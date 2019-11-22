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    Karar Resmi Gazete'de: Depolardaki akaryakıtın kalitesi takip edilecek

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), “Depolardaki Akaryakıt Kalitesinin İzlenmesi Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
    10 sa.
    1,9b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Karar Resmi Gazete'de: Depolardaki akaryakıtın kalitesi takip edilecek
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    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “Depolardaki Akaryakıt Kalitesinin İzlenmesi Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı”nı açıkladı. Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, piyasaya arz edilmek üzere tanklarda bekletilen akaryakıtların kalitesi izlenecek.  Karar kapsamında akaryakıtların kalite ve miktarına ilişkin aykırılıkların belirlenebilmesi amacıyla ulusal marker ölçümü yapılacak, akaryakıtların teknik düzenlemelere uygunluğu denetlenecek, ulusal marker stok kontrolü gerçekleştirilecek ve stok izleme sistemi kapsamında ölçüm sistemleri kontrol edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Tesla Cybertruck elektrikli pickup, ilginç tasarımı ve 800 km menziliyle geldi"

    Aynı tesiste farklı lisans sahiplerine ait ulusal marker bulunması durumunda ise stok tespit işlemleri her lisans sahibi için ayrı ayrı yapılacak. Söz konusu kararın 1 Ocak’ta yürürlüğe gireceği açıklandı. Geçtiğimiz yıl da akaryakıt şirketlerine sattıkları katkılı yakıtların içeriğiyle ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) bilgi verme zorunluluğu getirilmişti.

    Ulusal Marker nedir?

    Türkiye'de ticari olarak satışı gerçekleştirilecek benzin, motorin türleri ve biyodizele, yüksek teknoloji ürünü, çıplak gözle görülmeyen, taklit edilemeyen, formülü gizli ve yakıtın niteliğini bozmayacak bir işaretleyici - renklendirici kimyasal madde enjekte ediliyor. Buna akaryakıtta ulusal marker uygulaması deniyor.

    Kurul kararına buradaki linkten ulaşabilirsiniz.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/depolardaki-akaryakitin-kalitesi-takip-edilecek/1652494 Yorum Yaz
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    TITAN 9 sa. en beğenilen
    o zaman kalite kontrol vergisine hazır olun
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    ceo-tr 9 sa.
    bende başlığı okuyunca bizim arabaların depoları zannettim. dedim olmayan şeyi nasıl takip edecekler. sonra haberi okudum rahatladım. bizlik bişey değilmiş.
    Yanıtla +5
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    CoreXXX 7 sa.
    allahşakına bi gün istanbul trafiğinde dolaşında şu kapkara fabrika bacası gibi duman atan 20 yıllık kamyonetleri toplayın. nefes alamıyoruz yollarda. bunlar nasıl geçiyor muayeneden çok merak ediyorum
    allahşakına bi gün istanbul trafiğinde dolaşında şu kapkara fabrika bacası gibi duman atan 20 yıllık kamyonetleri toplayın. nefes alamıyoruz yollarda. bunlar na...
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    Askaparta 5 sa.
    Marker, Dead Space.
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    Ussuz 7 sa.
    Kaçakçıların gözü yaşlı
    Yanıtla +1
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    CoreXXX 7 sa.
    allahşakına bi gün istanbul trafiğinde dolaşında şu kapkara fabrika bacası gibi duman atan 20 yıllık kamyonetleri toplayın. nefes alamıyoruz yollarda. bunlar nasıl geçiyor muayeneden çok merak ediyorum
    Yanıtla +4
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    SaB0 8 sa.
    Alacak bir hava vergisi kaldı diyoruz ama devlet soymayı iyi biliyor arkadaş.
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    TITAN 9 sa. en beğenilen
    o zaman kalite kontrol vergisine hazır olun
    Yanıtla +24
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    ceo-tr 9 sa.
    bende başlığı okuyunca bizim arabaların depoları zannettim. dedim olmayan şeyi nasıl takip edecekler. sonra haberi okudum rahatladım. bizlik bişey değilmiş.
    Yanıtla +5
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