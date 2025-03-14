Sinemada bu hafta: Sanal Ülke, Gecenin Kıyısı, Yüzük Kardeşliği (14 Mart 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime giriyor. Bunların başında, dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde övgü toplayan Gecenin Kıyısı geliyor. Türker Süer'in filmi, darbe gecesinde karşı karşıya gelen iki asker kardeşin hikâyesini anlatıyor. Diğer yandan Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği de bu hafta beyaz perdeye geri dönüyor. Yeniden gösterimleri büyük ilgi gören Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, geçtiğimiz yıl da sinemalarda gösterilmişti. Diğer yandan korku meraklıları ve çocuklarıyla birlikte film izlemek isteyen aileler için de bu hafta yeni filmler sinemalara geliyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

1️⃣ Gecenin Kıyısı

Tam Boyutta Gör Dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde yapan Türker Süer imzalı Gecenin Kıyısı, bu hafta vizyona giriyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Türker Süer

: Türker Süer Oyuncular: Ahmet Rıfat Şungar, Berk Hakman, Mert Tümer

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Netflix'in 2025 programındaki en dikkat çekici filmlerden biri olan Sanal Ülke (The Electric State) bu hafta izleyici ile buluşuyor. Millie Bobby Brown ile Chris Pratt'in başrollerini paylaştığı Sanal Ülke, Netflix'in bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi olma özelliğini taşıyor. Diğer yandan Amazon Prime Video'da da bu hafta yeni bir film izleyici ile buluşuyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

1️⃣ Sanal Ülke (The Electric State)

Tam Boyutta Gör The Electric State, Avengers: Infinity War ve Endgame ile tanınan Russo Kardeşler'in imzasını taşıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera

: Bilim-Kurgu, Macera Yönetmen : Russo Kardeşler

: Russo Kardeşler Oyuncular : Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Woody Harrelson, Ke Huy Quan

: Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Woody Harrelson, Ke Huy Quan Yayın Tarihi : 14 Mart

: 14 Mart Platform: Netflix

The Electric State, retro fütüristik tasarımlarıyla tanınan İsveçli sanatçı Simon Stålenhag'in aynı adlı eserinden uyarlandı. Birbirinden tuhaf tasarımlı robotların insanlarla birlikte yaşadığı alternatif bir gerçeklikte geçen bilim kurgu filmi, küçük kardeşini bulmak için Amerika'nın batısı boyunca uzanan bir maceraya atılan genç bir kadına odaklanıyor. Bu yolculukta ona robot arkadaşı da eşlik ediyor.

2️⃣ O'Dessa

Tam Boyutta Gör Bu hafta yeni filmiyle izleyici karşısına çıkacak bir diğer Stranger Things oyuncusu da Sadie Sink. Sink'in başrolünü üstlendiği O'Dessa, "post-apokaliptik bir rock operası" olarak tanımlanıyor

Tür : Müzikal, Drama

: Müzikal, Drama Yönetmen : Geremy Jasper

: Geremy Jasper Oyuncular : Sadie Sink, Murray Bartlett, Regina Hall, Kelvin Harrison Jr.

: Sadie Sink, Murray Bartlett, Regina Hall, Kelvin Harrison Jr. Yayın Tarihi : 20 Mart

: 20 Mart Platform: Hulu

Taşrada büyüyen O'Dessa, değerli bir aile yadigarını kurtarmak için arayış içindedir. Bu arayış sırasında tuhaf ve tehlikeli bir şehre gider ve orada gerçek aşkıyla karşılaşır. Genç kız, onun ruhunu kurtarmak için yazgının gücüne karşı zorlu bir sınav vermek zorunda kalacaktır.

3️⃣ İçimizdeki Sesler (Revelations)

Tam Boyutta Gör Netflix'in Güney Kore yapımı orijinal filmi İçimizdeki Sesler, suç ve gizem türlerini harmanlıyor.

