Rekabet Kurumu, Meta’ya “Threads” için soruşturma açtı

Meta’ya Threads soruşturması
Rekabet Kurumu tarafından yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Meta Platforms, Inc.in, kullanıma yeni sunmuş olduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulaması ile bağlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.11.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına, 23-54/1031-M sayı ile karar vermiştir.”
Görünüşe göre Rekabet Kurumu, Meta’nın hâkim konumunu kötüye kullandığını düşünüyor. İlgili 4054 sayılı kanununda “Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler” gibi faaliyetlerin rekabete aykırı olduğu belirtiliyor. Threads’in Instagram aracılığıyla tanıtımının yapılması ve öne çıkarılması kanuna aykırı gibi görünüyor. Bu arada Rekabet Kurumu’nun soruşturmayı ne zaman bitireceği ise açıklanmadı.Kaynakça https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/meta-platforms-inc-hakkinda-sorusturma-acildi-3aef77253298ee118eca00505685da39 https://www.rekabet.gov.tr/tr/Sayfa/Mevzuat/4054-sayili-kanun Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.