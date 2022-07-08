Karsan'dan Avrupa'ya 89 adet e-ATAK teslimatı

Karsan, yurt dışı teslimatlarına devam ediyor. Şirket son olarak Lüksemburg’un şehir içi ve şehirler arası hatlarında çalışmak üzere, 6 farklı operatöre toplam 89 adet e-ATAK satışı gerçekleştirdi.

Karsan’ın, %50 ortağı olduğu ve Fransa, Lüksemburg, Belçika ve İsviçre’de Karsan markasının satış ve servis networkünü yöneten HCI aracılığı ile hayata geçirilen proje kapsamında e-ATAK’ların büyük bir kısmı teslim edildi.

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Satışların büyük bir kısmını şehrin elektrikli dönüşümüne öncülük eden operatörlerden Sales Lentz ve Emile Weber’e gerçekleştiren Karsan, düzenlenen etkinlik ile 76 aracın teslimatını tamamladı. Kalan araçları da Temmuz sonuna kadar teslim etmeyi planlıyor. Temmuz ortasında Lüksemburg’ta hizmete girecek e-ATAK’lar ile Karsan, Avrupa’nın en büyük elektrikli midibüs filosuna sahip oluyor.

Pazar verilerine göre (Chatrou, 2021), 2021 yılında 8-15 ton arası elektrikli midibüs sınıfında %30’luk pay ile Avrupa segment lideri olan Karsan e-Atak, şimdi de Luxemburg’u fethediyor. Lüksemburg’da 2012-2021 arasında 8 ton üstü toplam 161 adet elektrikli otobüs tescil edilirken, ülkede hizmet verecek olacak 89 adetlik Karsan e-ATAK filosu da sadece Lüksemburg’un değil, Avrupa’nın da en büyük elektrikli midibüs filosu oluyor.

Karsan e-ATAK Lüksemburg’da şehirler arasında da hizmet verecek

Karsan e-ATAK, pazara özel geliştirilen emniyet kemerli konforlu yeni yolcu koltukları ile şehir içi ulaşımın yanı sıra Lüksemburg’da şehirler arası toplu taşıma hatlarında da hizmet verecek. Gücünü kendini kanıtlamış 220 kWh kapasiteli BMW bataryalarından alan Karsan e-ATAK 300 km’lik menzil sunuyor. 8,3 metrelik boyu, 230 kW güce sahip elektrikli motoru ile e-ATAK alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor.

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