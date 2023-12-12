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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu, Meta’ya “Threads” için soruşturma açtı

    Türkiye’nin Rekabet Kurumu, sosyal ağlara yönelik denetimini sürdürüyor. Kurum, kısa bir süre önce Meta’ya firmanın yeni uygulaması olan Threads için soruşturma başlattığını açıkladı.
    Rekabet Kurumu, Meta’ya “Threads” için soruşturma açtı Tam Boyutta Gör
    Meta, geçtiğimiz aylarda X (eski adıyla Twitter) ile rekabet edebilmek için Threads uygulamasını piyasaya sürmüştü. Threads, başlangıçta büyük ilgi görse de kısa sürede bu ilgiyi kaybetmişti. Şimdilerde Meta, uygulamaya yeni özellikler getirerek kullanıcıları platforma çekmeye çalışsa da Threads’in Instagram ile derin bir şekilde bağlı olması endişelere neden oluyor. Rekabet Kurumu, yaptığı açıklamada bu bağ nedeniyle Meta’ya soruşturma açıldığını duyurdu.

    Meta’ya Threads soruşturması

    Rekabet Kurumu tarafından yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Meta Platforms, Inc.in, kullanıma yeni sunmuş olduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulaması ile bağlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.11.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına, 23-54/1031-M sayı ile karar vermiştir.”

    Görünüşe göre Rekabet Kurumu, Meta’nın hâkim konumunu kötüye kullandığını düşünüyor. İlgili 4054 sayılı kanununda “Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler” gibi faaliyetlerin rekabete aykırı olduğu belirtiliyor. Threads’in Instagram aracılığıyla tanıtımının yapılması ve öne çıkarılması kanuna aykırı gibi görünüyor. Bu arada Rekabet Kurumu’nun soruşturmayı ne zaman bitireceği ise açıklanmadı.

    Kaynakça https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/meta-platforms-inc-hakkinda-sorusturma-acildi-3aef77253298ee118eca00505685da39 https://www.rekabet.gov.tr/tr/Sayfa/Mevzuat/4054-sayili-kanun
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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