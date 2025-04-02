Karate Kid: Legends'ın yeni fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak dikkat çekici filmlerden biri de Karate Kid: Legends (Karate Kid: Efsane Dövüşçüler) olacak. Bu yeni film, şu ana kadar çıkan tüm Karake Kid yapımlarını birbirine bağlayacak. Çünkü Legends hem orijinal serinin, hem de 2010 yılında çıkan Jackie Chan'li versiyonun devam filmi olarak görev görüyor. Bu yönüyle merak uyandıran filmi için bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman yayınlandı.

Karate Kid: Legends, 30 Mayıs'ta İzleyici ile Buluşacak

Hem orijinal serinin hem de Cobra Kai dizisinin yıldızı olan Ralph Macchio, Karate Kid: Legends'ta aynı rolle geri dönerken, Jackie Chan de Mr. Han rolüyle ona eşlik ediyor. Hİkâyenin merkezinde ise genç bir dövüşçü yer alıyor. Filmin konusu şöyle:

Yetenekli bir kung fu öğrencisi olan Li Fong (Ben Wang) bir aile trajedisinin ardından Pekin'deki evinden koparılır ve annesiyle birlikte New York'a taşınmak zorunda kalır. Yeni sınıf arkadaşlarına uyum sağlamakta zorluk yaşayan Li, her ne kadar kavga etmek istemiyor olsa da bela onu her yerde bulur. Yeni bir arkadaşın yardımına ihtiyaç duyduğu bu dönemde bir karate yarışmasına katılır ama yetenekleri yeterli değildir. Li'nin kung fu öğretmeni olan Bay Han (Jackie Chan), onu yetiştirmek için orijinal Karate Kid' in yıldızı Daniel LaRusso'dan (Ralph Macchio) yardım ister. Li, iki ustanın dövüş stilini birleştirip yeni bir dövüş tarzı yaratarak, yarışmanın favorisi hâline gelir.

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Karate Kid, Netflix'te yayınlanan Cobra Kai dizisi sayesinde son yıllarda yeniden popülerlik kazanmış durumda. Bu yüzden Karate Kid: Legends'ın da gişede başarılı olabileceği düşünülüyor. Filmin bu beklentiyi karşılayıp karşılayamayacağını 30 Mayıs'ta gösterime girdiğinde göreceğiz.

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