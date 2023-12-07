Karsan, İtalya'daki varlığını yeni anlaşmalarla güçlendiriyor

İmzalanan anlaşma kapsamında K-Mobility S.R.L., Karsan’ın İtalya’daki satış sonrası hizmetler ve yedek parça satışını gerçekleştirecek. Karsan’ın hedef pazarlarında büyümeye devam ettiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“K-Mobility S.R.L. ile gerçekleştirdiğimiz bayilik anlaşması ile İtalya’da büyüyen elektrikli araç parkımız için müşterilerimize satış sonrası hizmetler ve yedek parça alanında sunacağımız hizmette etkinliğimiz daha da artacak. İtalya’da e-mobilite alanında büyümeye devam ederken, %100 iştirakimiz olan Karsan Europe liderliğinde K-Mobility S.R.L. gibi işbirliklerimiz ile hizmet ağımızı genişletmeye devam ediyoruz.
Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve müşteri deneyiminde mükemmelliyeti sağlamak için atılımlarımız devam edecek. Avrupa’da hızla büyüyen Karsan elektrikli filosunun satış sonrası operasyonları anlamında da, alanında yetkin firmalarla iş birliği yaparak geleceğe hazırlanıyoruz. Attığımız bu adımlar ile Karsan olarak İtalya’daki elektrikli filomuzu önümüzdeki yıl daha da büyüteceğiz” diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.