Captain America: Brave New World, Marvel'ı gişede zarara uğratabilir

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren yeni Kaptan Amerika filmi Captain America: Brave New World (Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya), Marvel'ın son dönemde sayıları hızla artan hayal kırıklıkları arasına adını yazdıracak gibi görünüyor. Eleştirmenlerden geçer not alamayan film, gişede de Marvel'ı hüsrana uğratabilir.

Yeni Kaptan Amerika filmi, gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de 88.5 milyon dolar hasılat yaptı. Dünyanın geri kalanını da hesaba katınca, ilk üç günde filmin toplam hasılatı 192 milyon dolara ulaştı. Pek çok film için kutlama sebebi olacak bu rakam, Brave New World içinse endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. Çünkü gidişata bakınca, yeni Kaptan Amerika filminin gişede parasını çıkarması zor görünüyor.

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'nın Bütçesi Söylendiği 180 Milyon Değil, 380 Milyon Dolar

Şu anda basında yer alan haberlerde Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'nın bütçesi 180 milyon dolar olarak geçiyor. Ancak stüdyo içinde bağlantıları olan isimler, bu rakamın gerçeği yansıtmadığını söylüyorlar. MCU: The Rise of Marvel Studios kitabının yazarları olan Joanna Robinson ve Dave Gonzalez, bütçenin öyle söylendiği gibi 180 milyon dolar değil, 380 milyon dolar olduğunu söylüyorlar. Bu iddia, World of Reel tarafından da destekleniyor.

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya gibi neredeyse baştan tekrar çekilmek zorunda kalan bir filmin bütçesinin 180 milyon dolar olması zaten pek akla yatmıyor. 380 milyon dolar ise bu tarz sorunlu bir yapım için çok daha inandırıcı bir rakam. Üstelik bu sadece prodüksiyon bütçesi. Buna bir de tanıtım bütçesi eklenince Cesur Yeni Dünya'nın Marvel'a maliyetinin 500 milyon dolara yakın olduğu düşünülüyor. Bu da filmin muhtemelen gişede zarar edeceği anlamına geliyor. Çünkü filmin gişede parasını çıkarması için yaklaşık 750 milyon dolar hasılat yapması gerekiyor. Bu da pek mümkün görünmüyor.

Marvel'ın sıkı hayranları genelde yeni filmleri ilk günden izlemek için salonlara akın ediyor. Bu yüzden Marvel filmlerinin ilk hafta hasılatları hep yüksek oluyor. Ancak eğer film beğeni toplamazsa sonraki haftalarda hasılat rakamları hızla düşüyor. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'ya dair yorumlar pek iyi olmadığı için, onun da The Marvels ve Eternals gibi filmlerle aynı kaderi paylaşacağı düşünülüyor.

