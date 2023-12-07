Karsan, İtalya'daki varlığını yeni anlaşmalarla güçlendiriyor

Tam Boyutta Gör Bu kapsamda, kısa bir süre önce İtalya merkezli kamu alım hizmeti veren Consip firmasının gerçekleştirdiği ihaleyi kazanarak dikkatleri üzerine çeken Karsan, şimdi de ülkenin satış sonrası hizmet ve yedek parça alanında sektörün güçlü firmalarından Maurelli Distribuzione, Sinvest ve VFM Company’nin yeni iştiraki K-Mobility S.R.L. ile el sıkıştı.

İmzalanan anlaşma kapsamında K-Mobility S.R.L., Karsan’ın İtalya’daki satış sonrası hizmetler ve yedek parça satışını gerçekleştirecek. Karsan’ın hedef pazarlarında büyümeye devam ettiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“K-Mobility S.R.L. ile gerçekleştirdiğimiz bayilik anlaşması ile İtalya’da büyüyen elektrikli araç parkımız için müşterilerimize satış sonrası hizmetler ve yedek parça alanında sunacağımız hizmette etkinliğimiz daha da artacak. İtalya’da e-mobilite alanında büyümeye devam ederken, %100 iştirakimiz olan Karsan Europe liderliğinde K-Mobility S.R.L. gibi işbirliklerimiz ile hizmet ağımızı genişletmeye devam ediyoruz.

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Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve müşteri deneyiminde mükemmelliyeti sağlamak için atılımlarımız devam edecek. Avrupa’da hızla büyüyen Karsan elektrikli filosunun satış sonrası operasyonları anlamında da, alanında yetkin firmalarla iş birliği yaparak geleceğe hazırlanıyoruz. Attığımız bu adımlar ile Karsan olarak İtalya’daki elektrikli filomuzu önümüzdeki yıl daha da büyüteceğiz” diye konuştu.

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