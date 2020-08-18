Karsan, elektrikli araçlara yönelik teknoloji laboratuvarı kuracak

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Karsan, otomotiv sektöründe mesleki eğitime katkı sağlamak amacıyla Bursa Valiliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzaladı.

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Söz konusu protokol ile “Karsan Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı” kurulması ve bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin 10. sınıflarından seçilerek eğitim görecek 20 öğrencinin en az yüzde 50'sini kız öğrencilerin oluşturması planlanırken, çalışmayla; yakın geleceğin kadın istihdamının artırılmasına öncülük etmesi amaçlanıyor.

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Söz konusu iş birliği, mezun olana kadar Karsan Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı'nda okuyacak öğrencilerin, gelecekte sektör ve yeni teknolojilere katma değer yaratacak bireyler olması açısından ayrı bir önem taşıyor. İmzalanan protokol kapsamında; okullarda eğitimi verilen alanları sektörle birlikte tasarlamak ve mezunların iş hayatına hazırlanmalarına destek olunması amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli araçlar alanında yürüttüğümüz çalışmaları, bu alanda geleceğin nitelikli insan gücü olacak gençlerimiz ile paylaşacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Birlikte atacağımız her adımın sektörümüze, kadın istihdamına ve ülkemizin geleceğine katma değer sağlayacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

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