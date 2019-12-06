Karşınızda 2019’da YouTube’un en iyileri: YouTube Rewind 2019

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Google’ın her yılın Aralık ayında yayınladığı gelenekselleşen Rewind videosunun 2019 versiyonu açıklandı. Geçtiğimiz sene dislike yağmuruna tutulan YouTube Rewind videosunun ardından Youtube Rewind 2019’da video konsepti değiştirilmiş.

YouTube Rewind 2019’da kurgu yerine veriler üzerinden gidiyor ve en çok izlenen, en çok ilgi gören içerikleri bir araya getiriyor. Türkiye’de 10 milyon aboneye ulaşan ilk YouTuber Enes Batur, bu başarısıyla videoda yer alıyor.

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2018 yılında yayınlanan YouTube Rewind videosu beğenilmemiş ve 17 milyon kişi tarafından dislike almıştı. Önceki senelerde Rewind videolarında o senenin popüler akımları derleniyor ve öne çıkan YouTuber’larına yer veriliyordu. YouTube bu sene tepki almamak için aritmetiksel davranmış ve rakamlara göre en çok ilgi gören içerikleri derledi.

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