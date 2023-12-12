Rekabet Kurumu, Meta’ya “Threads” için soruşturma açtı

Tam Boyutta Gör Meta, geçtiğimiz aylarda X (eski adıyla Twitter) ile rekabet edebilmek için Threads uygulamasını piyasaya sürmüştü. Threads, başlangıçta büyük ilgi görse de kısa sürede bu ilgiyi kaybetmişti. Şimdilerde Meta, uygulamaya yeni özellikler getirerek kullanıcıları platforma çekmeye çalışsa da Threads’in Instagram ile derin bir şekilde bağlı olması endişelere neden oluyor. Rekabet Kurumu, yaptığı açıklamada bu bağ nedeniyle Meta’ya soruşturma açıldığını duyurdu.

Meta’ya Threads soruşturması

Rekabet Kurumu tarafından yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Meta Platforms, Inc.in, kullanıma yeni sunmuş olduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulaması ile bağlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.11.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına, 23-54/1031-M sayı ile karar vermiştir.”

WhatsApp yedeklemelerinde sınırsız depolama kotası devri bitiyor 1 gün önce eklendi

Görünüşe göre Rekabet Kurumu, Meta’nın hâkim konumunu kötüye kullandığını düşünüyor. İlgili 4054 sayılı kanununda “Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler” gibi faaliyetlerin rekabete aykırı olduğu belirtiliyor. Threads’in Instagram aracılığıyla tanıtımının yapılması ve öne çıkarılması kanuna aykırı gibi görünüyor. Bu arada Rekabet Kurumu’nun soruşturmayı ne zaman bitireceği ise açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.