğinin kendisine bildirildiğine ikna olunca, intikam peşine düşer.
4️⃣ Tyler Perry's Duplicity
- Tür: Drama, Gizem
- Yönetmen: Tyler Perry
- Oyuncular: Kat Graham, Meagan Tandy, Tyler Lepley
- Yayın Tarihi: 20 Mart
- Platform: Amazon Prime Video
Marley güçlü bir avukattır. En yakın arkadaşı Fela'nın kocası vurulunca, şimdiye kadarki en kişisel davasıyla karşı karşıya kalır. Eski bir polis olan erkek arkadaşının da yardımıyla gerçekte ne olduğunu araştırmaya başlaması, Marley'yi yalanlar ve ihanetle dolu bir labirentin içine çeker.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Batman Ninja vs. Yakuza League
- Tür: Anime
- Yönetmen: Junpei Mizusaki, Shinji Takagi
- Yayın Tarihi: 18 Mart
2018 yapımı Batman Ninja'nın devam filmi olan Batman Ninja vs. Yakuza League'de, Gotham şehri bir kez daha yakuza benzeri bir suç örgütünün eline düşüyor. Batman'in bu kez Justice League'den esinlenen Yakuza League ile mücadele etmesi gerekiyor.
2️⃣ Borderline
- Tür: Psikolojik Gerilim
- Yönetmen: Jimmy Warden
- Oyuncular: Samara Weaving, Eric Dane, Ray Nicholson, Alba Baptista
- Yayın Tarihi: 14 Mart
Bir koruma, 1990'ların Los Angeles'ında meşhur bir pop yıldızı ile onun sporcu erkek arkadaşını ısrarcı bir sapıktan korumak zorunda kalır. Ancak bu görev beklediğinden daha zor çıkacaktır.
3️⃣ Son Bir Nefes (Last Breath)
- Tür: Gerilim, Aksiyon
- Yönetmen: Alex Parkinson
- Oyuncular: Woody Harrelson, Finn Cole, Simu Liu, Cliff Curtis
- Yayın Tarihi: 18 Mart
İzleyicilere gerilim dolu dakikalar yaşatacak film, yüzlerce metre derinlikte okyanusun dibinde mahsur kalan ekip arkadaşını kurtarmak için öfkeli doğa koşullarına karşı savaşan deneyimli bir derin deniz dalgıcını konu alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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