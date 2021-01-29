Karsan'ın elektrikli minibüsleri Romanya'da hizmete başladı

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Geliştirdiği inovatif araçlarla toplu taşıma sistemlerine yönelik çözümler sunan Karsan, elektrikli ürün gamıyla Avrupa kentlerinin ulaşımına katkı sağlamaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Suceava kenti için düzenlenen elektrikli minibüs ihalesini kazanan Karsan, bu kapsamda 10 adet Jest Electric aracını kente teslim etti.

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Karsan, hizmet vermeye başlayan araçlara ek olarak, ihale sözleşmesinde opsiyonel olarak yer alan 7 adet Jest Electric için de sipariş aldı. Bu araçlar da 2021'in ilk çeyreğinde kent belediyesine teslim edilecek.

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Karsan'ın Romanya distribütörü Anadolu Automobil Rom tarafından gerçekleşen teslimatla Jest Electric'lerin Romanya Suceava Belediyesi'nde kullanımına başlanacak. Romanya’nın farklı şehirlerinde yollarda olan ve Suceava'da halihazırda 5 adet Jest Electric aracı ile hizmet veren Karsan, filosunu 15 adete yükseltti.

Karsan ve BMW iş birliğiyle geliştirilen Jest Electric'te 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh batarya seçenekleri bulunuyor. 210 km'ye kadar menzil sunan Jest Electric'in bataryaları enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor.

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