Karar Resmi Gazete'de: Depolardaki akaryakıtın kalitesi takip edilecek

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “Depolardaki Akaryakıt Kalitesinin İzlenmesi Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı”nı açıkladı. Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, piyasaya arz edilmek üzere tanklarda bekletilen akaryakıtların kalitesi izlenecek. Karar kapsamında akaryakıtların kalite ve miktarına ilişkin aykırılıkların belirlenebilmesi amacıyla ulusal marker ölçümü yapılacak, akaryakıtların teknik düzenlemelere uygunluğu denetlenecek, ulusal marker stok kontrolü gerçekleştirilecek ve stok izleme sistemi kapsamında ölçüm sistemleri kontrol edilecek.

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Aynı tesiste farklı lisans sahiplerine ait ulusal marker bulunması durumunda ise stok tespit işlemleri her lisans sahibi için ayrı ayrı yapılacak. Söz konusu kararın 1 Ocak’ta yürürlüğe gireceği açıklandı. Geçtiğimiz yıl da akaryakıt şirketlerine sattıkları katkılı yakıtların içeriğiyle ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) bilgi verme zorunluluğu getirilmişti.

Ulusal Marker nedir?

Türkiye'de ticari olarak satışı gerçekleştirilecek benzin, motorin türleri ve biyodizele, yüksek teknoloji ürünü, çıplak gözle görülmeyen, taklit edilemeyen, formülü gizli ve yakıtın niteliğini bozmayacak bir işaretleyici - renklendirici kimyasal madde enjekte ediliyor. Buna akaryakıtta ulusal marker uygulaması deniyor.

Kurul kararına buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/depolardaki-akaryakitin-kalitesi-takip-edilecek/1652494