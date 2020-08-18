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    Karsan, elektrikli araçlara yönelik teknoloji laboratuvarı kuracak

    Elektrikli araçlar alanında çalışmalar yürüten Karsan, imza attığı çalışmaları otomotiv sektöründe mesleki eğitime katkı sağlayarak perçinlemeyi hedefliyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Karsan, elektrikli araçlara yönelik teknoloji laboratuvarı kuracak
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    Karsan, otomotiv sektöründe mesleki eğitime katkı sağlamak amacıyla Bursa Valiliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzaladı.

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    Söz konusu protokol ile “Karsan Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı” kurulması ve bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin 10. sınıflarından seçilerek eğitim görecek 20 öğrencinin en az yüzde 50'sini kız öğrencilerin oluşturması planlanırken, çalışmayla; yakın geleceğin kadın istihdamının artırılmasına öncülük etmesi amaçlanıyor.

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    Söz konusu iş birliği, mezun olana kadar Karsan Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı'nda okuyacak öğrencilerin, gelecekte sektör ve yeni teknolojilere katma değer yaratacak bireyler olması açısından ayrı bir önem taşıyor. İmzalanan protokol kapsamında; okullarda eğitimi verilen alanları sektörle birlikte tasarlamak ve mezunların iş hayatına hazırlanmalarına destek olunması amaçlanıyor.

    İmza töreninde konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli araçlar alanında yürüttüğümüz çalışmaları, bu alanda geleceğin nitelikli insan gücü olacak gençlerimiz ile paylaşacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Birlikte atacağımız her adımın sektörümüze, kadın istihdamına ve ülkemizin geleceğine katma değer sağlayacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    brscnk17 3 gün en beğenilen Bloodin
    Karsan elektrikli araçlar konusunda BMW ile iş birliği içerisinde. Örneğin fotoğraftaki Jest Electric'in motor ve batarya gibi hayati organları i3'ten alınma. O yüzden fotoğrafta iki araç bir arada.
    Karsan elektrikli araçlar konusunda BMW ile iş birliği içerisinde. Örneğin fotoğraftaki Jest Electric'in motor ve batarya gibi hayati organları i3'ten alınma. O...
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    msatic 3 gün
    KARSAN'nın vizyoner yöneticilerini tebrik ediyorum. Liseleri de bu işin içine katarak çok değerli bir iş yapıyorlar gerçekten. Fotoğraftaki i3'ün anlamı şu; KARSAN elektrikli sistemler konusunda BMW ile partner ve pillerini BMW'den alıyor. Bunu temsilen konmuş sanırım.
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    fitamino (Olgun Portakal) 3 gün
    Surekli -ecek -acak. 20 yildir hep masal hep hikaye.
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    Fevkelade1i (Muhammet Trabzon) 2 gün fitamino
    20 yıl önce hayâli bile kurulamıyordu bu işlerin. Benzini bitti diye yerli araba üretiminin fişi çekiliyordu meselâ?
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    Bloodin 3 gün
    Fotoğraftaki BMW i3'ün anlamı ne?
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    brscnk17 3 gün Bloodin
    Karsan elektrikli araçlar konusunda BMW ile iş birliği içerisinde. Örneğin fotoğraftaki Jest Electric'in motor ve batarya gibi hayati organları i3'ten alınma. O yüzden fotoğrafta iki araç bir arada.
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