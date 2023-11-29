Karadeniz gazı istatistiklere de yansımaya başladı

Türkiye’nin kendi kendine yeterli olma hedeflerinde enerji sektörü büyük önem taşıyor. Enerjisinin ciddi bir kısmını ithal eden Türkiye gerek yenilenebilir enerji kaynaklarına gerekse de geleneksel enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda Karadeniz gazı, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için son derece önem arz ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) eylül ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu" ilk defa Karadeniz gazının üretimini gözler önüne serdi.
Karadeniz gazı grafiklerde göründü
Zonguldak'ın 170 kilometre açıklarında 2020'de yapılan ilk doğal gaz keşfi sonrasında yapılan sondajlarda yeni rezervler keşfedilmiş ve bu yıl mayıs ayında üretime geçilmişti. Karadeniz gazı için halen sondaj işlemleri devam ediyor ancak son bilgilere göre toplam rezerv miktarı 710 milyar metreküp seviyesinde. Merak edenler için; Türkiye’nin yıllık doğal gaz tüketimi ise 60 milyar metreküp civarında.
Üretimin daha çok artması gerekiyor
Bunlara ek olarak Türkiye’nin eylül ayı doğal gaz ithalatı yüzde 3,2 azalarak 3 milyar 291 milyon metreküp oldu. En fazla doğal gaz ithalatı eylülde 1 milyar 902 milyon 170 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 888 milyon 520 bin metreküple Azerbaycan ve 399 milyon 57 bin metreküple Cezayir takip etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.