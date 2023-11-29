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    Karadeniz gazı istatistiklere de yansımaya başladı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"nu yayınladı. Raporla birlikte ilk defa grafiklerde Karadeniz gazı da göründü.

    Karadeniz gazı devrede: 75 milyon metreküp üretim gerçekleşti Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin kendi kendine yeterli olma hedeflerinde enerji sektörü büyük önem taşıyor. Enerjisinin ciddi bir kısmını ithal eden Türkiye gerek yenilenebilir enerji kaynaklarına gerekse de geleneksel enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda Karadeniz gazı, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için son derece önem arz ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) eylül ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu" ilk defa Karadeniz gazının üretimini gözler önüne serdi.

    Karadeniz gazı grafiklerde göründü

    Karadeniz gazı devrede: 75 milyon metreküp üretim gerçekleşti Tam Boyutta Gör
    EPDK verilerine göre Türkiye, eylül ayında 110,6 milyon metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirdi. Bir önceki yılın anı döneminde 30 milyon metreküp üretim gerçekleşmişti. Dolayısıyla yıllık bazda yüzde 267 oranında artış söz konusu. Bununla birlikte Ağustos 2023’te ise üretim 34 milyon metreküp olmuştu. Ocak-Eylül dönemindeki toplam üretim ise 415 milyon metreküp oldu.
    Karadeniz gazı devrede: 75 milyon metreküp üretim gerçekleşti Tam Boyutta Gör
    Eylül ayından yaşanan bu artışın kaynağı ise Karadeniz gazı oldu. Zonguldak tesisinin (Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi) şebekeye katkısı net bir şekilde EPDK tarafından ilk defa paylaşılıyor ve sadece buradan 74.7 milyon metreküp -yani üretimin yüzde 69’dan fazlası- doğal gaz üretimi geliyor.

    Zonguldak'ın 170 kilometre açıklarında 2020'de yapılan ilk doğal gaz keşfi sonrasında yapılan sondajlarda yeni rezervler keşfedilmiş ve bu yıl mayıs ayında üretime geçilmişti. Karadeniz gazı için halen sondaj işlemleri devam ediyor ancak son bilgilere göre toplam rezerv miktarı 710 milyar metreküp seviyesinde. Merak edenler için; Türkiye’nin yıllık doğal gaz tüketimi ise 60 milyar metreküp civarında.

    Üretimin daha çok artması gerekiyor

    Karadeniz gazı devrede: 75 milyon metreküp üretim gerçekleşti Tam Boyutta Gör
    Tüketim miktarını gördükten sonra Karadeniz gazının katılmasıyla birlikte yaşanan yüzde 267’lik üretim artışıyla ulaşılan 110,6 milyon metreküplük üretimin halen çok az olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye, Karadeniz gazının üretiminde tam kapasiteye erişmiş değil. Faz-1 kapsamında günlük 10 milyon metreküp üretim, Faz-2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküp seviyelerine ulaşacak. Brezilya'dan alınan devasa yüzer platform teslim edildiğinde (Haziran 2025) ise günlük üretim 20 milyon metreküpe çıkaracak

     

    Bunlara ek olarak Türkiye’nin eylül ayı doğal gaz ithalatı yüzde 3,2 azalarak 3 milyar 291 milyon metreküp oldu.  En fazla doğal gaz ithalatı eylülde 1 milyar 902 milyon 170 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 888 milyon 520 bin metreküple Azerbaycan ve 399 milyon 57 bin metreküple Cezayir takip etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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