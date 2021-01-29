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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Karsan'ın elektrikli minibüsleri Romanya'da hizmete başladı

    Karsan'ın Romanya'ya sattığı 10 adet Jest Electric, Suceava kentinde hizmete başladı. Karsan ayrıca sözleşmede opsiyon olarak bulunan 7 adet Jest Electric için de sipariş aldı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Karsan'ın elektrikli minibüsleri Romanya'da hizmete başladı
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    Geliştirdiği inovatif araçlarla toplu taşıma sistemlerine yönelik çözümler sunan Karsan, elektrikli ürün gamıyla Avrupa kentlerinin ulaşımına katkı sağlamaya devam ediyor.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Suceava kenti için düzenlenen elektrikli minibüs ihalesini kazanan Karsan, bu kapsamda 10 adet Jest Electric aracını kente teslim etti.

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    Karsan, hizmet vermeye başlayan araçlara ek olarak, ihale sözleşmesinde opsiyonel olarak yer alan 7 adet Jest Electric için de sipariş aldı. Bu araçlar da 2021'in ilk çeyreğinde kent belediyesine teslim edilecek.

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    Karsan'ın Romanya distribütörü Anadolu Automobil Rom tarafından gerçekleşen teslimatla Jest Electric'lerin Romanya Suceava Belediyesi'nde kullanımına başlanacak. Romanya’nın farklı şehirlerinde yollarda olan ve Suceava'da halihazırda 5 adet Jest Electric aracı ile hizmet veren Karsan, filosunu 15 adete yükseltti.

    Karsan ve BMW iş birliğiyle geliştirilen Jest Electric'te 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh batarya seçenekleri bulunuyor. 210 km'ye kadar menzil sunan Jest Electric'in bataryaları enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor.



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    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    9 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    10 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    trooe199 (Skinoski Sama) 52 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen bugatti1907
    Herkes İstanbul Ankara gibi büyük şehirlerde yaşamıyor. Küçük yerlerde 5-10 yolcuyla dönen tonla sefer var. Ayrıca soğuk iklimli yerlerde araçları küçük tutup sefer sayıları arttırmak yolcular açısından büyük avantaj. Yarım saatte bir sefer döneceğine 10 dakikada 2-3 sefer dönülebiliyor.
    Herkes İstanbul Ankara gibi büyük şehirlerde yaşamıyor. Küçük yerlerde 5-10 yolcuyla dönen tonla sefer var. Ayrıca soğuk iklimli yerlerde araçları küçük tutup s...
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    S sml_akyz (İsmail Akyüz) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Neden Türkiye de bu araçlar kullanılmıyor anlamıyorum. Duraklara hızlı şarj kuracaksın gerisinde de sıkıntı olmaz zaten.
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    M Mert_06 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de de hizmete başlasa ya :(
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    bugatti1907 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Minibus denen şeyin yok edilmesi gerekirken elektrikli si çıkmış.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    trooe199 (Skinoski Sama) 52 dk. ( Mesaj Silindi ) bugatti1907
    Herkes İstanbul Ankara gibi büyük şehirlerde yaşamıyor. Küçük yerlerde 5-10 yolcuyla dönen tonla sefer var. Ayrıca soğuk iklimli yerlerde araçları küçük tutup sefer sayıları arttırmak yolcular açısından büyük avantaj. Yarım saatte bir sefer döneceğine 10 dakikada 2-3 sefer dönülebiliyor.
    Yanıtla +4
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    haktan24 51 dk. ( Mesaj Silindi ) bugatti1907
    Neden ? Senin için bir sakıncası yoksa merak ediyorum genelde senin gibi düşünen insanlar minibüs meslegini yapan insanlara karsı bi ön yargı içindeler her işin her yerin içinde bulundugu calısanlar tarafından o iş kolunun sürekli kötülenmesi gibi bir algı yaratılıyor işini düzgün emegiyle yapan insanı da bunun içine dahil ediyorsun her işte kötü ve iyi insan vardır. işini düzgün yapan ile kötü yapan kısacası kurunun yanında yaş da yansın mantıgını bırakın bizde bu işten ekmek yiyoruz ozaman sen cık minibüs camiya sının işini düzgün yapan insanlara iş kolu ayarla senin mantıgına bakarsak bizim yerimize kasko sigorta mtv vergi bagkur aracın bakımları minibüs dernegi paraları kahya paraları vs vs say say bitmez bunların önüne gecebilecek durumda biriysen amenna öyle uzaktan atmakla olmaz bu işler işin içinde olmak lazım güzel kardeşim herşey göründügü veya senin iki üc tane iş bilmez saygısız insan için genelleme yapman gibi bir durum şunu unutmayın her iş kolunda kurtlu elmada olur düzgün elmada bu kıyaslamaları ne zaman düzgün yapabilirsek ozaman mantıklı konusabilir saygılar...
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