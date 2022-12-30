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    Karsan, Romanya için ürettiği elektrikli otobüslerin teslimatlarına başladı

    2023'ün başında Romanya'nın Braşov ve Timisoara bölgelerinde hizmete başlayacak olan elektrikli otobüslerin 6 yıl boyunca tüm bakımlarını Karsan yapacak. Şirket, bu bölgelere şarj istasyonu da kuruyor
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    Karsan, Romanya için ürettiği e-ATA'ların teslimatlarına başladı Tam Boyutta Gör
    Avrupa’da hızla büyüyen Karsan, doğuştan elektrikli e-ATA modelinin ilk ihracatını gerçekleştirdiği Romanya’da güçlenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Karsan, Romanya’da Ağustos 2021’de imzalanan ve 41 milyon euroluk değere sahip 56 adetlik 18 metre elektrikli araç ihalesi sözleşmesi kapsamında araç teslimatlarına başladı.

    6 yıl boyunca tüm bakımları Karsan yapacak

    Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan yüzde 100 elektrikli toplu ulaşım ihalelerini kazanarak Türk otomotiv sanayinin bugüne kadarki en büyük elektrikli otobüs ihracatı için anlaşma imzalayan Karsan, ihale kapsamında 44 adedi Timisoara Belediyesi’ne, 12 adedi Braşov Belediyesi’ne olmak üzere toplamda 56 adetlik 18 metre elektrikli otobüs teslimatlarına başladı.

    Anlaşma kapsamında bölgeye 15’i hızlı şarj olmak üzere toplam 59 şarj istasyonu kuracak olan Karsan, aynı zamanda 6 yıl boyunca da araçların tüm bakım ve garaj işletmesini üstlenerek bu alandaki anahtar teslim çözüm iddiasını açıkça ortaya koyuyor. Proje kapsamında Braşov Belediyesi’ne ait 12 adetlik 18 metre e-ATA’ların geçtiğimiz aylarda teslim edildiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, şarj istasyonu kurulumlarının da tamamlandığını ve araçların Braşov’da toplu ulaşım hizmetine 2023 başı itibarıyla başlayacağını kaydetti.

    Timisoara halkını yılbaşında e-ATA’lar taşıyacak

    2023 yılında Avrupa’nın Kültür Başkenti seçilen Timisoara Belediyesi ile yapılan 44 adetlik e- ATA 18 metre anlaşması kapsamında ilk araçların Aralık sonunda teslim edilmiş olacağını ifade eden Okan Baş, “Araçlar Timisoara’da yılbaşında hizmete başlayacak. Anlaşma kapsamındaki şarj istasyonlarının bir kısmının kurulumunu da tamamladık.

    Karsan, Romanya için ürettiği e-ATA'ların teslimatlarına başladı Tam Boyutta Gör
    Timisoara Belediyesi ile yapılan anlaşma kapsamında tüm araç teslimatlarının ve şarj istasyonlarının kurulumunun 2023 son çeyreğinde tamamlanması planlanıyordu. Fakat Timisoara Belediyesi modern toplu ulaşım hizmetini planlanandan daha erken zamanda halkına sunmak istedi. Biz de planlamamızı bu talep doğrultusunda öne çektik. Kalan araçların teslimatı ve şarj istasyonu kurulumunun yeni yılın ilk yarısı içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.

    Karsan’ın Romanya’da elektrikli araç dönüşümünde öncü rol oynayan bir Türk markası olduğunu vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, şöyle devam etti: “Romanya da Karsan gibi elektrikli araçta Avrupa’da dönüşüme öncülük ediyor. Romanya’nın bu öncü vizyonu, Karsan’ın 5 yıl önce başlayan elektrikli dönüşüm yolculuğu ile oldukça iyi örtüşüyor. Romanya, tıpkı Fransa ve İtalya gibi Karsan’ın ana hedef pazarlarından biri.

    Bugün Karsan, Romanya’daki elektrikli araç parkının yaklaşık üçte birine sahip. Üstelik otobüs üretim üssü olan Türkiye’deki üreticiler arasında da, Karsan Romanya’da en çok elektrikli parkına sahip Türk markası olarak öne çıkıyor. 2022 sonu itibarıyla Romanya’daki elektrikli araç parkımız 140 adet iken, Timisoara Belediyesi’ne yapılacak teslimatlarla birlikte 2023 ortalarında 180 adede ulaşacak”.

    İsmini Türkçe’de ailenin büyükleri anlamına gelen Ata’dan alan e-ATA, 18 metre sınıfındaki modelde 198 kWh’dan 595 kWh’a kadar farklı batarya kapasitesi seçeneklerine ve pantograflı hızlı şarj opsiyonuna sahip. Karsan e-ATA’nın tekerlere konumlandırılan elektrikli hub motorları, 18 metrelik versiyonda sunduğu 500 kW’lik azami gücüyle en dolu kapasitede bile tam performans gösteriyor. Sunduğu yüksek menzile rağmen yolcu kapasitesinden ödün vermeyen e-ATA, 18 metrelik versiyonuyla 135’in üzerinde yolcu taşıyabiliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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