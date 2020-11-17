Karanlık zindanları keşfettiğiniz bulmaca macera oyunu Tomb Toad, yarın iOS ve Android için çıkacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız oyun geliştiricisi David Donze'nin yaptığı, bulmaca macera oyunu Tomb Toad'un çıkış tarihi açıklandı ve ayrıca bir fragman paylaşıldı.

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Karanlık zindanlarda gezdiğiniz bulmaca çözdüğünüz ve yer yer aksiyona girdiğiniz Tomb Toad, hem grafikleri ile hem de müzikleri ile retro tarzında bir oyun. Oyunda 100'ün üzerinde farklı bölüm var ve ayrıca bölüm düzenleme modu da bulunuyor. Yani 100'ün üzerinde bölüm yeterli gelmediyse kendi bölümünüzü de yaratabilirsiniz.

Tomb Toad, yarın yani 18 Kasım Çarşamba günü iOS cihazlar için çıkışını yapacak. Oyun şuan da 27,99 TL'ye ön siparişe açık durumda. Oyunu iOS cihazlara yükleyebilmek için 119.5 MB'lık boş bir yere ihtiyacınız var. Ayrıca iOS 9.0 veya üzeri bir sürüm kullanıyor olmanız lazım. App Store mağazasına buradan ulaşabilirsiniz.

Son olarak oyun Android için de yayınlanacak ancak hala mağaza sayfası açılmadı. Bu yüzden fiyatı ve gereksinimleri gibi detaylar bilinmiyor. Oyun için paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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