Tür : Suç, Gizem, Drama

: Suç, Gizem, Drama Yönetmen : Yeon Sang-ho

: Yeon Sang-ho Oyuncular : Ryu Jun-yeol, Shin Hyun-bin, Shin Min-jae, Han Ji-hyun

: Ryu Jun-yeol, Shin Hyun-bin, Shin Min-jae, Han Ji-hyun Yayın Tarihi : 21 Mart

: 21 Mart Platform: Netflix

İnançları doğrultusunda hareket eden bir papaz ve gaipten sesler duyan bir dedektif, bir kayıp vakasının peşine düşer. Papaz, ilahi bir vahiyle oğlunu kaçıran suçlunun kimliğinin kendisine bildirildiğine ikna olunca, intikam peşine düşer.

4️⃣ Tyler Perry's Duplicity

Tür : Drama, Gizem

: Drama, Gizem Yönetmen : Tyler Perry

: Tyler Perry Oyuncular : Kat Graham, Meagan Tandy, Tyler Lepley

: Kat Graham, Meagan Tandy, Tyler Lepley Yayın Tarihi : 20 Mart

: 20 Mart Platform: Amazon Prime Video

Marley güçlü bir avukattır. En yakın arkadaşı Fela'nın kocası vurulunca, şimdiye kadarki en kişisel davasıyla karşı karşıya kalır. Eski bir polis olan erkek arkadaşının da yardımıyla gerçekte ne olduğunu araştırmaya başlaması, Marley'yi yalanlar ve ihanetle dolu bir labirentin içine çeker.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Batman Ninja vs. Yakuza League

Tam Boyutta Gör DC çizgi-romanlarından uyarlanan animasyon filmlere bu ay bir yenisi daha eklenecek. Anime türündeki Batman Ninja vs. Yakuza League, bu hafta Google Play ve iTunes gibi öde-izle platformlarında yayınlanacak.

Tür : Anime

: Anime Yönetmen : Junpei Mizusaki, Shinji Takagi

: Junpei Mizusaki, Shinji Takagi Yayın Tarihi: 18 Mart

2018 yapımı Batman Ninja'nın devam filmi olan Batman Ninja vs. Yakuza League'de, Gotham şehri bir kez daha yakuza benzeri bir suç örgütünün eline düşüyor. Batman'in bu kez Justice League'den esinlenen Yakuza League ile mücadele etmesi gerekiyor.

2️⃣ Borderline

Tam Boyutta Gör Bu hafta doğrudan dijitale gelecek bir diğer film de psikolojik gerilim türündeki Borderline olacak.

Tür : Psikolojik Gerilim

: Psikolojik Gerilim Yönetmen : Jimmy Warden

: Jimmy Warden Oyuncular : Samara Weaving, Eric Dane, Ray Nicholson, Alba Baptista

: Samara Weaving, Eric Dane, Ray Nicholson, Alba Baptista Yayın Tarihi: 14 Mart

Bir koruma, 1990'ların Los Angeles'ında meşhur bir pop yıldızı ile onun sporcu erkek arkadaşını ısrarcı bir sapıktan korumak zorunda kalır. Ancak bu görev beklediğinden daha zor çıkacaktır.

3️⃣ Son Bir Nefes (Last Breath)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Woody Harrelson'ın başrolünü üstlendiği Last Breath, nefes kesen gerçek bir hikâyeyi perdeye taşıyor.

Tür : Gerilim, Aksiyon

: Gerilim, Aksiyon Yönetmen : Alex Parkinson

: Alex Parkinson Oyuncular : Woody Harrelson, Finn Cole, Simu Liu, Cliff Curtis

: Woody Harrelson, Finn Cole, Simu Liu, Cliff Curtis Yayın Tarihi: 18 Mart

İzleyicilere gerilim dolu dakikalar yaşatacak film, yüzlerce metre derinlikte okyanusun dibinde mahsur kalan ekip arkadaşını kurtarmak için öfkeli doğa koşullarına karşı savaşan deneyimli bir derin deniz dalgıcını konu alıyor.

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