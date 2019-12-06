Karşınızda 2019’da YouTube’un en iyileri: YouTube Rewind 2019

Google’ın her yılın Aralık ayında yayınladığı gelenekselleşen Rewind videosunun 2019 versiyonu açıklandı. Geçtiğimiz sene dislike yağmuruna tutulan YouTube Rewind videosunun ardından Youtube Rewind 2019’da video konsepti değiştirilmiş.
YouTube Rewind 2019’da kurgu yerine veriler üzerinden gidiyor ve en çok izlenen, en çok ilgi gören içerikleri bir araya getiriyor. Türkiye’de 10 milyon aboneye ulaşan ilk YouTuber Enes Batur, bu başarısıyla videoda yer alıyor.
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2018 yılında yayınlanan YouTube Rewind videosu beğenilmemiş ve 17 milyon kişi tarafından dislike almıştı. Önceki senelerde Rewind videolarında o senenin popüler akımları derleniyor ve öne çıkan YouTuber’larına yer veriliyordu. YouTube bu sene tepki almamak için aritmetiksel davranmış ve rakamlara göre en çok ilgi gören içerikleri derledi.
En çok beğeni alan YouTuber videoları
- MrBeast, Make This Video The Most Liked Video On Youtube
- PewDiePie, Marzia & Felix - Wedding
- Whindersonnunes, O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX
- Black Gryph0n, ONE GUY, 54 VOICES
- Nilson Izaias Papinho Oficial, Minha slime deu certo
- SethEverman, how to create billie eilish's "bad guy"
- James Charles, No More Lies
- Andymation, My BIGGEST Flipbook EVER
- A4, ??????? ??? ??? ?? ?????? ?????? ?? ???????? !
- Shane Dawson, Conspiracy Theories with Shane Dawson
En çok beğeni alan müzik videoları
- Shawn Mendes, Camilla Cabello, Señorita
- BTS, Boy With Luv feat. Halsey
- Blackpink 'Kill This Love
- Billie Eilish, bad guy
- Lil Nas X, Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus
- Ariana Grande, 7 rings
- Lil Dicky, Earth
- Daddy Yankee & Snow, Con Calma
- J-Hope, Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)
- T-Series, Vaaste
En çok beğeni alan dans videoları
- hapkisDanceUSA, Con Calma Choreography
- Awez Darbar, O SAKI SAKI | Awez Darbar Choreography
- 1MILLION Dance Studio, gogobebe(????) - MAMAMOO(???)
- Team Naach, O SAKI SAKI Choreography
- Galen Hooks, Bury a Friend Choreography ft. Maddie Ziegler, Charlize Glass
En çok izlenen oyunlar
- Minecraft
- Fortnite
- Grand Theft Auto
- Garena Free Fire
- Roblox
En çok beğeni alan güzellik videoları
- James Charles, Makeup Tutorial en Español
- Shane Dawson, The Beautiful World of Jeffree Star
- Kylie Jenner, Kylie Jenner: A Day in the Life
- jeffreestar, Kylie Skin Review with Shane Dawson
- Anaysa, 7 Life Saving HACKS for Perfect SKIN & HAIR
Yeni ve yıldızı parlayan YouTuber’lar
- LOUD
- ???-Workman
- Paik’s Cuisine
- Magnet World
- Noah Schnapp
- Jennelle Eliana
- ???? one meal a day
- LOUD Coringa
- LOUD Babi
- Shoaib Akhtar
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Bence bu da bir başarı.